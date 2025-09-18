ТСН у соціальних мережах

Гороскоп за картами Таро на 18 вересня 2025 року: рішучість для Овнів і нові перспективи для Стрільців

18 вересня 2025 року карти Таро вказують на день змін, рішучих кроків і відкриття нових горизонтів. Для одних знаків він принесе ясність і стабільність, для інших — шанс розпочати новий шлях.

Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Цей день наповнений енергією оновлення й руху вперед. Карти Таро на 18 вересня підказують: варто відпустити старе, щоб звільнити простір для нового. Для когось це буде момент вибору, для інших — час рішучих дій чи натхнення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Колісниця
    Ваші дії сьогодні визначатимуть майбутнє. Ви зможете подолати перешкоди, якщо триматимете контроль у своїх руках.

  • Телець — Десятка Пентаклів
    Стабільність і родинні цінності виходять на перший план. Це добрий день для фінансових і сімейних справ.

  • Близнюки — Двійка Жезлів
    Час будувати плани й дивитися вперед. Ви готові зробити крок до нових можливостей.

  • Рак — Королева Кубків
    Емоційна чуйність і мудрість допоможуть розібратися у важливих питаннях. День гарний для душевних розмов.

  • Лев — Сімка Жезлів
    Доведеться відстоювати свої позиції. Ваші зусилля будуть винагороджені, якщо не здаватиметесь.

  • Діва — Вісімка Пентаклів
    Фокус на роботі та деталях. Ваша праця й уважність принесуть стабільні результати.

  • Терези — Справедливість
    Важливо діяти чесно й зберігати баланс. День підходить для врегулювання юридичних чи кармічних питань.

  • Скорпіон — Смерть
    День трансформацій і завершень. Старе відходить, щоб відкрити простір для нового етапу.

  • Стрілець — Трійка Жезлів
    Нові горизонти відкриваються перед вами. Це день перспектив і планів на майбутнє.

  • Козоріг — Ієрофант
    Зверніться до традицій і порад авторитетних людей. День сприятливий для навчання й духовних практик.

  • Водолій — Зірка
    Оптимізм і віра в майбутнє будуть вашим провідником. Час для творчості та натхнення.

  • Риби — Туз Кубків
    Нові почуття чи духовне відкриття увійдуть у ваше життя. Це день щирості та любові.

18 вересня 2025 року стане днем рішучості, вибору й внутрішньої сили. Одні знаки знайдуть стабільність, інші відкриють нові шляхи. Головне — не боятися змін і довіряти підказкам інтуїції.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

