Гороскоп за картами Таро на 16 жовтня 2025 року: упевненість для Козерогів і гармонія для Терезів

Після періоду внутрішніх коливань настає момент гармонії. Карти Таро на 16 жовтня підказують: сьогодні важливо залишатися чесними із собою, не відкладати рішення і не сумніватися у власній силі. День відкриє шлях до стабільності — у стосунках, роботі чи внутрішньому світі.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Колісниця

Вас чекає день рішучих дій. Ви готові керувати подіями й упевнено рухатися вперед.

Порада: тримайте курс і не озирайтеся — усе складається у вашу користь.

Телець — Дев’ятка Пентаклів

День задоволення, комфорту й стабільності. Ви зможете відчути результати своєї праці.

Порада: насолоджуйтесь моментом — ви заслужили спокій.

Близнюки — Королева Мечів

Час ясності й незалежності. Ви легко впораєтесь із тим, що потребує логіки.

Порада: говоріть прямо, не боячись відстоювати свої переконання.

Рак — Вісімка Кубків

Ви готові відпустити те, що більше не наповнює. Це день внутрішньої зрілості.

Порада: не бійтеся прощатися з минулим — за цим завжди приходить оновлення.

Лев — Сонце

День радості й натхнення! Успіх і позитивні події супроводжуватимуть вас.

Порада: діліться світлом — добро, яке ви випромінюєте, повернеться.

Діва — Шістка Жезлів

Ви отримаєте заслужене визнання або підтримку. Ваші старання помітні.

Порада: прийміть похвалу з гідністю — це не кінець, а лише етап до більшого.

Терези — Зірка

День гармонії, натхнення й віри в себе. Ви зможете знайти спокій після сумнівів.

Порада: довіряйте процесу — Всесвіт зараз на вашому боці.

Скорпіон — Лицар Жезлів

Енергія, імпульс і прагнення до мети. Ви готові ризикнути заради свого щастя.

Порада: дійте з упевненістю, але не гарячкуйте — контроль важливий.

Стрілець — Паж Пентаклів

День навчання, нових можливостей і цікавих відкриттів.

Порада: не відмовляйтесь від можливості спробувати щось нове.

Козоріг — Імператор

Сила, структура й контроль. Ви здатні упорядкувати справи та проявити авторитет.

Порада: не бійтеся керувати — сьогодні світ потребує вашої рішучості.

Водолій — Шістка Кубків

День теплих спогадів і зустрічей. Минуле може нагадати про себе приємним способом.

Порада: не замкніться у минулому — воно лише вчить, а не стримує.

Риби — Дев’ятка Кубків

Гармонія, вдячність і задоволення. Ви відчуєте, що життя поступово стає легшим.

Порада: дозвольте собі просто бути щасливими.

16 жовтня 2025 року — день упевненості, внутрішньої стабільності й тепла. Карти Таро підказують: діяти треба з любов’ю до себе та вірою у власну силу. Коли ви у балансі — світ навколо також вирівнюється.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

