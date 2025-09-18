- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 166
- Час на прочитання
- 2 хв
Гороскоп за картами Таро на 18 вересня 2025 року: рішучість для Овнів і нові перспективи для Стрільців
18 вересня 2025 року карти Таро вказують на день змін, рішучих кроків і відкриття нових горизонтів. Для одних знаків він принесе ясність і стабільність, для інших — шанс розпочати новий шлях.
Цей день наповнений енергією оновлення й руху вперед. Карти Таро на 18 вересня підказують: варто відпустити старе, щоб звільнити простір для нового. Для когось це буде момент вибору, для інших — час рішучих дій чи натхнення.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Колісниця
Ваші дії сьогодні визначатимуть майбутнє. Ви зможете подолати перешкоди, якщо триматимете контроль у своїх руках.
Телець — Десятка Пентаклів
Стабільність і родинні цінності виходять на перший план. Це добрий день для фінансових і сімейних справ.
Близнюки — Двійка Жезлів
Час будувати плани й дивитися вперед. Ви готові зробити крок до нових можливостей.
Рак — Королева Кубків
Емоційна чуйність і мудрість допоможуть розібратися у важливих питаннях. День гарний для душевних розмов.
Лев — Сімка Жезлів
Доведеться відстоювати свої позиції. Ваші зусилля будуть винагороджені, якщо не здаватиметесь.
Діва — Вісімка Пентаклів
Фокус на роботі та деталях. Ваша праця й уважність принесуть стабільні результати.
Терези — Справедливість
Важливо діяти чесно й зберігати баланс. День підходить для врегулювання юридичних чи кармічних питань.
Скорпіон — Смерть
День трансформацій і завершень. Старе відходить, щоб відкрити простір для нового етапу.
Стрілець — Трійка Жезлів
Нові горизонти відкриваються перед вами. Це день перспектив і планів на майбутнє.
Козоріг — Ієрофант
Зверніться до традицій і порад авторитетних людей. День сприятливий для навчання й духовних практик.
Водолій — Зірка
Оптимізм і віра в майбутнє будуть вашим провідником. Час для творчості та натхнення.
Риби — Туз Кубків
Нові почуття чи духовне відкриття увійдуть у ваше життя. Це день щирості та любові.
18 вересня 2025 року стане днем рішучості, вибору й внутрішньої сили. Одні знаки знайдуть стабільність, інші відкриють нові шляхи. Головне — не боятися змін і довіряти підказкам інтуїції.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.