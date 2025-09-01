- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 25
- Час на прочитання
- 2 хв
Гороскоп за картами Таро на 2 вересня 2025 року: можливості для Овнів, гармонія для Терезів
Сьогодні — перший день нового тижня, який обіцяє стати важливим емоційним етапом. Карти Таро підказують: у зупиненні й тиші народжується справжня сила, а ясність — у внутрішній злагоді.
2 вересня — день особливої важливості: коли місяць виходить з ретрограду, а розум набуває здатності чути тихі імпульси серця. Карти Таро закликають: цінуйте паузу, особливо коли серце підказує щось важливе.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за картами Таро для всіх знаків зодіаку
Овен — Колесо Фортуни
Доля може подарувати неочікуваний поворот справ на вашу користь. Будьте готові прийняти можливість.
Телець — Паж Жезлів
Ви отримуєте імпульс для нових починань. Не ігноруйте натхнення, яке з’являється несподівано.
Близнята — Дев’ятка Кубків (перевернута)
Не завищуйте очікування — те, що здається ідеальним, може носити тінь нереалістичної вимоги.
Рак — Колісниця (прямо)
Рішучий рух уперед оживить справи. Контроль сьогодні — ваша перевага.
Лев — П’ятірка Мечів
Варто уникати суперечок заради перемоги — іноді мудріша відмова дає більше.
Діва — Сонце
Ваш внутрішній промінь сяє: ясність і гармонія відкривають шлях до усвідомлених рішень.
Терези — Сила
Ваша м’яка впевненість сьогодні — ключ до позитивних трансформацій.
Скорпіон — Імператриця
Творчість, турбота і достаток — джерела сили. Сьогодні саме ваш день для плекання і розвитку.
Стрілець — Трійка Жезлів
Плани набирають потужності — вже скоро ви побачите результати своїх зусиль.
Козоріг — Туз Мечів (перевернута)
Не поспішайте з висновками: ясність прийде, але трохи згодом — дозвольте стану зцілитися.
Водолій — Жриця (The High Priestess)
Інтуїція — ваш компас. Слухайте внутрішній голос — він бачить більше.
Риби — Четвірка Кубків
У глибокій тиші ви знайдете нове натхнення й цінність усередині себе.
2 вересня — день, коли злагода та внутрішній спокій ведуть до ясності. Карти Таро радять зупинятися, слухати себе і повертати увагу до власної істини.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
