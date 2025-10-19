Гороскоп за картами Таро на 19 жовтня 2025 року: завершення для Дів і емоційний підйом для Раків

Карти Таро / © ТСН.ua

Кінець тижня несе енергію завершення, очищення та внутрішньої ясності. Карти Таро на 19 жовтня підказують: усе, що відпадає, віджило своє. День сприятливий для усвідомлення реального стану речей, примирення із собою та підготовки до нового циклу.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Сімка Жезлів

День захисту особистих кордонів. Ви готові відстояти свою позицію.

Порада: не здавайте своїх принципів — вони зараз ваша опора.

Телець — Лицар Кубків

Теплі емоції, приємна зустріч або натхненна розмова.

Порада: відкрийтесь щирості — вона принесе гармонію.

Близнюки — Четвірка Жезлів

Радість, підтримка, домашній затишок.

Порада: проведіть час із тими, хто живить вашу душу.

Рак — Десятка Кубків

Емоційне піднесення, любов і внутрішній мир.

Порада: бережіть цей стан — він ваша сила.

Лев — Вісімка Пентаклів

Фокус на корисних справах і самовдосконаленні.

Порада: маленькі дисципліновані кроки ведуть до великого результату.

Діва — Світ

Завершення циклу й відчуття виконаної місії.

Порада: відпустіть — новий етап уже на порозі.

Терези — Трійка Кубків

Радість у спілкуванні, легкість і підтримка друзів.

Порада: поділіться теплом — воно повернеться вдвічі.

Скорпіон — Паж Мечів

Нові ідеї або інформація, що допоможе зробити крок уперед.

Порада: досліджуйте, ставте запитання — відповідь уже поруч.

Стрілець — Дев’ятка Пентаклів

Комфорт, самодостатність і задоволення.

Порада: дозвольте собі відчути гордість за себе.

Козоріг — Четвірка Мечів

Час перепочинку і відновлення.

Порада: ваше тіло також потребує паузи — дайте її йому.

Водолій — Королева Жезлів

Сміливість, творчість і впевненість.

Порада: не приховуйте свою харизму — світ готовий побачити вас.

Риби — Сила

Спокійна внутрішня міць, м’яке лідерство й емоційна стійкість.

Порада: довіряйте власній ніжності — вона зараз ваш головний ресурс.

19 жовтня 2025 року — день завершення та внутрішнього оновлення. Після низки рішень і переосмислень, ви нарешті відчуєте полегшення й рівновагу. Карти Таро підказують: дозвольте процесам завершитися природно — нові двері вже готуються відчинитися.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

