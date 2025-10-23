- Дата публікації
-
Астрологія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 196
- Час на прочитання
- 2 хв
Гороскоп за картами Таро на 23 жовтня 2025 року: нові етапи для Козерогів і натхнення для Риб
23 жовтня 2025 року карти Таро вказують на день, коли внутрішня інтуїція стає ключовим орієнтиром. Для одних знаків це момент м’якого, але важливого перелому, для інших — творче й емоційне відкриття.
Енергія 23 жовтня спонукає до спостереження, тиші й чесності з собою. Цей день підкаже, що саме варто зберегти, а що — відпустити. Важливо не поспішати та дозволити рішенням визріти природно. Карти Таро допомагають побачити наступний крок без тиску та хаосу.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Двійка Жезлів
Час планування та перегляду напрямку.
Порада: думайте ширше — перед вами більше можливостей, ніж здається.
Телець — Шістка Кубків
Ностальгія, теплі спогади або зустріч із минулого.
Порада: не живіть у вчора — беріть із минулого лише ніжність.
Близнюки — Дев’ятка Мечів
Тривоги можуть посилитися, але вони більше в голові, ніж у реальності.
Порада: зупиніть потік думок — факт важливіший за страх.
Рак — Королева Пентаклів
Комфорт, стабільність і турбота про себе чи домівку.
Порада: заземлюйтесь — тіло й простір сьогодні ваш ресурс.
Лев — П’ятірка Жезлів
Можливі суперечки чи конкуренція, але вони стимулюють ріст.
Порада: доведіть свою точку зору діями, а не конфліктами.
Діва — Суд
Пробудження, усвідомлення, новий рівень розуміння.
Порада: не бійтеся побачити правду — вона звільняє.
Терези — Десятка Кубків
Гармонія, тепло й підтримка близьких.
Порада: проведіть час із тими, хто наповнює серце.
Скорпіон — Місяць
Не все зараз ясно, але інтуїція веде точно.
Порада: не вимагайте пояснень — просто відчуйте напрям.
Стрілець — Лицар Пентаклів
Стабільний рух уперед, дисципліна й практичні рішення.
Порада: маленькі кроки сьогодні — великі результати завтра.
Козоріг — Світ
Завершення циклу і готовність до нового етапу.
Порада: закрийте стару сторінку — простір для нового вже чекає.
Водолій — Чотвірка Мечів
Потрібна тиша або відпочинок.
Порада: не поспішайте — дозвольте собі стабілізувати емоції.
Риби — Паж Кубків
Натхнення, творчість, емоційне відкриття.
Порада: прислухайтесь до підказок серця — вони точніші за логіку.
23 жовтня 2025 року — день внутрішніх зрушень і м’якого переходу. Одні знаки завершують старі історії, інші відкривають нові інтуїтивні шляхи. Карти Таро нагадують: не потрібно форсувати події — достатньо залишатися чесними з собою.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
