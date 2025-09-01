ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
25
Час на прочитання
2 хв

Гороскоп за картами Таро на 2 вересня 2025 року: можливості для Овнів, гармонія для Терезів

Сьогодні — перший день нового тижня, який обіцяє стати важливим емоційним етапом. Карти Таро підказують: у зупиненні й тиші народжується справжня сила, а ясність — у внутрішній злагоді.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

2 вересня — день особливої важливості: коли місяць виходить з ретрограду, а розум набуває здатності чути тихі імпульси серця. Карти Таро закликають: цінуйте паузу, особливо коли серце підказує щось важливе.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за картами Таро для всіх знаків зодіаку

  • ОвенКолесо Фортуни
    Доля може подарувати неочікуваний поворот справ на вашу користь. Будьте готові прийняти можливість.

  • ТелецьПаж Жезлів
    Ви отримуєте імпульс для нових починань. Не ігноруйте натхнення, яке з’являється несподівано.

  • БлизнятаДев’ятка Кубків (перевернута)
    Не завищуйте очікування — те, що здається ідеальним, може носити тінь нереалістичної вимоги.

  • РакКолісниця (прямо)
    Рішучий рух уперед оживить справи. Контроль сьогодні — ваша перевага.

  • ЛевП’ятірка Мечів
    Варто уникати суперечок заради перемоги — іноді мудріша відмова дає більше.

  • ДіваСонце
    Ваш внутрішній промінь сяє: ясність і гармонія відкривають шлях до усвідомлених рішень.

  • ТерезиСила
    Ваша м’яка впевненість сьогодні — ключ до позитивних трансформацій.

  • СкорпіонІмператриця
    Творчість, турбота і достаток — джерела сили. Сьогодні саме ваш день для плекання і розвитку.

  • СтрілецьТрійка Жезлів
    Плани набирають потужності — вже скоро ви побачите результати своїх зусиль.

  • КозорігТуз Мечів (перевернута)
    Не поспішайте з висновками: ясність прийде, але трохи згодом — дозвольте стану зцілитися.

  • ВодолійЖриця (The High Priestess)
    Інтуїція — ваш компас. Слухайте внутрішній голос — він бачить більше.

  • РибиЧетвірка Кубків
    У глибокій тиші ви знайдете нове натхнення й цінність усередині себе.

2 вересня — день, коли злагода та внутрішній спокій ведуть до ясності. Карти Таро радять зупинятися, слухати себе і повертати увагу до власної істини.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням. Він вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

Дата публікації
Кількість переглядів
25
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie