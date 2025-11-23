Гороскоп за картами Таро на 23 листопада 2025 року: нові ідеї для Близнят і гармонія для Раків

Карти Таро / © ТСН.ua

Цей день підходить для роздумів, усвідомлених кроків і завершення справ, які довго відкладались. Таро радять зберігати гнучкість: деякі події можуть розгортатися несподівано, але саме це приведе вас туди, де ви маєте бути.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Сила

Ви відчуваєте внутрішню рішучість і впевненість.

Порада: дійте спокійно, але твердо — ваша витримка зараз найкраща зброя.

Телець — Вісімка Пентаклів

Практична робота приносить задоволення.

Порада: не відволікайтесь — ваші зусилля дадуть відчутний результат.

Близнюки — Паж Мечів

Нові думки, інформація або ідея, яка потребує розвитку.

Порада: прислухайтесь до інтуїтивних підказок — вони влучні.

Рак — Десятка Кубків

Тепло дому, підтримка, любов і гармонія.

Порада: проведіть час із близькими — це відновить ваш енергетичний баланс.

Лев — Трійка Жезлів

Ви бачите перспективу й готові рухатись уперед.

Порада: плануйте наступний етап — удача на вашому боці.

Діва — П’ятірка Кубків

Можливі спогади або легка туга за минулим.

Порада: не озирайтесь — попереду відкриваються нові двері.

Терези — Король Кубків

День емоційної рівноваги й щирих розмов.

Порада: дійте серцем — воно сьогодні мудріше за розум.

Скорпіон — Дев’ятка Мечів

Зайві думки можуть створити напругу.

Порада: зупиніться й глибоко вдихніть — більшість страхів лише уявні.

Стрілець — Шістка Жезлів

Визнання, досягнення, підтримка з боку інших.

Порада: прийміть успіх — ви на правильному шляху.

Козоріг — Смерть

Глибоке оновлення, завершення старого.

Порада: не чиніть опір трансформації — звільнення веде до росту.

Водолій — Двійка Кубків

Порозуміння, довіра, душевна єдність.

Порада: будуйте стосунки на чесності — це створить міцний зв’язок.

Риби — Туз Пентаклів

Нова можливість у роботі або фінансах.

Порада: прийміть шанс — він може стати фундаментом майбутнього добробуту.

23 листопада 2025 року — день завершення й оновлення. Карти Таро підказують: те, що завершується зараз, звільняє простір для чогось більшого. Це час тихої впевненості, віри у власні сили й відчуття внутрішнього порядку.

