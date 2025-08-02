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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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521
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2 хв

Гороскоп за картами Таро на 2 серпня 2025 року: Левам не варто розпорошуватися, а Дівам варто заспокоїтися

Карти Таро дозволяють краще себе зрозуміти

Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 3 серпня 2025 року розповідає, що на Стрільців очікує успіх, а Водоліям варто прагнути більшого. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 3 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Сімка жезлів"

Захищайте своє. У стосунках стійте на своєму. На роботі дійте активно. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся робити перший крок. У любові наважтеся на більше. У русі кар'єрними сходами не робіть зупинок. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Доведеться затягнути паски. У стосунках обмежте спілкування. На роботі буде важко. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Ієрофант"

Хороший час для укладання угод. У любові час вийти на новий рівень. Прагніть більшого на роботі. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Сімка кубків"

Не женіться за всім і відразу. У стосунках оберіть одну мету. На роботі не варто розпорошуватися. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Час заспокоїтися. У любові зробіть паузу. А на роботі потурбуйтеся про відгул на свята. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Імператриця"

Ви отримаєте бажані плоди успіху. У стосунках час щось змінювати. А на роботі розпочнеться плідний період. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Лицар мечів"

Мчить на всіх парах. Дійте активно у стосунках. На роботі вам можуть зробити боляче, уникайте спілкування з ворогами.  

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Успіх вже близько. У любові очікуйте на приємні сюрпризи, а на роботі вимагайте невеличкої премії. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Сила"

Гідно працюйте. У стосунках продемонструйте характер. А на роботі нехай ваша внутрішня сила стане зовнішньою. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Прагніть кращого. У стосунках вийдіть на новий рівень. На роботі - гарний день для укладання договорів. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Король кубків"

Відкрийте ваше серце. У стосунках прислухайтеся до мудрих порад. На роботі коректно використовуйте ваші емоції. 

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

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