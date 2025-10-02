Гороскоп за картами Таро на 2 жовтня 2025 року: спокій для Тельців і натхнення для Водоліїв

Карти Таро / © ТСН.ua

Початок жовтня — це час пошуку гармонії після активного періоду. Карти Таро на 2 жовтня підказують: день сприятливий для самоспостереження, роздумів і м’яких дій. Це гарний момент, щоб уповільнитися, відчути власний темп і знайти внутрішній спокій перед новими звершеннями.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Вісімка Жезлів

Події розгортатимуться швидко. Можливі новини або важлива інформація, яка змінить ваші плани.

Порада: використайте потік енергії — не втрачайте темпу.

Телець — Четвірка Пентаклів

День стабільності. Ви почуватиметеся впевнено, якщо збережете спокій і не піддаватиметесь емоціям.

Порада: не тримайтеся за старе — іноді варто трохи відпустити контроль.

Близнюки — Паж Мечів

Ви прагнутимете нових знань і вражень. Можливі цікаві розмови або неочікувані відкриття.

Порада: навчайтеся, аналізуйте, але не поспішайте з висновками.

Рак — Королева Кубків

Інтуїція стане вашим провідником. Ви зможете глибше зрозуміти себе та близьких.

Порада: дійте м’яко, з любов’ю — і світ відповість тим самим.

Лев — Сонце

День радості та натхнення. Ви відчуєте прилив енергії та віру у власні сили.

Порада: поділіться добром — воно повернеться сторицею.

Діва — Вісімка Пентаклів

Праця й послідовність принесуть результат. Ви будете зосереджені, і це допоможе зміцнити позиції.

Порада: не зупиняйтеся на пів шляху — увага до деталей зараз вирішальна.

Терези — Справедливість

Важливий день для ухвалення рішень. Усе стане на свої місця, якщо ви діятимете чесно.

Порада: зберігайте рівновагу й довіряйте логіці.

Скорпіон — П’ятірка Кубків

Можлива легка меланхолія або спогади про минуле. Не застрягайте в тому, що не можна змінити.

Порада: зосередьтеся на тому, що у ваших руках сьогодні.

Стрілець — Трійка Жезлів

Нові перспективи відкриваються перед вами. Плануйте і дійте впевнено.

Порада: мисліть масштабно — Всесвіт підтримує ваші амбіції.

Козоріг — Ієрофант

Мудрість і традиції допоможуть у складній ситуації. День сприятливий для порад і навчання.

Порада: шукайте стабільності в простих речах.

Водолій — Зірка

Віра й натхнення стануть головною темою. Це день творчості, мрій і внутрішнього оновлення.

Порада: довіряйте своїм ідеям — вони можуть змінити вашу реальність.

Риби — Туз Кубків

Нові емоції або духовне відкриття зроблять день особливим. Вас очікує хвиля натхнення або ніжності.

Порада: дозвольте собі відчути все — навіть те, що здається крихким.

2 жовтня 2025 року — день гармонії, натхнення і м’якої сили. Деякі знаки знайдуть спокій у тиші, інші — у русі вперед. Карти Таро нагадують: не поспішайте, прислухайтеся до себе й довіряйте перебігу життя.

