Гороскоп за картами Таро на 18 жовтня 2025 року: нові відчуття для Риб і ясність для Левів

Після кількох активних днів Всесвіт пропонує уповільнитися й придивитися до деталей. 18 жовтня — це день, коли варто не квапити події. Карти Таро підказують: найкращі відповіді приходять тоді, коли ми не шукаємо їх силою.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Туз Кубків

Нові емоції, натхнення або приємна звістка.

Порада: приймайте любов у всіх її формах.

Телець — Четвірка Мечів

Потрібен відпочинок і перезавантаження.

Порада: не тисніть на себе — пауза зараз продуктивніша за дію.

Близнюки — Лицар Пентаклів

Повільний, але впевнений прогрес.

Порада: системність і терпіння принесуть плоди.

Рак — Дев’ятка Жезлів

Ви на фінішній прямій, залишилося трохи витримки.

Порада: не здавайтеся — результат уже поруч.

Лев — Туз Мечів

Ясність і прозріння. Ви побачите ситуацію без ілюзій.

Порада: ухвалюйте рішення чітко і сміливо.

Діва — Королева Кубків

Емпатія та інтуїція будуть найкращими порадниками.

Порада: прислухайтеся до власного серця.

Терези — Шістка Пентаклів

День взаємної підтримки та обміну енергією.

Порада: приймайте допомогу так само, як її даруєте.

Скорпіон — П’ятірка Кубків

Можливі спогади або тимчасова меланхолія.

Порада: не застрягайте в минулому — майбутнє сильніше.

Стрілець — Вісімка Жезлів

Все почне рухатися швидше. Новини чи важлива подія.

Порада: дійте, не вагайтесь.

Козеріг — Десятка Пентаклів

Стабільність і підтримка близьких.

Порада: будуйте на тому, що вже створили.

Водолій — Місяць

Не все зараз очевидно. Потрібен час для ясності.

Порада: покладайтесь на інтуїцію, а не на страх.

Риби — Зірка

Натхнення, внутрішнє відродження і віра у себе.

Порада: мрійте сміливо — зараз вас веде світло.

18 жовтня 2025 року — день емоційного розкриття, вдумливості та м’якого руху вперед. Для когось він стане паузою перед новим стартом, для інших — тихим, але важливим усвідомленням. Карти Таро радять: не поспішайте — найцінніше дозріває у тиші.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

