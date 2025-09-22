Гороскоп за картами Таро на 22 вересня 2025 року: баланс для Терезів і новий старт для Овнів

Карти Таро / © ТСН.ua

Осіннє рівнодення символізує гармонію між світлом і темрявою, завершення одного циклу й початок іншого. Карти Таро на 22 вересня підкреслюють: важливо знайти внутрішню рівновагу, приймати мудрі рішення й сміливо крокувати в майбутнє. Для одних знаків цей день стане стартом нових можливостей, для інших — моментом глибокого переосмислення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Туз Жезлів

Новий старт і яскраві ідеї. Ви отримаєте шанс розпочати щось важливе й перспективне.

Телець — Король Пентаклів

Стабільність і впевненість у фінансах. День підходить для практичних рішень і планування.

Близнюки — Колісо Фортуни

Події розгортатимуться несподівано. Доля відкриє перед вами нові можливості.

Рак — Десятка Кубків

Гармонія в родині й стосунках стане вашим головним ресурсом. Сьогодні важливо бути поруч із близькими.

Лев — Сила

Ваш внутрішній спокій і впевненість допоможуть подолати будь-які труднощі.

Діва — Вісімка Пентаклів

Зосередженість на роботі й розвитку навичок принесе стабільні результати.

Терези — Справедливість

У день рівнодення ви відчуєте силу балансу. Це час для чесних рішень і пошуку гармонії.

Скорпіон — Смерть

Старе йде, щоб прийшло нове. День трансформацій і глибинних змін.

Стрілець — Світ

Завершення важливого етапу й відкриття нових горизонтів. Можливі подорожі чи важливі досягнення.

Козоріг — Ієрофант

Традиції та мудрість підкажуть правильний шлях. Сьогодні добре вчитися й радитися з авторитетними людьми.

Водолій — Зірка

Віра у майбутнє і натхнення стануть вашим провідником. Чудовий день для творчих ідей.

Риби — Туз Кубків

Нові почуття й щирі емоції увійдуть у ваше життя. Це час любові й духовних відкриттів.

22 вересня 2025 року — день балансу і трансформацій. Одні знаки отримають шанс на новий старт, інші знайдуть гармонію та натхнення. Осіннє рівнодення підкреслює: варто відпускати минуле й довіряти майбутньому.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

