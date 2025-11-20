Гороскоп за картами Таро на 20 листопада 2025 року: стабільність для Тельців і нові ідеї для Водоліїв

Карти Таро / © ТСН.ua

Сьогодні день сприяє розсудливим рішенням, роботі з деталями та закріпленню результатів. Карти Таро показують, що головне — не поспіх, а сталість. Усе, що створюється зараз, має шанс дати довготривалий плід.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Лицар Пентаклів

Послідовність, відповідальність і стабільний поступ.

Порада: не шукайте швидкого успіху — рухайтесь крок за кроком.

Телець — Король Пентаклів

Сила досвіду, фінансова стабільність, практичність.

Порада: дійте спокійно — ви добре знаєте, що робите.

Близнюки — Сімка Кубків

Багато варіантів і мрій, складно визначити один шлях.

Порада: не губіться у фантазіях — виберіть те, що справді важливе.

Рак — Четвірка Жезлів

Радість дому, підтримка, вдячність за оточення.

Порада: зупиніться, щоб побачити, скільки тепла вас оточує.

Лев — Туз Мечів

Чітке рішення або момент розумового прозріння.

Порада: говоріть відверто — правда сьогодні приносить полегшення.

Діва — Дев’ятка Жезлів

Ви майже на фініші, хоч і відчуваєте втому.

Порада: не здавайтеся — результат уже зовсім близько.

Терези — Трійка Пентаклів

Успіх через співпрацю, взаємну підтримку.

Порада: цінуйте партнерство — зараз воно приносить розвиток.

Скорпіон — Лицар Кубків

Емоційна відвертість і творчий настрій.

Порада: дозвольте собі проявити почуття — вони ведуть до гармонії.

Стрілець — Двійка Мечів

Невизначеність, потреба прийняти рішення.

Порада: оберіть те, що приносить спокій, а не напругу.

Козоріг — Вісімка Пентаклів

Робота над деталями, старанність і послідовність.

Порада: ваші зусилля не марні — це інвестиція у майбутнє.

Водолій — Паж Жезлів

Свіжа ідея, несподіване натхнення, новий напрямок.

Порада: зверніть увагу на перший імпульс — він правильний.

Риби — Королева Мечів

Логіка, розсудливість і вміння відстояти власну позицію.

Порада: не дозволяйте емоціям керувати — розум зараз ваш союзник.

20 листопада 2025 року — день практичних рішень, стабільних кроків і внутрішнього самоконтролю. Карти Таро нагадують: те, що робиться виважено й без поспіху, стає міцним фундаментом для подальших подій.

