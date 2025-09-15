- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 70
- Час на прочитання
- 2 хв
Гороскоп за картами Таро на 15 вересня 2025 року: нові ідеї для Близнюків і гармонія для Риб
15 вересня 2025 року карти Таро обіцяють день відкриттів і внутрішньої рівноваги. Одні знаки отримають натхнення для нових починань, інші — відчують гармонію в особистому житті та підтримку близьких.
Новий тиждень розпочинається з енергії оновлення та натхнення. Карти Таро на 15 вересня підказують: важливо довіряти власній інтуїції, сміливо братися за нові справи та не боятися проявляти щирість. Цей день стане особливим для тих, хто готовий відкрити серце й розум для нового досвіду.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Лицар Жезлів
Енергія і рішучість допоможуть вам рухатися вперед. Це день активності, коли варто не відкладати плани.
Телець — Шістка Пентаклів
Взаємна допомога і щедрість стануть темою дня. Ви зможете отримати підтримку або поділитися ресурсами.
Близнюки — Паж Жезлів
День натхнення й нових ідей. Можливі цікаві новини або пропозиції, які відкриють нові горизонти.
Рак — Дев’ятка Кубків
Ви відчуєте задоволення від власних досягнень. День наповнений гармонією та внутрішнім спокоєм.
Лев — Сила
Ваша впевненість і внутрішня міць допоможуть подолати будь-які труднощі. Сьогодні варто діяти через гармонію, а не тиск.
Діва — Вісімка Пентаклів
Фокус на роботі й навчанні. Ваші зусилля та увага до деталей принесуть плоди.
Терези — Закохані
На перший план вийдуть стосунки й вибір у них. День допоможе зміцнити партнерство або ухвалити важливе рішення.
Скорпіон — П’ятірка Жезлів
Можливі суперечки чи конкуренція. Використайте їх як шанс відстояти свою позицію.
Стрілець — Сонце
День радості, ясності й успіху. Ви зможете отримати заслужене визнання та приємні новини.
Козоріг — Ієрофант
День традицій і мудрості. Сприятливий час для навчання, консультацій і духовних практик.
Водолій — Двійка Жезлів
Ви будете планувати майбутнє і дивитися вперед. Це день для стратегічних рішень і сміливих задумів.
Риби — Десятка Кубків
Гармонія в сім’ї та стосунках стане головною темою. Ви відчуєте підтримку близьких і щирі емоції.
15 вересня 2025 року стане днем енергії та гармонії. Дехто отримає натхнення для нових починань, інші — відчують внутрішній спокій і тепло стосунків. Карти Таро радять діяти чесно, слухати інтуїцію і не боятися змін.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
