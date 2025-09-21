Гороскоп за картами Таро на 21 вересня 2025 року: нові перспективи для Овнів і натхнення для Водоліїв

Карти Таро / © ТСН.ua

Неділя, 21 вересня, принесе спокій і водночас нові імпульси для розвитку. Карти Таро нагадують: важливо знайти баланс між діями й відпочинком. Одні знаки зможуть зробити перший крок до великих змін, інші — насолодитися теплом стосунків чи натхненням.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Двійка Жезлів

Перед вами відкриваються нові перспективи. Це день для планування майбутнього і сміливих задумів.

Телець — Дев’ятка Пентаклів

Ви відчуєте задоволення від стабільності й результатів. День сприятливий для відпочинку в комфорті.

Близнюки — Колесо Фортуни

Події можуть несподівано змінити ваші плани. Удача буде поруч, головне — ловіть момент.

Рак — Десятка Кубків

Сімейна гармонія і тепло у стосунках наповнять ваш день. Час для близьких і щирих розмов.

Лев — Шістка Жезлів

Вас чекає визнання та успіх. Ви отримаєте заслужену похвалу або перемогу.

Діва — Вісімка Пентаклів

Фокус на саморозвитку. День добре підходить для вдосконалення навичок і навчання.

Терези — Туз Кубків

Нові почуття і відкритість до любові. Це день щирих емоцій і натхнення у стосунках.

Скорпіон — Сімка Жезлів

Вам доведеться відстоювати свої позиції. Будьте наполегливими й рішучими.

Стрілець — Сонце

День ясності й оптимізму. Ви зможете насолодитися життям і відчути енергію успіху.

Козеріг — Ієрофант

Традиції і мудрі поради допоможуть ухвалити правильне рішення. Сприятливий час для навчання й духовних практик.

Водолій — Зірка

Натхнення і мрії стануть вашими провідниками. Це день творчості й внутрішнього підйому.

Риби — Паж Кубків

Нові емоції чи романтичні зустрічі зроблять цей день особливим. Слухайте серце.

21 вересня 2025 року стане днем гармонії, тепла та нових можливостей. Одні знаки знайдуть натхнення для майбутніх кроків, інші — відчують любов і підтримку близьких. Це ідеальний час, щоб поєднати дію й відпочинок.

