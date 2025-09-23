ТСН у соціальних мережах

Гороскоп за картами Таро на 23 вересня 2025 року: ясність для Близнят і стабільність для Козерогів

23 вересня 2025 року карти Таро вказують на день рішучих рішень, гармонії та внутрішньої сили. Одні знаки отримають ясність у важливих питаннях, інші — відчують стабільність і впевненість у завтрашньому дні.

Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Перші дні після осіннього рівнодення приносять спокій і водночас поштовх для розвитку. Карти Таро на 23 вересня нагадують: варто довіряти власній інтуїції й не боятися брати відповідальність за своє майбутнє. Для когось це день планів і стратегій, для інших — момент гармонії в особистому житті чи фінансах.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Лицар Жезлів
    День активності й динаміки. Ви будете сповнені енергії та рішучості діяти.

  • Телець — Шістка Пентаклів
    Щедрість і взаємодопомога стануть головною темою. Можлива підтримка або подарунок.

  • Близнюки — Сонце
    Ясність і оптимізм супроводжуватимуть вас. Це день радості, новин і перемог.

  • Рак — Дев’ятка Кубків
    Гармонія й задоволення від життя. Ви зможете відчути щастя й насолодитися результатами.

  • Лев — Двійка Жезлів
    Час планувати майбутнє. День відкриє перед вами нові перспективи й ідеї.

  • Діва — Вісімка Пентаклів
    Сьогодні варто зосередитися на роботі та деталях. Ваші старання принесуть результат.

  • Терези — Справедливість
    День балансу й чесних рішень. Ви зможете розв’язати важливе питання й відновити гармонію.

  • Скорпіон — П’ятірка Жезлів
    Можливі суперечки чи конкуренція. Використайте ситуацію, щоб проявити свою силу.

  • Стрілець — Колісниця
    Енергія руху вперед. Ви зможете подолати перешкоди завдяки рішучості.

  • Козоріг — Король Пентаклів
    День стабільності й матеріальної впевненості. Ви зможете зміцнити свої позиції.

  • Водолій — Зірка
    Натхнення та оптимізм наповнять цей день. Це час віри у свої мрії.

  • Риби — Туз Кубків
    Нові почуття й щирі емоції увійдуть у ваше життя. Чудовий день для любові та творчості.

    23 вересня 2025 року стане днем ясності, гармонії й нових можливостей. Одні знаки відчують стабільність і внутрішній спокій, інші знайдуть натхнення або шанс на нові почуття. Головне — довіряти собі й діяти з відкритим серцем.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

