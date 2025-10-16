ТСН у соціальних мережах

Гороскоп за картами Таро на 16 жовтня 2025 року: упевненість для Козерогів і гармонія для Терезів

16 жовтня 2025 року карти Таро символізують час внутрішньої стійкості та ясності. Це день, коли старі сумніви зникають, а на їх місце приходить впевненість і готовність діяти.

Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Після періоду внутрішніх коливань настає момент гармонії. Карти Таро на 16 жовтня підказують: сьогодні важливо залишатися чесними із собою, не відкладати рішення і не сумніватися у власній силі. День відкриє шлях до стабільності — у стосунках, роботі чи внутрішньому світі.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Колісниця
    Вас чекає день рішучих дій. Ви готові керувати подіями й упевнено рухатися вперед.
    Порада: тримайте курс і не озирайтеся — усе складається у вашу користь.

  • Телець — Дев’ятка Пентаклів
    День задоволення, комфорту й стабільності. Ви зможете відчути результати своєї праці.
    Порада: насолоджуйтесь моментом — ви заслужили спокій.

  • Близнюки — Королева Мечів
    Час ясності й незалежності. Ви легко впораєтесь із тим, що потребує логіки.
    Порада: говоріть прямо, не боячись відстоювати свої переконання.

  • Рак — Вісімка Кубків
    Ви готові відпустити те, що більше не наповнює. Це день внутрішньої зрілості.
    Порада: не бійтеся прощатися з минулим — за цим завжди приходить оновлення.

  • Лев — Сонце
    День радості й натхнення! Успіх і позитивні події супроводжуватимуть вас.
    Порада: діліться світлом — добро, яке ви випромінюєте, повернеться.

  • Діва — Шістка Жезлів
    Ви отримаєте заслужене визнання або підтримку. Ваші старання помітні.
    Порада: прийміть похвалу з гідністю — це не кінець, а лише етап до більшого.

  • Терези — Зірка
    День гармонії, натхнення й віри в себе. Ви зможете знайти спокій після сумнівів.
    Порада: довіряйте процесу — Всесвіт зараз на вашому боці.

  • Скорпіон — Лицар Жезлів
    Енергія, імпульс і прагнення до мети. Ви готові ризикнути заради свого щастя.
    Порада: дійте з упевненістю, але не гарячкуйте — контроль важливий.

  • Стрілець — Паж Пентаклів
    День навчання, нових можливостей і цікавих відкриттів.
    Порада: не відмовляйтесь від можливості спробувати щось нове.

  • Козоріг — Імператор
    Сила, структура й контроль. Ви здатні упорядкувати справи та проявити авторитет.
    Порада: не бійтеся керувати — сьогодні світ потребує вашої рішучості.

  • Водолій — Шістка Кубків
    День теплих спогадів і зустрічей. Минуле може нагадати про себе приємним способом.
    Порада: не замкніться у минулому — воно лише вчить, а не стримує.

  • Риби — Дев’ятка Кубків
    Гармонія, вдячність і задоволення. Ви відчуєте, що життя поступово стає легшим.
    Порада: дозвольте собі просто бути щасливими.

16 жовтня 2025 року — день упевненості, внутрішньої стабільності й тепла. Карти Таро підказують: діяти треба з любов’ю до себе та вірою у власну силу. Коли ви у балансі — світ навколо також вирівнюється.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

