Гороскоп за картами Таро на 16 листопада 2025 року: оновлення для Дів і спокій для Стрільців

Кінець тижня сприяє очищенню простору — як зовнішнього, так і внутрішнього. Таро радять: сьогодні не варто планувати масштабні кроки, натомість зосередьтесь на дрібницях, які повертають відчуття стабільності. Невеликі дії зараз створюють основу для спокійного майбутнього.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Королева Кубків

М’якість, підтримка, турбота.

Порада: приділіть увагу близьким — це наповнить і вас, і їх.

Телець — Вісімка Жезлів

Швидкі новини або зміни, які неможливо ігнорувати.

Порада: реагуйте з гнучкістю — події можуть розвиватися стрімко.

Близнюки — Паж Пентаклів

Новий інтерес, навчання, початок невеликого, але перспективного проєкту.

Порада: уважно ставтесь до деталей — вони формують основу.

Рак — Десятка Кубків

Тепло, єдність, гармонія в родині або в колі друзів.

Порада: розділіть цей день із тими, хто вам дорогий.

Лев — Імператор

Контроль, стабільність, відповідальне рішення.

Порада: дійте впевнено, але не нав’язуйте волю іншим.

Діва — Смерть

Символ глибокого оновлення та звільнення від старого.

Порада: прийміть зміни — вони ведуть до внутрішньої сили.

Терези — Дев’ятка Пентаклів

Комфорт, упевненість, матеріальне задоволення.

Порада: дайте собі перепочинок і відчуйте плоди своєї праці.

Скорпіон — П’ятірка Кубків

Можливе коротке відчуття смутку чи розчарування.

Порада: подивіться поруч — є те, що варто берегти.

Стрілець — Помірність

День рівноваги, спокою і відновлення.

Порада: знайдіть свій темп і не піддавайтеся зовнішнім ритмам.

Козоріг — Шістка Жезлів

Досягнення, підтримка оточення, визнання результатів.

Порада: поділіться успіхом із тими, хто був поруч у процесі.

Водолій — Трійка Мечів

Старі емоційні переживання можуть нагадати про себе.

Порада: не відштовхуйте почуття — вони відпускають, якщо їх прийняти.

Риби — Туз Жезлів

Початок нового циклу, натхнення, приплив енергії.

Порада: запишіть ідею, яка з’явиться сьогодні — вона має потенціал.

16 листопада 2025 року — день оновлення, прощання зі старим і тихого старту нового етапу. Карти Таро нагадують: завершення — це завжди початок, просто в іншій формі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

