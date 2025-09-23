- Дата публікації
Гороскоп за картами Таро на 23 вересня 2025 року: ясність для Близнят і стабільність для Козерогів
23 вересня 2025 року карти Таро вказують на день рішучих рішень, гармонії та внутрішньої сили. Одні знаки отримають ясність у важливих питаннях, інші — відчують стабільність і впевненість у завтрашньому дні.
Перші дні після осіннього рівнодення приносять спокій і водночас поштовх для розвитку. Карти Таро на 23 вересня нагадують: варто довіряти власній інтуїції й не боятися брати відповідальність за своє майбутнє. Для когось це день планів і стратегій, для інших — момент гармонії в особистому житті чи фінансах.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Лицар Жезлів
День активності й динаміки. Ви будете сповнені енергії та рішучості діяти.
Телець — Шістка Пентаклів
Щедрість і взаємодопомога стануть головною темою. Можлива підтримка або подарунок.
Близнюки — Сонце
Ясність і оптимізм супроводжуватимуть вас. Це день радості, новин і перемог.
Рак — Дев’ятка Кубків
Гармонія й задоволення від життя. Ви зможете відчути щастя й насолодитися результатами.
Лев — Двійка Жезлів
Час планувати майбутнє. День відкриє перед вами нові перспективи й ідеї.
Діва — Вісімка Пентаклів
Сьогодні варто зосередитися на роботі та деталях. Ваші старання принесуть результат.
Терези — Справедливість
День балансу й чесних рішень. Ви зможете розв’язати важливе питання й відновити гармонію.
Скорпіон — П’ятірка Жезлів
Можливі суперечки чи конкуренція. Використайте ситуацію, щоб проявити свою силу.
Стрілець — Колісниця
Енергія руху вперед. Ви зможете подолати перешкоди завдяки рішучості.
Козоріг — Король Пентаклів
День стабільності й матеріальної впевненості. Ви зможете зміцнити свої позиції.
Водолій — Зірка
Натхнення та оптимізм наповнять цей день. Це час віри у свої мрії.
Риби — Туз Кубків
Нові почуття й щирі емоції увійдуть у ваше життя. Чудовий день для любові та творчості.
23 вересня 2025 року стане днем ясності, гармонії й нових можливостей. Одні знаки відчують стабільність і внутрішній спокій, інші знайдуть натхнення або шанс на нові почуття. Головне — довіряти собі й діяти з відкритим серцем.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
