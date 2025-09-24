Гороскоп за картами Таро на 24 вересня 2025 року: удача для Левів і нові відкриття для Риб

Карти Таро / © ТСН.ua

Цей день відкриває двері до змін і натхнення. Карти Таро на 24 вересня підказують: варто прислухатися до внутрішнього голосу й не боятися діяти сміливо. Для когось це час визнання та перемог, а для інших — момент щирих почуттів чи нових можливостей.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Дев’ятка Жезлів

День вимагатиме витримки й наполегливості. Ви зможете подолати труднощі, якщо не здаватиметесь.

Телець — Четвірка Пентаклів

Фокус на фінансовій стабільності. Уникайте ризикованих рішень і бережіть ресурси.

Близнюки — Паж Жезлів

Нові ідеї та пропозиції надихнуть вас. Це день старту важливих справ.

Рак — Десятка Кубків

Гармонія в родині й стосунках наповнить день теплом. Ви зможете відчути підтримку близьких.

Лев — Колесо Фортуни

Удача буде поруч. Ситуація може несподівано змінитися у кращий бік.

Діва — Вісімка Пентаклів

Ваші старання й увага до деталей принесуть результат. Чудовий день для навчання чи роботи.

Терези — Двійка Кубків

Гармонійні стосунки й теплі зустрічі стануть головною темою дня.

Скорпіон — П’ятірка Мечів

Будьте обережними з конфліктами. Краще обрати компроміс, ніж боротися за будь-яку ціну.

Стрілець — Сонце

День ясності, радості й оптимізму. Вас чекає успіх у важливих справах.

Козоріг — Ієрофант

Час звернутися до мудрості й традицій. День сприятливий для навчання чи порад авторитетних людей.

Водолій — Зірка

Віра в майбутнє і натхнення стануть вашим головним ресурсом. Добрий день для творчості.

Риби — Туз Кубків

Нові почуття або емоційні відкриття зроблять цей день особливим.

24 вересня 2025 року стане днем удачі, натхнення й гармонії. Одні знаки відчують радість у стосунках, інші — отримають шанс на нові проекти чи приємні зміни.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

