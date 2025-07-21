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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
504
Час на прочитання
2 хв

Гороскоп за картами Таро на 21 липня 2025 року: Козорогам буде важко, а Скорпіонам слід проявити характер

Карти Таро дають змогу зрозуміти себе краще.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 21 липня 2025 року розповідає, що справи у Овнів покращаться, а Тельцям варто опанувати себе. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 21 липня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Справи покращуються. У стосунках прагніть більшого. На роботі досягайте нових висот. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Сила"

Опануйте себе. У любові урівноважте емоції та розум. На роботі очікуйте на нові виклики.  

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Отримуйте винагороду за свою працю. У любові будуть приємні сюрпризи. На роботі зрозумійте, коли варто діяти, а коли - відступити. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Місяць"

Попрацюйте над своїми комплексами. У стосунках розкрийте свої почуття. На роботі вам заважатимуть ваші страхи.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Король пентаклів"

Здобувайте нові висоти. У любові прислухайтеся до мудрих порад. На роботі шукайте однодумців. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Працюйте, не покладаючи рук. У стосунках наважтесь на позитивні зміни. У русі кар'єрними сходами проявіть ініціативність. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Сімка мечів"

Захищайте ваші почуття. У любові вас можуть образити. На роботі остерігайтеся ворогів.  

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Імператор"

Будьте впевнені у собі. У стосунках проявіть характер. А на роботі слід показати професіоналізм. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Рухайтеся уперед. У стосунках сконцентруйтеся на новому спільному проєкті. На роботі проявіть свої вміння та навички. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Десятка мечів"

Буде важко, але ви впораєтеся. Від любові може бути боляче. На роботі варто з'ясувати, хто ваш ворог. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Паж жезлів"

Прагніть до з'ясування істини. У стосунках додайте вогню, а на роботі - драйву. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Правосуддя"

З'ясуйте у чому ваша унікальність. У стосунках знайдіть "золоту середину", а на роботі - баланс. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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