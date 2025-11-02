Гороскоп за картами Таро на 2 листопада 2025 року: ясність для Левів і новий напрямок для Близнят

Карти Таро / © ТСН.ua

День несе енергію завершення тижня — спокійну, але глибоку. Вона допомагає зрозуміти, що було цінним, а що варто залишити в минулому. Карти Таро на 2 листопада нагадують: істинна сила — у спокої та прийнятті.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Дев’ятка Жезлів

Ви близькі до завершення важливої справи. Зберігайте витримку.

Порада: не здавайтесь — фініш уже поруч.

Телець — Королева Кубків

Емоційна глибина, ніжність, турбота про себе й близьких.

Порада: слухайте своє серце — воно підкаже правильний крок.

Близнята — Шістка Мечів

Плавний перехід до нового етапу.

Порада: не озирайтесь назад — ви виходите з бурі до спокою.

Рак — Вісімка Пентаклів

Праця, удосконалення навичок, увага до деталей.

Порада: результат прийде через послідовність.

Лев — Туз Мечів

Ясність, прозріння, момент істини.

Порада: довіряйте логіці — вона сьогодні сильніша за емоції.

Діва — Сімка Пентаклів

Очікування плодів своєї роботи.

Порада: не поспішайте — усе визріває у свій час.

Терези — Ієрофант

Вчительська енергія, мудрість і традиції.

Порада: прислухайтесь до порад старших або досвідчених людей.

Скорпіон — Двійка Кубків

Єднання, гармонія, підтримка в стосунках.

Порада: говоріть чесно — це поглибить довіру.

Стрілець — Дурень

Новий початок, легкість і відкритість життю.

Порада: дозвольте собі не знати всього наперед — просто йдіть.

Козоріг — Десятка Кубків

День радості, гармонії, сімейного тепла.

Порада: цінуйте прості щасливі миті.

Водолій — Лицар Жезлів

Енергія дії, рух уперед, сміливість.

Порада: не вагайтесь — час показати ініціативу.

Риби — Місяць

Інтуїція, підсвідомі процеси, сни.

Порада: довіряйте чуттям, навіть якщо логіка не все розуміє.

2 листопада 2025 року — день внутрішнього підсумку. Він допомагає завершити старе, щоб із понеділка почати нове. Карти Таро підказують: не потрібно квапитися — дозвольте змінам визріти природно.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

