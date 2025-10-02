ТСН у соціальних мережах

Гороскоп за картами Таро на 2 жовтня 2025 року: спокій для Тельців і натхнення для Водоліїв

2 жовтня 2025 року карти Таро говорять про день внутрішньої рівноваги та переосмислення. Одні знаки відчують стабільність і впевненість, інші — натхнення і духовне піднесення.

Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Початок жовтня — це час пошуку гармонії після активного періоду. Карти Таро на 2 жовтня підказують: день сприятливий для самоспостереження, роздумів і м’яких дій. Це гарний момент, щоб уповільнитися, відчути власний темп і знайти внутрішній спокій перед новими звершеннями.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Вісімка Жезлів
    Події розгортатимуться швидко. Можливі новини або важлива інформація, яка змінить ваші плани.
    Порада: використайте потік енергії — не втрачайте темпу.

  • Телець — Четвірка Пентаклів
    День стабільності. Ви почуватиметеся впевнено, якщо збережете спокій і не піддаватиметесь емоціям.
    Порада: не тримайтеся за старе — іноді варто трохи відпустити контроль.

  • Близнюки — Паж Мечів
    Ви прагнутимете нових знань і вражень. Можливі цікаві розмови або неочікувані відкриття.
    Порада: навчайтеся, аналізуйте, але не поспішайте з висновками.

  • Рак — Королева Кубків
    Інтуїція стане вашим провідником. Ви зможете глибше зрозуміти себе та близьких.
    Порада: дійте м’яко, з любов’ю — і світ відповість тим самим.

  • Лев — Сонце
    День радості та натхнення. Ви відчуєте прилив енергії та віру у власні сили.
    Порада: поділіться добром — воно повернеться сторицею.

  • Діва — Вісімка Пентаклів
    Праця й послідовність принесуть результат. Ви будете зосереджені, і це допоможе зміцнити позиції.
    Порада: не зупиняйтеся на пів шляху — увага до деталей зараз вирішальна.

  • Терези — Справедливість
    Важливий день для ухвалення рішень. Усе стане на свої місця, якщо ви діятимете чесно.
    Порада: зберігайте рівновагу й довіряйте логіці.

  • Скорпіон — П’ятірка Кубків
    Можлива легка меланхолія або спогади про минуле. Не застрягайте в тому, що не можна змінити.
    Порада: зосередьтеся на тому, що у ваших руках сьогодні.

  • Стрілець — Трійка Жезлів
    Нові перспективи відкриваються перед вами. Плануйте і дійте впевнено.
    Порада: мисліть масштабно — Всесвіт підтримує ваші амбіції.

  • Козоріг — Ієрофант
    Мудрість і традиції допоможуть у складній ситуації. День сприятливий для порад і навчання.
    Порада: шукайте стабільності в простих речах.

  • Водолій — Зірка
    Віра й натхнення стануть головною темою. Це день творчості, мрій і внутрішнього оновлення.
    Порада: довіряйте своїм ідеям — вони можуть змінити вашу реальність.

  • Риби — Туз Кубків
    Нові емоції або духовне відкриття зроблять день особливим. Вас очікує хвиля натхнення або ніжності.
    Порада: дозвольте собі відчути все — навіть те, що здається крихким.

2 жовтня 2025 року — день гармонії, натхнення і м’якої сили. Деякі знаки знайдуть спокій у тиші, інші — у русі вперед. Карти Таро нагадують: не поспішайте, прислухайтеся до себе й довіряйте перебігу життя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

