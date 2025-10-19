- Дата публікації
Гороскоп за картами Таро на 19 жовтня 2025 року: завершення для Дів і емоційний підйом для Раків
19 жовтня 2025 року карти Таро вказують на день внутрішнього балансу, мудрих рішень та завершення старих процесів. Це час м’яко підбити підсумки та відчути, куди вести себе далі.
Кінець тижня несе енергію завершення, очищення та внутрішньої ясності. Карти Таро на 19 жовтня підказують: усе, що відпадає, віджило своє. День сприятливий для усвідомлення реального стану речей, примирення із собою та підготовки до нового циклу.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Сімка Жезлів
День захисту особистих кордонів. Ви готові відстояти свою позицію.
Порада: не здавайте своїх принципів — вони зараз ваша опора.
Телець — Лицар Кубків
Теплі емоції, приємна зустріч або натхненна розмова.
Порада: відкрийтесь щирості — вона принесе гармонію.
Близнюки — Четвірка Жезлів
Радість, підтримка, домашній затишок.
Порада: проведіть час із тими, хто живить вашу душу.
Рак — Десятка Кубків
Емоційне піднесення, любов і внутрішній мир.
Порада: бережіть цей стан — він ваша сила.
Лев — Вісімка Пентаклів
Фокус на корисних справах і самовдосконаленні.
Порада: маленькі дисципліновані кроки ведуть до великого результату.
Діва — Світ
Завершення циклу й відчуття виконаної місії.
Порада: відпустіть — новий етап уже на порозі.
Терези — Трійка Кубків
Радість у спілкуванні, легкість і підтримка друзів.
Порада: поділіться теплом — воно повернеться вдвічі.
Скорпіон — Паж Мечів
Нові ідеї або інформація, що допоможе зробити крок уперед.
Порада: досліджуйте, ставте запитання — відповідь уже поруч.
Стрілець — Дев’ятка Пентаклів
Комфорт, самодостатність і задоволення.
Порада: дозвольте собі відчути гордість за себе.
Козоріг — Четвірка Мечів
Час перепочинку і відновлення.
Порада: ваше тіло також потребує паузи — дайте її йому.
Водолій — Королева Жезлів
Сміливість, творчість і впевненість.
Порада: не приховуйте свою харизму — світ готовий побачити вас.
Риби — Сила
Спокійна внутрішня міць, м’яке лідерство й емоційна стійкість.
Порада: довіряйте власній ніжності — вона зараз ваш головний ресурс.
19 жовтня 2025 року — день завершення та внутрішнього оновлення. Після низки рішень і переосмислень, ви нарешті відчуєте полегшення й рівновагу. Карти Таро підказують: дозвольте процесам завершитися природно — нові двері вже готуються відчинитися.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
