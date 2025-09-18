Гороскоп за картами Таро на 18 вересня 2025 року: рішучість для Овнів і нові перспективи для Стрільців

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Цей день наповнений енергією оновлення й руху вперед. Карти Таро на 18 вересня підказують: варто відпустити старе, щоб звільнити простір для нового. Для когось це буде момент вибору, для інших — час рішучих дій чи натхнення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Реклама

Овен — Колісниця

Ваші дії сьогодні визначатимуть майбутнє. Ви зможете подолати перешкоди, якщо триматимете контроль у своїх руках.

Телець — Десятка Пентаклів

Стабільність і родинні цінності виходять на перший план. Це добрий день для фінансових і сімейних справ.

Близнюки — Двійка Жезлів

Час будувати плани й дивитися вперед. Ви готові зробити крок до нових можливостей.

Рак — Королева Кубків

Емоційна чуйність і мудрість допоможуть розібратися у важливих питаннях. День гарний для душевних розмов.

Лев — Сімка Жезлів

Доведеться відстоювати свої позиції. Ваші зусилля будуть винагороджені, якщо не здаватиметесь.

Діва — Вісімка Пентаклів

Фокус на роботі та деталях. Ваша праця й уважність принесуть стабільні результати.

Терези — Справедливість

Важливо діяти чесно й зберігати баланс. День підходить для врегулювання юридичних чи кармічних питань.

Скорпіон — Смерть

День трансформацій і завершень. Старе відходить, щоб відкрити простір для нового етапу.

Стрілець — Трійка Жезлів

Нові горизонти відкриваються перед вами. Це день перспектив і планів на майбутнє.

Козоріг — Ієрофант

Зверніться до традицій і порад авторитетних людей. День сприятливий для навчання й духовних практик.

Водолій — Зірка

Оптимізм і віра в майбутнє будуть вашим провідником. Час для творчості та натхнення.

Риби — Туз Кубків

Нові почуття чи духовне відкриття увійдуть у ваше життя. Це день щирості та любові.

18 вересня 2025 року стане днем рішучості, вибору й внутрішньої сили. Одні знаки знайдуть стабільність, інші відкриють нові шляхи. Головне — не боятися змін і довіряти підказкам інтуїції.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.