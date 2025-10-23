Гороскоп за картами Таро на 23 жовтня 2025 року: нові етапи для Козерогів і натхнення для Риб

Карти Таро / © ТСН.ua

Енергія 23 жовтня спонукає до спостереження, тиші й чесності з собою. Цей день підкаже, що саме варто зберегти, а що — відпустити. Важливо не поспішати та дозволити рішенням визріти природно. Карти Таро допомагають побачити наступний крок без тиску та хаосу.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Двійка Жезлів

Час планування та перегляду напрямку.

Порада: думайте ширше — перед вами більше можливостей, ніж здається.

Телець — Шістка Кубків

Ностальгія, теплі спогади або зустріч із минулого.

Порада: не живіть у вчора — беріть із минулого лише ніжність.

Близнюки — Дев’ятка Мечів

Тривоги можуть посилитися, але вони більше в голові, ніж у реальності.

Порада: зупиніть потік думок — факт важливіший за страх.

Рак — Королева Пентаклів

Комфорт, стабільність і турбота про себе чи домівку.

Порада: заземлюйтесь — тіло й простір сьогодні ваш ресурс.

Лев — П’ятірка Жезлів

Можливі суперечки чи конкуренція, але вони стимулюють ріст.

Порада: доведіть свою точку зору діями, а не конфліктами.

Діва — Суд

Пробудження, усвідомлення, новий рівень розуміння.

Порада: не бійтеся побачити правду — вона звільняє.

Терези — Десятка Кубків

Гармонія, тепло й підтримка близьких.

Порада: проведіть час із тими, хто наповнює серце.

Скорпіон — Місяць

Не все зараз ясно, але інтуїція веде точно.

Порада: не вимагайте пояснень — просто відчуйте напрям.

Стрілець — Лицар Пентаклів

Стабільний рух уперед, дисципліна й практичні рішення.

Порада: маленькі кроки сьогодні — великі результати завтра.

Козоріг — Світ

Завершення циклу і готовність до нового етапу.

Порада: закрийте стару сторінку — простір для нового вже чекає.

Водолій — Чотвірка Мечів

Потрібна тиша або відпочинок.

Порада: не поспішайте — дозвольте собі стабілізувати емоції.

Риби — Паж Кубків

Натхнення, творчість, емоційне відкриття.

Порада: прислухайтесь до підказок серця — вони точніші за логіку.

23 жовтня 2025 року — день внутрішніх зрушень і м’якого переходу. Одні знаки завершують старі історії, інші відкривають нові інтуїтивні шляхи. Карти Таро нагадують: не потрібно форсувати події — достатньо залишатися чесними з собою.

