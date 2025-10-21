Гороскоп за картами Таро на 22 жовтня 2025 року: нові перспективи для Стрільців і внутрішня гармонія для Раків

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Цей день допомагає розставити пріоритети та зрозуміти, що важливо саме зараз. Карти Таро на 22 жовтня підказують: дійте спокійно, прислухайтесь до себе та не поспішайте з остаточними рішеннями. Важливо зберігати прозорість намірів і дати простір новим можливостям.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Реклама

Овен — Сила

Ви зможете впоратися з будь-якою ситуацією завдяки внутрішній стійкості.

Порада: м’якість — теж сила, особливо сьогодні.

Телець — Дев’ятка Кубків

День задоволення та емоційної рівноваги.

Порада: подяка відкриває нові двері — помічайте хороше.

Близнюки — Паж Пентаклів

Можливість нового навчання, проєкту або навички.

Порада: не бійтеся почати з малого — процес вас підтримає.

Рак — Двійка Кубків

Гармонія, партнерство, порозуміння.

Порада: сьогодні варто говорити з серця — це почується.

Лев — Король Жезлів

Енергія лідерства та впевненості.

Порада: тримайте ініціативу в своїх руках — це правильний момент.

Діва — Сімка Пентаклів

Процеси дозрівають. Результат близько, навіть якщо не видно відразу.

Порада: терпіння зараз — найкращий інструмент.

Терези — Шістка Мечів

Перехід до більш спокійного стану.

Порада: не озирайтесь — попереду легше.

Скорпіон — Лицар Кубків

Щирість і глибина емоцій. Можлива приємна зустріч.

Порада: не ховайте почуттів — дозвольте їм звучати.

Стрілець — Туз Жезлів

Нова можливість, ідея або натхнення.

Порада: дійте одразу — момент сприятливий.

Козоріг — Четвірка Пентаклів

Бажання контролю може обмежувати.

Порада: послабте хватку — простір потрібен і вам, і подіям.

Водолій — Сімка Мечів

Обачність доречна. Не всі наміри інших прозорі.

Порада: тримайте особисте при собі та довіряйте лише перевіреним.

Риби — Імператриця

Потік, творчість, самоприйняття.

Порада: дозвольте собі отримувати, а не тільки давати.

22 жовтня 2025 року — день внутрішнього вирівнювання та прозорих намірів. Одні знаки отримають натхнення для нового початку, інші — гармонію в стосунках або душевний спокій. Таро радить: довіряйте процесу — він веде у правильному напрямку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.