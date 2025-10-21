Гороскоп за картами Таро на 21 жовтня 2025 року: рішучість для Овнів і гармонія для Терезів

Карти Таро / © ТСН.ua

Осінь входить у більш глибоку фазу, і 21 жовтня несе енергію самоспостереження та чесності. Цей день сприятливий для тих, хто готовий перестати сумніватися й зробити вибір на користь себе. Важливо не поспішати, але діяти з внутрішньою впевненістю та довірою до процесу.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Лицар Жезлів

Енергія, ініціатива, сміливість. День толерує активні рішення.

Порада: дійте, не відкладайте — момент сприятливий.

Телець — Четвірка Пентаклів

Стабільність, але й страх змін.

Порада: трохи більше гнучкості — це приведе до зростання.

Близнюки — Сонце

Ясність, успіх, натхнення.

Порада: використайте цей день для найважливішого — удача поруч.

Рак — Королева Кубків

Інтуїція й емоційна глибина стануть провідниками.

Порада: слухайте серце — воно не помиляється.

Лев — Двійка Жезлів

Планування і бачення майбутнього.

Порада: не бійтеся ширших горизонтів — ви до них готові.

Діва — Туз Мечів

Рішення, ясність і прозріння.

Порада: дійте чесно та відкрито — істина на вашому боці.

Терези — Двоє Кубків

Гармонія у стосунках, підтримка й єдність.

Порада: довіряйте взаємності — вона ваша опора.

Скорпіон — Сімка Мечів

Обачність необхідна. Не всі навколо грають відкрито.

Порада: тримайте плани при собі й не розкривайте зайвого.

Стрілець — Ієрофант

Традиція, порядок, мудрість.

Порада: опирайтесь на свій досвід — він зараз цінніший за імпульс.

Козоріг — Дев’ятка Жезлів

Фінішна пряма. Потрібна ще трохи витримки.

Порада: не здавайтеся — успіх майже поруч.

Водолій — Дурень

Новий етап, легкість, експерименти.

Порада: дозвольте собі довіритись потоку — відкриється нова можливість.

Риби — Імператриця

Плідність, творчість, внутрішнє розкриття.

Порада: плекайте себе — ви зараз у фазі зростання.

21 жовтня 2025 року — день, коли рішення приходять природно, без тиску. Це час, коли Всесвіт підказує м’яко, але точно: оберіть те, що живить вашу душу. Гармонія, яку ви створите сьогодні, стане фундаментом для майбутніх подій.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

