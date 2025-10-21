- Дата публікації
Гороскоп за картами Таро на 21 жовтня 2025 року: рішучість для Овнів і гармонія для Терезів
21 жовтня 2025 року карти Таро говорять про час, коли внутрішня ясність допомагає діяти впевнено. Для одних знаків це день важливих рішень, для інших — момент емоційного балансу й відновлення.
Осінь входить у більш глибоку фазу, і 21 жовтня несе енергію самоспостереження та чесності. Цей день сприятливий для тих, хто готовий перестати сумніватися й зробити вибір на користь себе. Важливо не поспішати, але діяти з внутрішньою впевненістю та довірою до процесу.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Лицар Жезлів
Енергія, ініціатива, сміливість. День толерує активні рішення.
Порада: дійте, не відкладайте — момент сприятливий.
Телець — Четвірка Пентаклів
Стабільність, але й страх змін.
Порада: трохи більше гнучкості — це приведе до зростання.
Близнюки — Сонце
Ясність, успіх, натхнення.
Порада: використайте цей день для найважливішого — удача поруч.
Рак — Королева Кубків
Інтуїція й емоційна глибина стануть провідниками.
Порада: слухайте серце — воно не помиляється.
Лев — Двійка Жезлів
Планування і бачення майбутнього.
Порада: не бійтеся ширших горизонтів — ви до них готові.
Діва — Туз Мечів
Рішення, ясність і прозріння.
Порада: дійте чесно та відкрито — істина на вашому боці.
Терези — Двоє Кубків
Гармонія у стосунках, підтримка й єдність.
Порада: довіряйте взаємності — вона ваша опора.
Скорпіон — Сімка Мечів
Обачність необхідна. Не всі навколо грають відкрито.
Порада: тримайте плани при собі й не розкривайте зайвого.
Стрілець — Ієрофант
Традиція, порядок, мудрість.
Порада: опирайтесь на свій досвід — він зараз цінніший за імпульс.
Козоріг — Дев’ятка Жезлів
Фінішна пряма. Потрібна ще трохи витримки.
Порада: не здавайтеся — успіх майже поруч.
Водолій — Дурень
Новий етап, легкість, експерименти.
Порада: дозвольте собі довіритись потоку — відкриється нова можливість.
Риби — Імператриця
Плідність, творчість, внутрішнє розкриття.
Порада: плекайте себе — ви зараз у фазі зростання.
21 жовтня 2025 року — день, коли рішення приходять природно, без тиску. Це час, коли Всесвіт підказує м’яко, але точно: оберіть те, що живить вашу душу. Гармонія, яку ви створите сьогодні, стане фундаментом для майбутніх подій.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
