Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
163
Час на прочитання
2 хв

Гороскоп за картами Таро на 18 жовтня 2025 року: нові відчуття для Риб і ясність для Левів

18 жовтня 2025 року карти Таро вказують на день інтуїції, м’яких змін і внутрішнього прийняття. Це час, коли рішення приходять не через тиск, а через усвідомлення.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Після кількох активних днів Всесвіт пропонує уповільнитися й придивитися до деталей. 18 жовтня — це день, коли варто не квапити події. Карти Таро підказують: найкращі відповіді приходять тоді, коли ми не шукаємо їх силою.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Туз Кубків
    Нові емоції, натхнення або приємна звістка.
    Порада: приймайте любов у всіх її формах.

  • Телець — Четвірка Мечів
    Потрібен відпочинок і перезавантаження.
    Порада: не тисніть на себе — пауза зараз продуктивніша за дію.

  • Близнюки — Лицар Пентаклів
    Повільний, але впевнений прогрес.
    Порада: системність і терпіння принесуть плоди.

  • Рак — Дев’ятка Жезлів
    Ви на фінішній прямій, залишилося трохи витримки.
    Порада: не здавайтеся — результат уже поруч.

  • Лев — Туз Мечів
    Ясність і прозріння. Ви побачите ситуацію без ілюзій.
    Порада: ухвалюйте рішення чітко і сміливо.

  • Діва — Королева Кубків
    Емпатія та інтуїція будуть найкращими порадниками.
    Порада: прислухайтеся до власного серця.

  • Терези — Шістка Пентаклів
    День взаємної підтримки та обміну енергією.
    Порада: приймайте допомогу так само, як її даруєте.

  • Скорпіон — П’ятірка Кубків
    Можливі спогади або тимчасова меланхолія.
    Порада: не застрягайте в минулому — майбутнє сильніше.

  • Стрілець — Вісімка Жезлів
    Все почне рухатися швидше. Новини чи важлива подія.
    Порада: дійте, не вагайтесь.

  • Козеріг — Десятка Пентаклів
    Стабільність і підтримка близьких.
    Порада: будуйте на тому, що вже створили.

  • Водолій — Місяць
    Не все зараз очевидно. Потрібен час для ясності.
    Порада: покладайтесь на інтуїцію, а не на страх.

  • Риби — Зірка
    Натхнення, внутрішнє відродження і віра у себе.
    Порада: мрійте сміливо — зараз вас веде світло.

18 жовтня 2025 року — день емоційного розкриття, вдумливості та м’якого руху вперед. Для когось він стане паузою перед новим стартом, для інших — тихим, але важливим усвідомленням. Карти Таро радять: не поспішайте — найцінніше дозріває у тиші.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

Дата публікації
Кількість переглядів
163
Наступна публікація

