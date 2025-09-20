ТСН у соціальних мережах

Гороскоп за картами Таро на 20 вересня 2025 року: удача для Левів і нові почуття для Терезів

20 вересня 2025 року карти Таро вказують на день радості, гармонії та відкриттів. Одні знаки відчують приплив удачі й успіху, інші — нові емоції та щирі стосунки.

Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Цей день обіцяє бути яскравим і насиченим. Карти Таро на 20 вересня підказують: важливо слухати своє серце й не боятися діяти сміливо. Хтось отримає заслужене визнання, інші — шанс на гармонію в особистому житті чи відкриття нових можливостей.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Вісімка Жезлів
    Події розгортатимуться стрімко. Очікуйте новин, швидких рішень і активного руху вперед.

  • Телець — Дев’ятка Пентаклів
    День подарує відчуття стабільності та комфорту. Ви зможете насолодитися результатами своєї праці.

  • Близнюки — Маг
    Ви матимете сили для реалізації ідей. Це день, коли ваші таланти допоможуть відкрити нові двері.

  • Рак — Четвірка Кубків
    Може з’явитися відчуття рутини. Спробуйте побачити можливості поруч, аби не проґавити шанс.

  • Лев — Колесо Фортуни
    Удача буде на вашому боці. Ситуація може несподівано змінитися на краще.

  • Діва — Вісімка Пентаклів
    Фокус на роботі та навчанні. Ваші зусилля принесуть результат, якщо будете уважні до деталей.

  • Терези — Туз Кубків
    Нові почуття або щирі емоції наповнять ваш день. Це може бути початок кохання чи духовне відкриття.

  • Скорпіон — Сімка Жезлів
    Доведеться захищати свої інтереси. Ваша наполегливість допоможе досягти успіху.

  • Стрілець — Сонце
    Ясність, енергія та оптимізм принесуть успіх. Це день радості й перемог.

  • Козоріг — Ієрофант
    Час для навчання й порад від мудрих людей. Сьогодні традиції й досвід стануть вашою опорою.

  • Водолій — Зірка
    Оптимізм і віра у майбутнє підштовхнуть до нових ідей. День сприятливий для творчості.

  • Риби — Десятка Кубків
    Гармонія і щастя у сім’ї чи стосунках стануть вашим головним ресурсом.

20 вересня 2025 року обіцяє бути наповненим позитивом і світлом. Одні знаки відчують удачу, інші знайдуть нові почуття або гармонію в родині. Головне — довіряти підказкам серця і не боятися нових кроків.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

