Дата публікації
-
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
- 121
Час на прочитання
- 3 хв
Гороскоп за картами Таро на 15 жовтня 2025 року: натхнення для Стрільців і ясність для Дів
15 жовтня 2025 року карти Таро символізують перехід від роздумів до дій. Це день, коли Всесвіт допомагає побачити істину, навести лад у думках і зробити правильний крок уперед.
Середина жовтня несе енергію оновлення й усвідомлення. Карти Таро на 15 жовтня підказують: саме зараз можна відчути полегшення після напружених подій і знайти внутрішню гармонію. День сприятливий для нових ідей, самовираження й чесних розмов.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Дев’ятка Жезлів
Ви близькі до мети, навіть якщо здається, що сил бракує. Зберігайте витримку — результат не забариться.
Порада: не здавайтеся — ваша стійкість принесе перемогу.
Телець — Туз Пентаклів
Фінансові чи професійні можливості. Ви можете отримати новий шанс або пропозицію.
Порада: дійте практично — сьогодні можна закласти фундамент майбутнього успіху.
Близнюки — Паж Кубків
Натхнення, чутливість і творчість. Ви можете відчути приплив ідей або приємну емоційну новину.
Порада: не стримуйте почуттів — щирість стане вашим ключем до гармонії.
Рак — Королева Пентаклів
День стабільності, турботи й домашнього затишку. Ви відчуєте потребу у спокої.
Порада: приділіть увагу побуту та власному комфорту — це додасть сил.
Лев — Шістка Жезлів
Вас чекає визнання або заслужений успіх. Ви отримаєте підтвердження, що рухаєтесь правильно.
Порада: не соромтеся приймати похвалу — ви її заслужили.
Діва — Туз Мечів
Ясність думок і рішення, яке змінить ситуацію. Ви побачите істину й зможете діяти впевнено.
Порада: говоріть прямо, але м’яко — щирість зараз ваша сила.
Терези — Сімка Кубків
Не піддавайтеся ілюзіям. Перед вами кілька варіантів, але не всі вони ведуть до добра.
Порада: довіряйте інтуїції — вона розпізнає, що справжнє.
Скорпіон — Смерть
Старе відходить, щоб прийшло нове. День очищення та внутрішнього переродження.
Порада: не чиніть опір змінам — вони звільняють і зміцнюють.
Стрілець — Сонце
Яскравий і теплий день! Вас чекає натхнення, успіх або приємна зустріч.
Порада: діліться радістю — позитив притягує ще більше добра.
Козоріг — Четвірка Мечів
Потрібна пауза. Ви можете відчути втому — дайте собі час відновитися.
Порада: не змушуйте події рухатися — спокій зараз важливіший за дію.
Водолій — Луна
День глибокої інтуїції, але й плутаних відчуттів. Не приймайте поспішних рішень.
Порада: спостерігайте, а не реагуйте — істина скоро проявиться.
Риби — Ієрофант
День духовного зростання й мудрості. Ви можете знайти відповідь у розмові з авторитетною людиною або у власному серці.
Порада: шукайте істину спокійно — вона поруч.
15 жовтня 2025 року — день ясності, стабільності та натхнення. Одні знаки отримають довгоочікувані відповіді, інші — можливість почати нове. Карти Таро радять: не бійтеся змін — вони ведуть до гармонії.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
