Гороскоп за картами Таро на 18 серпня 2025 року: щастя для Левів, любов для Раків

18 серпня — день, коли душевна ясність і серцева відкритість створюють силу для позитивних зрушень. Карти Таро закликають рухатися до внутрішнього спокою, водночас приймаючи доброзичливі сигнали від життя.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для знаків зодіаку за картами Таро 18 серпня 2025 року

Овен — Смерть

Символ глибокого оновлення. Відпустіть старий багаж — і підготуєтеся до нового якості життя.

Телець — Дев’ятка кубків

День бажань, виконання та внутрішнього задоволення. Сьогодні жити легко.

Близнята — Зірка

Надія й натхнення — ваш внутрішній гід. Пливіть за світлом своєї мрії.

Рак — Шістка жезлів

Ваші зусилля помічені й визнані. Є радість в успіхах і підтримка з боку оточення.

Лев — Двійка кубків

Нове емоційне партнерство чи гармонія у стосунках обіцяють тепло і близькість.

Діва — Справедливість

День правильних рішень. Баланс, чесність та об’єктивність принесуть бажане визнання.

Терези — Шістка пентаклів

Сьогодні щедрість повертається. Взаємодія з іншими обіцяє потенціал доброзичливості і взаємного збагачення.

Скорпіон — Дурень

Новий шлях відкривається — зробіть перший сміливий крок. Без страху, але з відкритим серцем.

Стрілець — Десятка мечів

Завершення, хоч і емоційно складне, — це очищення для внутрішнього відродження.

Козоріг — Королева кубків

Емоційна мудрість і чуттєвість — ваші сьогоднішні сильні сторони. Вони допомагають побачити істину.

Водолій — Шістка кубків

Спогад з минулого дарує тепло й натхнення. Зв'язок з корінням додає сили сьогодні.

Риби — Три кубки

Радість у спільноті. Справді важливі зв’язки наповнюють день світлом і підтримкою.

18 серпня — день гармонії, коли серце й розум працюють в унісон. Таро радить: дозвольте собі відчути любов, але залишайтесь у контакті з внутрішнім балансом — і тоді сьогодні міститиме потенціал справжнього щастя.

