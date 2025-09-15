Гороскоп за картами Таро на 15 вересня 2025 року: нові ідеї для Близнюків і гармонія для Риб

Карти Таро / © ТСН.ua

Новий тиждень розпочинається з енергії оновлення та натхнення. Карти Таро на 15 вересня підказують: важливо довіряти власній інтуїції, сміливо братися за нові справи та не боятися проявляти щирість. Цей день стане особливим для тих, хто готовий відкрити серце й розум для нового досвіду.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Лицар Жезлів

Енергія і рішучість допоможуть вам рухатися вперед. Це день активності, коли варто не відкладати плани.

Телець — Шістка Пентаклів

Взаємна допомога і щедрість стануть темою дня. Ви зможете отримати підтримку або поділитися ресурсами.

Близнюки — Паж Жезлів

День натхнення й нових ідей. Можливі цікаві новини або пропозиції, які відкриють нові горизонти.

Рак — Дев’ятка Кубків

Ви відчуєте задоволення від власних досягнень. День наповнений гармонією та внутрішнім спокоєм.

Лев — Сила

Ваша впевненість і внутрішня міць допоможуть подолати будь-які труднощі. Сьогодні варто діяти через гармонію, а не тиск.

Діва — Вісімка Пентаклів

Фокус на роботі й навчанні. Ваші зусилля та увага до деталей принесуть плоди.

Терези — Закохані

На перший план вийдуть стосунки й вибір у них. День допоможе зміцнити партнерство або ухвалити важливе рішення.

Скорпіон — П’ятірка Жезлів

Можливі суперечки чи конкуренція. Використайте їх як шанс відстояти свою позицію.

Стрілець — Сонце

День радості, ясності й успіху. Ви зможете отримати заслужене визнання та приємні новини.

Козоріг — Ієрофант

День традицій і мудрості. Сприятливий час для навчання, консультацій і духовних практик.

Водолій — Двійка Жезлів

Ви будете планувати майбутнє і дивитися вперед. Це день для стратегічних рішень і сміливих задумів.

Риби — Десятка Кубків

Гармонія в сім’ї та стосунках стане головною темою. Ви відчуєте підтримку близьких і щирі емоції.

15 вересня 2025 року стане днем енергії та гармонії. Дехто отримає натхнення для нових починань, інші — відчують внутрішній спокій і тепло стосунків. Карти Таро радять діяти чесно, слухати інтуїцію і не боятися змін.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

