- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 163
- Час на прочитання
- 2 хв
Гороскоп за картами Таро на 18 жовтня 2025 року: нові відчуття для Риб і ясність для Левів
18 жовтня 2025 року карти Таро вказують на день інтуїції, м’яких змін і внутрішнього прийняття. Це час, коли рішення приходять не через тиск, а через усвідомлення.
Після кількох активних днів Всесвіт пропонує уповільнитися й придивитися до деталей. 18 жовтня — це день, коли варто не квапити події. Карти Таро підказують: найкращі відповіді приходять тоді, коли ми не шукаємо їх силою.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Туз Кубків
Нові емоції, натхнення або приємна звістка.
Порада: приймайте любов у всіх її формах.
Телець — Четвірка Мечів
Потрібен відпочинок і перезавантаження.
Порада: не тисніть на себе — пауза зараз продуктивніша за дію.
Близнюки — Лицар Пентаклів
Повільний, але впевнений прогрес.
Порада: системність і терпіння принесуть плоди.
Рак — Дев’ятка Жезлів
Ви на фінішній прямій, залишилося трохи витримки.
Порада: не здавайтеся — результат уже поруч.
Лев — Туз Мечів
Ясність і прозріння. Ви побачите ситуацію без ілюзій.
Порада: ухвалюйте рішення чітко і сміливо.
Діва — Королева Кубків
Емпатія та інтуїція будуть найкращими порадниками.
Порада: прислухайтеся до власного серця.
Терези — Шістка Пентаклів
День взаємної підтримки та обміну енергією.
Порада: приймайте допомогу так само, як її даруєте.
Скорпіон — П’ятірка Кубків
Можливі спогади або тимчасова меланхолія.
Порада: не застрягайте в минулому — майбутнє сильніше.
Стрілець — Вісімка Жезлів
Все почне рухатися швидше. Новини чи важлива подія.
Порада: дійте, не вагайтесь.
Козеріг — Десятка Пентаклів
Стабільність і підтримка близьких.
Порада: будуйте на тому, що вже створили.
Водолій — Місяць
Не все зараз очевидно. Потрібен час для ясності.
Порада: покладайтесь на інтуїцію, а не на страх.
Риби — Зірка
Натхнення, внутрішнє відродження і віра у себе.
Порада: мрійте сміливо — зараз вас веде світло.
18 жовтня 2025 року — день емоційного розкриття, вдумливості та м’якого руху вперед. Для когось він стане паузою перед новим стартом, для інших — тихим, але важливим усвідомленням. Карти Таро радять: не поспішайте — найцінніше дозріває у тиші.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.
Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.