Гороскоп за картами Таро на 22 вересня 2025 року: баланс для Терезів і новий старт для Овнів
22 вересня 2025 року, у день осіннього рівнодення, карти Таро обіцяють знакам Зодіаку особливу енергію балансу та оновлення. Це час рівноваги, коли можна відпустити старе й впустити у життя нове.
Осіннє рівнодення символізує гармонію між світлом і темрявою, завершення одного циклу й початок іншого. Карти Таро на 22 вересня підкреслюють: важливо знайти внутрішню рівновагу, приймати мудрі рішення й сміливо крокувати в майбутнє. Для одних знаків цей день стане стартом нових можливостей, для інших — моментом глибокого переосмислення.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Туз Жезлів
Новий старт і яскраві ідеї. Ви отримаєте шанс розпочати щось важливе й перспективне.
Телець — Король Пентаклів
Стабільність і впевненість у фінансах. День підходить для практичних рішень і планування.
Близнюки — Колісо Фортуни
Події розгортатимуться несподівано. Доля відкриє перед вами нові можливості.
Рак — Десятка Кубків
Гармонія в родині й стосунках стане вашим головним ресурсом. Сьогодні важливо бути поруч із близькими.
Лев — Сила
Ваш внутрішній спокій і впевненість допоможуть подолати будь-які труднощі.
Діва — Вісімка Пентаклів
Зосередженість на роботі й розвитку навичок принесе стабільні результати.
Терези — Справедливість
У день рівнодення ви відчуєте силу балансу. Це час для чесних рішень і пошуку гармонії.
Скорпіон — Смерть
Старе йде, щоб прийшло нове. День трансформацій і глибинних змін.
Стрілець — Світ
Завершення важливого етапу й відкриття нових горизонтів. Можливі подорожі чи важливі досягнення.
Козоріг — Ієрофант
Традиції та мудрість підкажуть правильний шлях. Сьогодні добре вчитися й радитися з авторитетними людьми.
Водолій — Зірка
Віра у майбутнє і натхнення стануть вашим провідником. Чудовий день для творчих ідей.
Риби — Туз Кубків
Нові почуття й щирі емоції увійдуть у ваше життя. Це час любові й духовних відкриттів.
22 вересня 2025 року — день балансу і трансформацій. Одні знаки отримають шанс на новий старт, інші знайдуть гармонію та натхнення. Осіннє рівнодення підкреслює: варто відпускати минуле й довіряти майбутньому.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
