Гороскоп за картами Таро на 24 вересня 2025 року: удача для Левів і нові відкриття для Риб

24 вересня 2025 року карти Таро обіцяють динамічний і насичений день. Для одних знаків він принесе удачу та визнання, для інших — емоційні відкриття й нові перспективи.

Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Цей день відкриває двері до змін і натхнення. Карти Таро на 24 вересня підказують: варто прислухатися до внутрішнього голосу й не боятися діяти сміливо. Для когось це час визнання та перемог, а для інших — момент щирих почуттів чи нових можливостей.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Дев’ятка Жезлів
    День вимагатиме витримки й наполегливості. Ви зможете подолати труднощі, якщо не здаватиметесь.

  • Телець — Четвірка Пентаклів
    Фокус на фінансовій стабільності. Уникайте ризикованих рішень і бережіть ресурси.

  • Близнюки — Паж Жезлів
    Нові ідеї та пропозиції надихнуть вас. Це день старту важливих справ.

  • Рак — Десятка Кубків
    Гармонія в родині й стосунках наповнить день теплом. Ви зможете відчути підтримку близьких.

  • Лев — Колесо Фортуни
    Удача буде поруч. Ситуація може несподівано змінитися у кращий бік.

  • Діва — Вісімка Пентаклів
    Ваші старання й увага до деталей принесуть результат. Чудовий день для навчання чи роботи.

  • Терези — Двійка Кубків
    Гармонійні стосунки й теплі зустрічі стануть головною темою дня.

  • Скорпіон — П’ятірка Мечів
    Будьте обережними з конфліктами. Краще обрати компроміс, ніж боротися за будь-яку ціну.

  • Стрілець — Сонце
    День ясності, радості й оптимізму. Вас чекає успіх у важливих справах.

  • Козоріг — Ієрофант
    Час звернутися до мудрості й традицій. День сприятливий для навчання чи порад авторитетних людей.

  • Водолій — Зірка
    Віра в майбутнє і натхнення стануть вашим головним ресурсом. Добрий день для творчості.

  • Риби — Туз Кубків
    Нові почуття або емоційні відкриття зроблять цей день особливим.

24 вересня 2025 року стане днем удачі, натхнення й гармонії. Одні знаки відчують радість у стосунках, інші — отримають шанс на нові проекти чи приємні зміни.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

