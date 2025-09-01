Гороскоп за картами Таро на 2 вересня 2025 року: можливості для Овнів, гармонія для Терезів

Карти Таро / © ТСН.ua

2 вересня — день особливої важливості: коли місяць виходить з ретрограду, а розум набуває здатності чути тихі імпульси серця. Карти Таро закликають: цінуйте паузу, особливо коли серце підказує щось важливе.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за картами Таро для всіх знаків зодіаку

Овен — Колесо Фортуни

Доля може подарувати неочікуваний поворот справ на вашу користь. Будьте готові прийняти можливість.

Телець — Паж Жезлів

Ви отримуєте імпульс для нових починань. Не ігноруйте натхнення, яке з’являється несподівано.

Близнята — Дев’ятка Кубків (перевернута)

Не завищуйте очікування — те, що здається ідеальним, може носити тінь нереалістичної вимоги.

Рак — Колісниця (прямо)

Рішучий рух уперед оживить справи. Контроль сьогодні — ваша перевага.

Лев — П’ятірка Мечів

Варто уникати суперечок заради перемоги — іноді мудріша відмова дає більше.

Діва — Сонце

Ваш внутрішній промінь сяє: ясність і гармонія відкривають шлях до усвідомлених рішень.

Терези — Сила

Ваша м’яка впевненість сьогодні — ключ до позитивних трансформацій.

Скорпіон — Імператриця

Творчість, турбота і достаток — джерела сили. Сьогодні саме ваш день для плекання і розвитку.

Стрілець — Трійка Жезлів

Плани набирають потужності — вже скоро ви побачите результати своїх зусиль.

Козоріг — Туз Мечів (перевернута)

Не поспішайте з висновками: ясність прийде, але трохи згодом — дозвольте стану зцілитися.

Водолій — Жриця (The High Priestess)

Інтуїція — ваш компас. Слухайте внутрішній голос — він бачить більше.

Риби — Четвірка Кубків

У глибокій тиші ви знайдете нове натхнення й цінність усередині себе.

2 вересня — день, коли злагода та внутрішній спокій ведуть до ясності. Карти Таро радять зупинятися, слухати себе і повертати увагу до власної істини.

