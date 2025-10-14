Гороскоп за картами Таро на 15 жовтня 2025 року: натхнення для Стрільців і ясність для Дів

Карти Таро / © ТСН.ua

Середина жовтня несе енергію оновлення й усвідомлення. Карти Таро на 15 жовтня підказують: саме зараз можна відчути полегшення після напружених подій і знайти внутрішню гармонію. День сприятливий для нових ідей, самовираження й чесних розмов.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Дев’ятка Жезлів

Ви близькі до мети, навіть якщо здається, що сил бракує. Зберігайте витримку — результат не забариться.

Порада: не здавайтеся — ваша стійкість принесе перемогу.

Телець — Туз Пентаклів

Фінансові чи професійні можливості. Ви можете отримати новий шанс або пропозицію.

Порада: дійте практично — сьогодні можна закласти фундамент майбутнього успіху.

Близнюки — Паж Кубків

Натхнення, чутливість і творчість. Ви можете відчути приплив ідей або приємну емоційну новину.

Порада: не стримуйте почуттів — щирість стане вашим ключем до гармонії.

Рак — Королева Пентаклів

День стабільності, турботи й домашнього затишку. Ви відчуєте потребу у спокої.

Порада: приділіть увагу побуту та власному комфорту — це додасть сил.

Лев — Шістка Жезлів

Вас чекає визнання або заслужений успіх. Ви отримаєте підтвердження, що рухаєтесь правильно.

Порада: не соромтеся приймати похвалу — ви її заслужили.

Діва — Туз Мечів

Ясність думок і рішення, яке змінить ситуацію. Ви побачите істину й зможете діяти впевнено.

Порада: говоріть прямо, але м’яко — щирість зараз ваша сила.

Терези — Сімка Кубків

Не піддавайтеся ілюзіям. Перед вами кілька варіантів, але не всі вони ведуть до добра.

Порада: довіряйте інтуїції — вона розпізнає, що справжнє.

Скорпіон — Смерть

Старе відходить, щоб прийшло нове. День очищення та внутрішнього переродження.

Порада: не чиніть опір змінам — вони звільняють і зміцнюють.

Стрілець — Сонце

Яскравий і теплий день! Вас чекає натхнення, успіх або приємна зустріч.

Порада: діліться радістю — позитив притягує ще більше добра.

Козоріг — Четвірка Мечів

Потрібна пауза. Ви можете відчути втому — дайте собі час відновитися.

Порада: не змушуйте події рухатися — спокій зараз важливіший за дію.

Водолій — Луна

День глибокої інтуїції, але й плутаних відчуттів. Не приймайте поспішних рішень.

Порада: спостерігайте, а не реагуйте — істина скоро проявиться.

Риби — Ієрофант

День духовного зростання й мудрості. Ви можете знайти відповідь у розмові з авторитетною людиною або у власному серці.

Порада: шукайте істину спокійно — вона поруч.

15 жовтня 2025 року — день ясності, стабільності та натхнення. Одні знаки отримають довгоочікувані відповіді, інші — можливість почати нове. Карти Таро радять: не бійтеся змін — вони ведуть до гармонії.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

