Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
2 хв

Гороскоп за картами Таро на 18 серпня 2025 року: щастя для Левів, любов для Раків

Зовнішній баланс і внутрішня гармонія стають ключем до успішного дня. День анонсує тему «щастя та любов», яка підкреслюється картами Таро для кожного знаку.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

18 серпня — день, коли душевна ясність і серцева відкритість створюють силу для позитивних зрушень. Карти Таро закликають рухатися до внутрішнього спокою, водночас приймаючи доброзичливі сигнали від життя.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для знаків зодіаку за картами Таро 18 серпня 2025 року

  • ОвенСмерть
    Символ глибокого оновлення. Відпустіть старий багаж — і підготуєтеся до нового якості життя.

  • ТелецьДев’ятка кубків
    День бажань, виконання та внутрішнього задоволення. Сьогодні жити легко.

  • БлизнятаЗірка
    Надія й натхнення — ваш внутрішній гід. Пливіть за світлом своєї мрії.

  • РакШістка жезлів
    Ваші зусилля помічені й визнані. Є радість в успіхах і підтримка з боку оточення.

  • ЛевДвійка кубків
    Нове емоційне партнерство чи гармонія у стосунках обіцяють тепло і близькість.

  • ДіваСправедливість
    День правильних рішень. Баланс, чесність та об’єктивність принесуть бажане визнання.

  • ТерезиШістка пентаклів
    Сьогодні щедрість повертається. Взаємодія з іншими обіцяє потенціал доброзичливості і взаємного збагачення.

  • СкорпіонДурень
    Новий шлях відкривається — зробіть перший сміливий крок. Без страху, але з відкритим серцем.

  • СтрілецьДесятка мечів
    Завершення, хоч і емоційно складне, — це очищення для внутрішнього відродження.

  • КозорігКоролева кубків
    Емоційна мудрість і чуттєвість — ваші сьогоднішні сильні сторони. Вони допомагають побачити істину.

  • ВодолійШістка кубків
    Спогад з минулого дарує тепло й натхнення. Зв'язок з корінням додає сили сьогодні.

  • РибиТри кубки
    Радість у спільноті. Справді важливі зв’язки наповнюють день світлом і підтримкою.

18 серпня — день гармонії, коли серце й розум працюють в унісон. Таро радить: дозвольте собі відчути любов, але залишайтесь у контакті з внутрішнім балансом — і тоді сьогодні міститиме потенціал справжнього щастя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

