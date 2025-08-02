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Гороскоп за картами Таро на 2 серпня 2025 року: Левам не варто розпорошуватися, а Дівам варто заспокоїтися
Карти Таро дозволяють краще себе зрозуміти
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 3 серпня 2025 року розповідає, що на Стрільців очікує успіх, а Водоліям варто прагнути більшого.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 3 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Сімка жезлів"
Захищайте своє. У стосунках стійте на своєму. На роботі дійте активно.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Дурень"
Не бійтеся робити перший крок. У любові наважтеся на більше. У русі кар'єрними сходами не робіть зупинок.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "П'ятірка пентаклів"
Доведеться затягнути паски. У стосунках обмежте спілкування. На роботі буде важко.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Ієрофант"
Хороший час для укладання угод. У любові час вийти на новий рівень. Прагніть більшого на роботі.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Сімка кубків"
Не женіться за всім і відразу. У стосунках оберіть одну мету. На роботі не варто розпорошуватися.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Четвірка мечів"
Час заспокоїтися. У любові зробіть паузу. А на роботі потурбуйтеся про відгул на свята.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Імператриця"
Ви отримаєте бажані плоди успіху. У стосунках час щось змінювати. А на роботі розпочнеться плідний період.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Лицар мечів"
Мчить на всіх парах. Дійте активно у стосунках. На роботі вам можуть зробити боляче, уникайте спілкування з ворогами.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Успіх вже близько. У любові очікуйте на приємні сюрпризи, а на роботі вимагайте невеличкої премії.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Сила"
Гідно працюйте. У стосунках продемонструйте характер. А на роботі нехай ваша внутрішня сила стане зовнішньою.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Четвірка жезлів"
Прагніть кращого. У стосунках вийдіть на новий рівень. На роботі - гарний день для укладання договорів.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Король кубків"
Відкрийте ваше серце. У стосунках прислухайтеся до мудрих порад. На роботі коректно використовуйте ваші емоції.
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.