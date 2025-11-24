Гороскоп за картами Таро на 24 листопада 2025 року: упевненість для Козерогів і натхнення для Левів

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Цей день підходить для тих, хто готовий брати ініціативу. Навіть невеликий крок зараз запускає довгострокові зміни. Карти радять уникати імпульсивності: успіх прийде через спокійну впевненість і готовність зробити вибір.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Колісниця

День активності й упевнених дій.

Порада: тримайте курс — сила у вашій рішучості.

Телець — Шістка Кубків

Ностальгія, приємні спогади, зустріч зі старими знайомими.

Порада: використайте минуле як опору, а не як якір.

Близнята — Туз Жезлів

Потужний імпульс, нова ідея або натхнення.

Порада: не зволікайте — це момент старту.

Рак — Сімка Пентаклів

Час очікування результатів і спостереження за розвитком подій.

Порада: не квапте процес — усе дозріє вчасно.

Лев — Зірка

Віра у власні сили та натхнення на зміни.

Порада: зосередьтеся на майбутньому — воно обіцяє успіх.

Діва — Король Мечів

Чіткість, аналітичність, виважене рішення.

Порада: довіряйте логіці — вона допоможе побачити істину.

Терези — П’ятірка Пентаклів

Можливе тимчасове відчуття нестачі ресурсів.

Порада: не ізолюйтеся — підтримка ближче, ніж здається.

Скорпіон — Трійка Кубків

Радість, зустрічі, приємне спілкування.

Порада: діліться добром — воно повернеться сторицею.

Стрілець — Смерть

Глибоке оновлення, завершення старого етапу.

Порада: прийміть зміни — вони звільняють місце для нового.

Козоріг — Імператор

Сила волі, авторитет, контроль над подіями.

Порада: не бійтеся керувати — саме від вас залежить стабільність.

Водолій — Двійка Мечів

Внутрішній вибір, потреба визначитися.

Порада: слухайте інтуїцію — вона підкаже правильний шлях.

Риби — Дев’ятка Кубків

Гармонія, задоволення, вдячність.

Порада: зупиніться на мить і насолодіться тим, що маєте.

24 листопада 2025 року — день сили наміру. Карти Таро показують, що щирість, розсудливість і вміння приймати рішення приведуть до гармонійних змін. Це момент, коли варто довіритися своїй зрілості та досвіду.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про зодіакальний гороскоп на листопад 2025 року для всіх 12 знаків.

Зазвичай останній осінній місяць, який здебільшого минає під знаком Скорпіона, жалить і нікого не шкодує, — місяць «кусючих» енергій.