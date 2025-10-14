ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
121
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп за картами Таро на 15 жовтня 2025 року: натхнення для Стрільців і ясність для Дів

15 жовтня 2025 року карти Таро символізують перехід від роздумів до дій. Це день, коли Всесвіт допомагає побачити істину, навести лад у думках і зробити правильний крок уперед.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Середина жовтня несе енергію оновлення й усвідомлення. Карти Таро на 15 жовтня підказують: саме зараз можна відчути полегшення після напружених подій і знайти внутрішню гармонію. День сприятливий для нових ідей, самовираження й чесних розмов.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Дев’ятка Жезлів
    Ви близькі до мети, навіть якщо здається, що сил бракує. Зберігайте витримку — результат не забариться.
    Порада: не здавайтеся — ваша стійкість принесе перемогу.

  • Телець — Туз Пентаклів
    Фінансові чи професійні можливості. Ви можете отримати новий шанс або пропозицію.
    Порада: дійте практично — сьогодні можна закласти фундамент майбутнього успіху.

  • Близнюки — Паж Кубків
    Натхнення, чутливість і творчість. Ви можете відчути приплив ідей або приємну емоційну новину.
    Порада: не стримуйте почуттів — щирість стане вашим ключем до гармонії.

  • Рак — Королева Пентаклів
    День стабільності, турботи й домашнього затишку. Ви відчуєте потребу у спокої.
    Порада: приділіть увагу побуту та власному комфорту — це додасть сил.

  • Лев — Шістка Жезлів
    Вас чекає визнання або заслужений успіх. Ви отримаєте підтвердження, що рухаєтесь правильно.
    Порада: не соромтеся приймати похвалу — ви її заслужили.

  • Діва — Туз Мечів
    Ясність думок і рішення, яке змінить ситуацію. Ви побачите істину й зможете діяти впевнено.
    Порада: говоріть прямо, але м’яко — щирість зараз ваша сила.

  • Терези — Сімка Кубків
    Не піддавайтеся ілюзіям. Перед вами кілька варіантів, але не всі вони ведуть до добра.
    Порада: довіряйте інтуїції — вона розпізнає, що справжнє.

  • Скорпіон — Смерть
    Старе відходить, щоб прийшло нове. День очищення та внутрішнього переродження.
    Порада: не чиніть опір змінам — вони звільняють і зміцнюють.

  • Стрілець — Сонце
    Яскравий і теплий день! Вас чекає натхнення, успіх або приємна зустріч.
    Порада: діліться радістю — позитив притягує ще більше добра.

  • Козоріг — Четвірка Мечів
    Потрібна пауза. Ви можете відчути втому — дайте собі час відновитися.
    Порада: не змушуйте події рухатися — спокій зараз важливіший за дію.

  • Водолій — Луна
    День глибокої інтуїції, але й плутаних відчуттів. Не приймайте поспішних рішень.
    Порада: спостерігайте, а не реагуйте — істина скоро проявиться.

  • Риби — Ієрофант
    День духовного зростання й мудрості. Ви можете знайти відповідь у розмові з авторитетною людиною або у власному серці.
    Порада: шукайте істину спокійно — вона поруч.

15 жовтня 2025 року — день ясності, стабільності та натхнення. Одні знаки отримають довгоочікувані відповіді, інші — можливість почати нове. Карти Таро радять: не бійтеся змін — вони ведуть до гармонії.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

