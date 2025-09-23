Гороскоп за картами Таро на 23 вересня 2025 року: ясність для Близнят і стабільність для Козерогів

Карти Таро / © ТСН.ua

Перші дні після осіннього рівнодення приносять спокій і водночас поштовх для розвитку. Карти Таро на 23 вересня нагадують: варто довіряти власній інтуїції й не боятися брати відповідальність за своє майбутнє. Для когось це день планів і стратегій, для інших — момент гармонії в особистому житті чи фінансах.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Лицар Жезлів

День активності й динаміки. Ви будете сповнені енергії та рішучості діяти.

Телець — Шістка Пентаклів

Щедрість і взаємодопомога стануть головною темою. Можлива підтримка або подарунок.

Близнюки — Сонце

Ясність і оптимізм супроводжуватимуть вас. Це день радості, новин і перемог.

Рак — Дев’ятка Кубків

Гармонія й задоволення від життя. Ви зможете відчути щастя й насолодитися результатами.

Лев — Двійка Жезлів

Час планувати майбутнє. День відкриє перед вами нові перспективи й ідеї.

Діва — Вісімка Пентаклів

Сьогодні варто зосередитися на роботі та деталях. Ваші старання принесуть результат.

Терези — Справедливість

День балансу й чесних рішень. Ви зможете розв’язати важливе питання й відновити гармонію.

Скорпіон — П’ятірка Жезлів

Можливі суперечки чи конкуренція. Використайте ситуацію, щоб проявити свою силу.

Стрілець — Колісниця

Енергія руху вперед. Ви зможете подолати перешкоди завдяки рішучості.

Козоріг — Король Пентаклів

День стабільності й матеріальної впевненості. Ви зможете зміцнити свої позиції.

Водолій — Зірка

Натхнення та оптимізм наповнять цей день. Це час віри у свої мрії.

Риби — Туз Кубків

Нові почуття й щирі емоції увійдуть у ваше життя. Чудовий день для любові та творчості. 23 вересня 2025 року стане днем ясності, гармонії й нових можливостей. Одні знаки відчують стабільність і внутрішній спокій, інші знайдуть натхнення або шанс на нові почуття. Головне — довіряти собі й діяти з відкритим серцем.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

