Гороскоп за картами Таро на 21 червня 2025 року: Дівам варто добиватися успіху, а Козорогам слід продемонструвати силу

Карти Таро / © ТСН.ua

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Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 21 червня 2025 року розповідає, що Скорпіонам не варто уникати проблем, а Дівам варто добиватися успіху.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 21 червня 2025 для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Четвірка мечів"

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Перепочиньте. Спробуйте розслабитися у стосунках. На роботі краще потурбуйтеся про відгул або відпустку.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Імператриця"

Вас збирати плоди свого успіху. У стосунках очікуйте на плоди. У русі кар'єрними сходами прагніть більшого.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Лицар мечів"

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Рухайтеся вперед. У любові додайте драйву. На роботі очікуйте на нові виклики.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Очікуйте на винагороду. У стосунках сподівайтеся на приємні сюрпризи. У роботі покажіть, на що ви здатні.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Шістка кубків"

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Довіряйте одне одному. У любові дійте енергійно. А на роботі варто пригадати про старих друзів.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Королева пентаклів"

Вперто добивайтеся успіху. У стосунках спробуйте попрацювати над однією фінансовою ціллю. Дійте переконливо на роботі.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Імператор"

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Міцно стійте на ногах. У любові проявіть характер, а на роботі - професіоналізм.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Вісімка кубків"

Не уникайте проблем. У стосунках доведеться все розставити на свої місця. На роботі очікуйте нових проблем.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Башта"

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Все знищиться. У любові буде важко. На роботі підготуйте запасний варіант.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Король пентаклів"

Працюйте та отримаєте результат. У стосунках продемонструйте силу. На роботі покажіть авторитетність.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Туз кубків"

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Прислухайтеся до інтуїції. У стосунках намагайтеся вислухати другу половинку. У русі кар'єрними сходами не робіть зупинок.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Туз жезлів"

Станьте вогнем. У любові додайте сексу. А на роботі - просто не зупиняйтеся.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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