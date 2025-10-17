Гороскоп за картами Таро на 17 жовтня 2025 року: стабільність для Тельців і натхнення для Водоліїв

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Цей день сповнений м’якої, але продуктивної енергії. Карти Таро на 17 жовтня підказують: довіряйте своєму досвіду й не піддавайтеся поспіху. Навіть дрібні кроки сьогодні принесуть результат, якщо ви зберігатимете ясність намірів і доброзичливість до себе та інших.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Реклама

Овен — Лицар Мечів

Енергійний і рішучий день. Ви готові діяти, але не забувайте про уважність.

Порада: не поспішайте — іноді стратегія сильніша за швидкість.

Телець — Король Пентаклів

Стабільність і впевненість у своїх силах. Ви зможете закріпити позиції або зробити вигідний вибір.

Порада: використовуйте свій досвід — зараз саме він ваш головний ресурс.

Близнята — Трійка Кубків

День радості, легкості й приємного спілкування. Ви зможете розділити гарні новини з близькими.

Порада: дозвольте собі святкувати навіть маленькі перемоги.

Рак — Сімка Пентаклів

Час терпіння і поступовості. Ваші зусилля приносять плоди, навіть якщо не відразу видно результат.

Порада: не поспішайте — дозрівання процесів потребує часу.

Лев — Ієрофант

День мудрості, порядку та розуміння своїх цінностей. Ви можете знайти підтримку у вчителя чи старшого колеги.

Порада: дійте чесно й послідовно — це принесе довіру.

Діва — Вісімка Мечів

Можливе відчуття, що ви в пастці обставин. Але вихід є — просто погляньте на ситуацію з іншого боку.

Порада: не обмежуйте себе страхами — ви сильніші, ніж здається.

Терези — Десятка Кубків

День емоційного тепла й гармонії у стосунках. Ви відчуєте вдячність і внутрішній спокій.

Порада: цінуйте прості радощі — саме вони створюють щастя.

Скорпіон — Дев’ятка Жезлів

Ви близькі до мети. Попри втому, не здавайтеся — ваші зусилля вже дають плоди.

Порада: не зупиняйтесь на півдорозі — наполегливість винагородиться.

Стрілець — Сила

День рішучості й внутрішньої гармонії. Ви зможете діяти спокійно, але впевнено.

Порада: м’якість і доброта сьогодні сильніші за будь-який тиск.

Козоріг — Двійка Жезлів

Час планування майбутнього. Ви стоїте на порозі нового рішення чи шляху.

Порада: не бійтеся мислити масштабно — Всесвіт підтримує ваші ідеї.

Водолій — Зірка

День натхнення, творчості й віри у себе. Ви побачите шлях уперед і відчуєте легкість.

Порада: довіряйте своїм мріям — вони зараз особливо реальні.

Риби — Паж Кубків

Несподіване емоційне відкриття або гарна новина. День сповнений доброти й ніжності.

Порада: говоріть із серця — це приведе до щирого порозуміння.

17 жовтня 2025 року — день гармонії, стабільності й спокійного поступу вперед. Одні знаки отримають натхнення, інші — мудрість або підтвердження правильності шляху. Карти Таро радять: дійте розважливо, але з відкритим серцем.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.