Гороскоп за картами Таро на 22 вересня 2025 року: баланс для Терезів і новий старт для Овнів

22 вересня 2025 року, у день осіннього рівнодення, карти Таро обіцяють знакам Зодіаку особливу енергію балансу та оновлення. Це час рівноваги, коли можна відпустити старе й впустити у життя нове.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Осіннє рівнодення символізує гармонію між світлом і темрявою, завершення одного циклу й початок іншого. Карти Таро на 22 вересня підкреслюють: важливо знайти внутрішню рівновагу, приймати мудрі рішення й сміливо крокувати в майбутнє. Для одних знаків цей день стане стартом нових можливостей, для інших — моментом глибокого переосмислення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Туз Жезлів
    Новий старт і яскраві ідеї. Ви отримаєте шанс розпочати щось важливе й перспективне.

  • Телець — Король Пентаклів
    Стабільність і впевненість у фінансах. День підходить для практичних рішень і планування.

  • Близнюки — Колісо Фортуни
    Події розгортатимуться несподівано. Доля відкриє перед вами нові можливості.

  • Рак — Десятка Кубків
    Гармонія в родині й стосунках стане вашим головним ресурсом. Сьогодні важливо бути поруч із близькими.

  • Лев — Сила
    Ваш внутрішній спокій і впевненість допоможуть подолати будь-які труднощі.

  • Діва — Вісімка Пентаклів
    Зосередженість на роботі й розвитку навичок принесе стабільні результати.

  • Терези — Справедливість
    У день рівнодення ви відчуєте силу балансу. Це час для чесних рішень і пошуку гармонії.

  • Скорпіон — Смерть
    Старе йде, щоб прийшло нове. День трансформацій і глибинних змін.

  • Стрілець — Світ
    Завершення важливого етапу й відкриття нових горизонтів. Можливі подорожі чи важливі досягнення.

  • Козоріг — Ієрофант
    Традиції та мудрість підкажуть правильний шлях. Сьогодні добре вчитися й радитися з авторитетними людьми.

  • Водолій — Зірка
    Віра у майбутнє і натхнення стануть вашим провідником. Чудовий день для творчих ідей.

  • Риби — Туз Кубків
    Нові почуття й щирі емоції увійдуть у ваше життя. Це час любові й духовних відкриттів.

22 вересня 2025 року — день балансу і трансформацій. Одні знаки отримають шанс на новий старт, інші знайдуть гармонію та натхнення. Осіннє рівнодення підкреслює: варто відпускати минуле й довіряти майбутньому.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

