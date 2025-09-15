Гороскоп за картами Таро на 16 вересня 2025 року: впевненість для Овнів і нові можливості для Дів

Карти Таро / © ТСН.ua

Цей день стане часом активності та переосмислення. Карти Таро на 16 вересня підказують, що варто робити сміливі кроки вперед, залишати позаду сумніви й концентруватися на тому, що дійсно важливо. Для когось це буде день лідерства, для інших — момент відкриття нових горизонтів.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Імператор

Впевненість і сила волі допоможуть вам упоратися з будь-якими викликами. Час брати відповідальність у свої руки.

Телець — Дев’ятка Пентаклів

День задоволення від власних досягнень. Ви зможете оцінити результати й насолодитися стабільністю.

Близнюки — Вісімка Жезлів

Події розвиватимуться швидко. Вас чекають новини, активні зміни та несподівані можливості.

Рак — Королева Кубків

Ваша інтуїція й чуйність сьогодні будуть головними ресурсами. Прислухайтеся до емоцій і до близьких.

Лев — Шістка Жезлів

Час отримати заслужене визнання. Ваші зусилля будуть помічені, а авторитет зросте.

Діва — Паж Пентаклів

День для навчання та розвитку. Можливе нове захоплення чи проект, який стане перспективним.

Терези — Двійка Мечів

Ви можете опинитися перед вибором. Головне — не зволікати і приймати рішення, спираючись на внутрішній баланс.

Скорпіон — Сімка Жезлів

День боротьби за свої інтереси. Вам доведеться відстояти позицію, але результат буде вартим зусиль.

Стрілець — Сонце

Ясність і оптимізм наповнять цей день. Ви зможете реалізувати свої плани та отримати добрі новини.

Козеріг — Четвірка Пентаклів

Фокус на стабільності та контролі. Варто обережно підходити до фінансових питань.

Водолій — Зірка

Віра у майбутнє стане вашим провідником. День сприятливий для творчості й натхнення.

Риби — Туз Кубків

Нові емоції й почуття увійдуть у ваше життя. Це може бути день кохання або духовного відкриття.

16 вересня 2025 року обіцяє бути насиченим днем: одні знаки відчують упевненість і стабільність, інші отримають нові ідеї та відкриття. Головне — залишатися відкритими і довіряти своїй інтуїції.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

