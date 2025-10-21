ТСН у соціальних мережах

Гороскоп за картами Таро на 21 жовтня 2025 року: рішучість для Овнів і гармонія для Терезів

21 жовтня 2025 року карти Таро говорять про час, коли внутрішня ясність допомагає діяти впевнено. Для одних знаків це день важливих рішень, для інших — момент емоційного балансу й відновлення.

Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Осінь входить у більш глибоку фазу, і 21 жовтня несе енергію самоспостереження та чесності. Цей день сприятливий для тих, хто готовий перестати сумніватися й зробити вибір на користь себе. Важливо не поспішати, але діяти з внутрішньою впевненістю та довірою до процесу.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Лицар Жезлів
    Енергія, ініціатива, сміливість. День толерує активні рішення.
    Порада: дійте, не відкладайте — момент сприятливий.

  • Телець — Четвірка Пентаклів
    Стабільність, але й страх змін.
    Порада: трохи більше гнучкості — це приведе до зростання.

  • Близнюки — Сонце
    Ясність, успіх, натхнення.
    Порада: використайте цей день для найважливішого — удача поруч.

  • Рак — Королева Кубків
    Інтуїція й емоційна глибина стануть провідниками.
    Порада: слухайте серце — воно не помиляється.

  • Лев — Двійка Жезлів
    Планування і бачення майбутнього.
    Порада: не бійтеся ширших горизонтів — ви до них готові.

  • Діва — Туз Мечів
    Рішення, ясність і прозріння.
    Порада: дійте чесно та відкрито — істина на вашому боці.

  • Терези — Двоє Кубків
    Гармонія у стосунках, підтримка й єдність.
    Порада: довіряйте взаємності — вона ваша опора.

  • Скорпіон — Сімка Мечів
    Обачність необхідна. Не всі навколо грають відкрито.
    Порада: тримайте плани при собі й не розкривайте зайвого.

  • Стрілець — Ієрофант
    Традиція, порядок, мудрість.
    Порада: опирайтесь на свій досвід — він зараз цінніший за імпульс.

  • Козоріг — Дев’ятка Жезлів
    Фінішна пряма. Потрібна ще трохи витримки.
    Порада: не здавайтеся — успіх майже поруч.

  • Водолій — Дурень
    Новий етап, легкість, експерименти.
    Порада: дозвольте собі довіритись потоку — відкриється нова можливість.

  • Риби — Імператриця
    Плідність, творчість, внутрішнє розкриття.
    Порада: плекайте себе — ви зараз у фазі зростання.

21 жовтня 2025 року — день, коли рішення приходять природно, без тиску. Це час, коли Всесвіт підказує м’яко, але точно: оберіть те, що живить вашу душу. Гармонія, яку ви створите сьогодні, стане фундаментом для майбутніх подій.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

