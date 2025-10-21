ТСН у соціальних мережах

Астрологія
183
2 хв

Гороскоп за картами Таро на 22 жовтня 2025 року: нові перспективи для Стрільців і внутрішня гармонія для Раків

22 жовтня 2025 року карти Таро вказують на день мудрих рішень, м’яких змін і повернення до себе. Це час, коли зовнішнє підлаштовується під внутрішній стан.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Цей день допомагає розставити пріоритети та зрозуміти, що важливо саме зараз. Карти Таро на 22 жовтня підказують: дійте спокійно, прислухайтесь до себе та не поспішайте з остаточними рішеннями. Важливо зберігати прозорість намірів і дати простір новим можливостям.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Сила
    Ви зможете впоратися з будь-якою ситуацією завдяки внутрішній стійкості.
    Порада: м’якість — теж сила, особливо сьогодні.

  • Телець — Дев’ятка Кубків
    День задоволення та емоційної рівноваги.
    Порада: подяка відкриває нові двері — помічайте хороше.

  • Близнюки — Паж Пентаклів
    Можливість нового навчання, проєкту або навички.
    Порада: не бійтеся почати з малого — процес вас підтримає.

  • Рак — Двійка Кубків
    Гармонія, партнерство, порозуміння.
    Порада: сьогодні варто говорити з серця — це почується.

  • Лев — Король Жезлів
    Енергія лідерства та впевненості.
    Порада: тримайте ініціативу в своїх руках — це правильний момент.

  • Діва — Сімка Пентаклів
    Процеси дозрівають. Результат близько, навіть якщо не видно відразу.
    Порада: терпіння зараз — найкращий інструмент.

  • Терези — Шістка Мечів
    Перехід до більш спокійного стану.
    Порада: не озирайтесь — попереду легше.

  • Скорпіон — Лицар Кубків
    Щирість і глибина емоцій. Можлива приємна зустріч.
    Порада: не ховайте почуттів — дозвольте їм звучати.

  • Стрілець — Туз Жезлів
    Нова можливість, ідея або натхнення.
    Порада: дійте одразу — момент сприятливий.

  • Козоріг — Четвірка Пентаклів
    Бажання контролю може обмежувати.
    Порада: послабте хватку — простір потрібен і вам, і подіям.

  • Водолій — Сімка Мечів
    Обачність доречна. Не всі наміри інших прозорі.
    Порада: тримайте особисте при собі та довіряйте лише перевіреним.

  • Риби — Імператриця
    Потік, творчість, самоприйняття.
    Порада: дозвольте собі отримувати, а не тільки давати.

22 жовтня 2025 року — день внутрішнього вирівнювання та прозорих намірів. Одні знаки отримають натхнення для нового початку, інші — гармонію в стосунках або душевний спокій. Таро радить: довіряйте процесу — він веде у правильному напрямку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

