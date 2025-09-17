Гороскоп за картами Таро на 17 вересня 2025 року: стабільність для Тельців і нові ідеї для Близнят

Карти Таро / © ТСН.ua

Середина тижня сприятиме врівноваженості й переосмисленню. Карти Таро на 17 вересня показують: важливо уникати поспіху й хаосу, натомість довіряти інтуїції та концентруватися на тому, що дійсно цінне. Для когось це день стабільності у фінансах, для інших — час нових задумів чи гармонії в особистому житті.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Лицар Мечів

День динамічний і наповнений діями. Ви зможете швидко розв'язувати складні питання, якщо будете рішучими.

Телець — Король Пентаклів

Стабільність і впевненість у фінансах. Сьогодні варто займатися практичними справами й укріплювати фундамент.

Близнята — Паж Жезлів

Нові ідеї й натхнення супроводжуватимуть вас. Це день, коли цікаві новини можуть стати стартом для проекту.

Рак — Десятка Кубків

Гармонія в сім’ї й особистих стосунках стане вашим ресурсом. День подарує тепло і душевний комфорт.

Лев — Вісімка Жезлів

Події розгортатимуться швидко. Вас чекають новини, активність і несподівані можливості.

Діва — Сімка Пентаклів

Ваші старання вже дають перші результати. Головне — набратися терпіння і не зупинятися.

Терези — Двійка Кубків

День гармонійних зустрічей і щирих стосунків. Можливе нове кохання або зближення з близькою людиною.

Скорпіон — Дев’ятка Жезлів

Ви можете відчути втому, але сили ще є. День вимагатиме наполегливості й витримки.

Стрілець — Сонце

Ясність і успіх супроводжуватимуть вас. Це день радості, оптимізму й приємних новин.

Козеріг — Ієрофант

Час звернутися до традицій і мудрості. День підходить для навчання, порад і духовного розвитку.

Водолій — Зірка

Оптимізм і віра у майбутнє допоможуть вам сміливо рухатися вперед. Сприятливий час для творчості.

Риби — Туз Кубків

Нові почуття і глибокі емоції відкриються перед вами. Це день любові та духовних відкриттів.

17 вересня 2025 року стане днем стабільності, натхнення й гармонії. Деякі знаки відчують душевний комфорт, інші — натхнення для нових ідей чи шанс реалізувати мрії. Головне — слухати серце і не боятися сміливих кроків.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

