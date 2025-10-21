- Дата публікації
Гороскоп за картами Таро на 22 жовтня 2025 року: нові перспективи для Стрільців і внутрішня гармонія для Раків
22 жовтня 2025 року карти Таро вказують на день мудрих рішень, м’яких змін і повернення до себе. Це час, коли зовнішнє підлаштовується під внутрішній стан.
Цей день допомагає розставити пріоритети та зрозуміти, що важливо саме зараз. Карти Таро на 22 жовтня підказують: дійте спокійно, прислухайтесь до себе та не поспішайте з остаточними рішеннями. Важливо зберігати прозорість намірів і дати простір новим можливостям.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Сила
Ви зможете впоратися з будь-якою ситуацією завдяки внутрішній стійкості.
Порада: м’якість — теж сила, особливо сьогодні.
Телець — Дев’ятка Кубків
День задоволення та емоційної рівноваги.
Порада: подяка відкриває нові двері — помічайте хороше.
Близнюки — Паж Пентаклів
Можливість нового навчання, проєкту або навички.
Порада: не бійтеся почати з малого — процес вас підтримає.
Рак — Двійка Кубків
Гармонія, партнерство, порозуміння.
Порада: сьогодні варто говорити з серця — це почується.
Лев — Король Жезлів
Енергія лідерства та впевненості.
Порада: тримайте ініціативу в своїх руках — це правильний момент.
Діва — Сімка Пентаклів
Процеси дозрівають. Результат близько, навіть якщо не видно відразу.
Порада: терпіння зараз — найкращий інструмент.
Терези — Шістка Мечів
Перехід до більш спокійного стану.
Порада: не озирайтесь — попереду легше.
Скорпіон — Лицар Кубків
Щирість і глибина емоцій. Можлива приємна зустріч.
Порада: не ховайте почуттів — дозвольте їм звучати.
Стрілець — Туз Жезлів
Нова можливість, ідея або натхнення.
Порада: дійте одразу — момент сприятливий.
Козоріг — Четвірка Пентаклів
Бажання контролю може обмежувати.
Порада: послабте хватку — простір потрібен і вам, і подіям.
Водолій — Сімка Мечів
Обачність доречна. Не всі наміри інших прозорі.
Порада: тримайте особисте при собі та довіряйте лише перевіреним.
Риби — Імператриця
Потік, творчість, самоприйняття.
Порада: дозвольте собі отримувати, а не тільки давати.
22 жовтня 2025 року — день внутрішнього вирівнювання та прозорих намірів. Одні знаки отримають натхнення для нового початку, інші — гармонію в стосунках або душевний спокій. Таро радить: довіряйте процесу — він веде у правильному напрямку.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
