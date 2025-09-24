- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 28
- Час на прочитання
- 2 хв
Гороскоп за картами Таро на 24 вересня 2025 року: удача для Левів і нові відкриття для Риб
24 вересня 2025 року карти Таро обіцяють динамічний і насичений день. Для одних знаків він принесе удачу та визнання, для інших — емоційні відкриття й нові перспективи.
Цей день відкриває двері до змін і натхнення. Карти Таро на 24 вересня підказують: варто прислухатися до внутрішнього голосу й не боятися діяти сміливо. Для когось це час визнання та перемог, а для інших — момент щирих почуттів чи нових можливостей.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Дев’ятка Жезлів
День вимагатиме витримки й наполегливості. Ви зможете подолати труднощі, якщо не здаватиметесь.
Телець — Четвірка Пентаклів
Фокус на фінансовій стабільності. Уникайте ризикованих рішень і бережіть ресурси.
Близнюки — Паж Жезлів
Нові ідеї та пропозиції надихнуть вас. Це день старту важливих справ.
Рак — Десятка Кубків
Гармонія в родині й стосунках наповнить день теплом. Ви зможете відчути підтримку близьких.
Лев — Колесо Фортуни
Удача буде поруч. Ситуація може несподівано змінитися у кращий бік.
Діва — Вісімка Пентаклів
Ваші старання й увага до деталей принесуть результат. Чудовий день для навчання чи роботи.
Терези — Двійка Кубків
Гармонійні стосунки й теплі зустрічі стануть головною темою дня.
Скорпіон — П’ятірка Мечів
Будьте обережними з конфліктами. Краще обрати компроміс, ніж боротися за будь-яку ціну.
Стрілець — Сонце
День ясності, радості й оптимізму. Вас чекає успіх у важливих справах.
Козоріг — Ієрофант
Час звернутися до мудрості й традицій. День сприятливий для навчання чи порад авторитетних людей.
Водолій — Зірка
Віра в майбутнє і натхнення стануть вашим головним ресурсом. Добрий день для творчості.
Риби — Туз Кубків
Нові почуття або емоційні відкриття зроблять цей день особливим.
24 вересня 2025 року стане днем удачі, натхнення й гармонії. Одні знаки відчують радість у стосунках, інші — отримають шанс на нові проекти чи приємні зміни.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
