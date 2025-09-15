ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
2 хв

Гороскоп за картами Таро на 15 вересня 2025 року: нові ідеї для Близнюків і гармонія для Риб

15 вересня 2025 року карти Таро обіцяють день відкриттів і внутрішньої рівноваги. Одні знаки отримають натхнення для нових починань, інші — відчують гармонію в особистому житті та підтримку близьких.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Новий тиждень розпочинається з енергії оновлення та натхнення. Карти Таро на 15 вересня підказують: важливо довіряти власній інтуїції, сміливо братися за нові справи та не боятися проявляти щирість. Цей день стане особливим для тих, хто готовий відкрити серце й розум для нового досвіду.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Лицар Жезлів
    Енергія і рішучість допоможуть вам рухатися вперед. Це день активності, коли варто не відкладати плани.

  • Телець — Шістка Пентаклів
    Взаємна допомога і щедрість стануть темою дня. Ви зможете отримати підтримку або поділитися ресурсами.

  • Близнюки — Паж Жезлів
    День натхнення й нових ідей. Можливі цікаві новини або пропозиції, які відкриють нові горизонти.

  • Рак — Дев’ятка Кубків
    Ви відчуєте задоволення від власних досягнень. День наповнений гармонією та внутрішнім спокоєм.

  • Лев — Сила
    Ваша впевненість і внутрішня міць допоможуть подолати будь-які труднощі. Сьогодні варто діяти через гармонію, а не тиск.

  • Діва — Вісімка Пентаклів
    Фокус на роботі й навчанні. Ваші зусилля та увага до деталей принесуть плоди.

  • Терези — Закохані
    На перший план вийдуть стосунки й вибір у них. День допоможе зміцнити партнерство або ухвалити важливе рішення.

  • Скорпіон — П’ятірка Жезлів
    Можливі суперечки чи конкуренція. Використайте їх як шанс відстояти свою позицію.

  • Стрілець — Сонце
    День радості, ясності й успіху. Ви зможете отримати заслужене визнання та приємні новини.

  • Козоріг — Ієрофант
    День традицій і мудрості. Сприятливий час для навчання, консультацій і духовних практик.

  • Водолій — Двійка Жезлів
    Ви будете планувати майбутнє і дивитися вперед. Це день для стратегічних рішень і сміливих задумів.

  • Риби — Десятка Кубків
    Гармонія в сім’ї та стосунках стане головною темою. Ви відчуєте підтримку близьких і щирі емоції.

15 вересня 2025 року стане днем енергії та гармонії. Дехто отримає натхнення для нових починань, інші — відчують внутрішній спокій і тепло стосунків. Карти Таро радять діяти чесно, слухати інтуїцію і не боятися змін.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
70
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie