Гороскоп за картами Таро на 24 жовтня 2025 року: внутрішня сила для Левів і новий баланс для Терезів

Енергія цього дня підштовхує до того, щоб подивитися на себе чесно та побачити, куди рухатися далі. Сьогодні рішення дозрівають природно, без тиску, а інтуїція допомагає вибрати правильний напрямок. Головне — не гнати події, а дозволити внутрішньому стану вести.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Паж Мечів

Нова інформація або нове бачення ситуації.

Порада: ставте запитання й не бійтеся перевіряти факти.

Телець — Королева Пентаклів

Комфорт, стабільність, турбота про себе й простір.

Порада: піклуйтесь про те, що дає відчуття спокою.

Близнюки — Вісімка Жезлів

Події прискоряться, з’являться новини або швидкі зміни.

Порада: готуйтеся діяти оперативно.

Рак — Дев’ятка Кубків

Емоційне задоволення та легкість.

Порада: дозвольте собі насолодитись моментом.

Лев — Сила

Внутрішня твердість і впевненість без тиску.

Порада: м’якість веде далі, ніж жорсткість.

Діва — П’ятірка Мечів

Можливі словесні суперечки або внутрішній конфлікт.

Порада: не доводьте правоту ціною спокою.

Терези — Помірність

Відновлення балансу й гармонії.

Порада: знайдеться золота середина — просто пригальмуйте.

Скорпіон — Паж Кубків

Творче або емоційне відкриття.

Порада: довіряйте внутрішнім поривам.

Стрілець — Трійка Пентаклів

Співпраця, партнерство, спільна праця.

Порада: результат з’явиться через взаємодію.

Козоріг — Двійка Мечів

Пауза перед вибором.

Порада: не поспішайте — ясність прийде сама.

Водолій — Четвірка Кубків

Неждана можливість, яку ви можете не помітити одразу.

Порада: подивіться ширше — шанс ближче, ніж здається.

Риби — Маг

Сила наміру, творчість, початок нового.

Порада: використайте свої здібності — саме час творити реальність.

24 жовтня 2025 року — день внутрішнього настроювання та тонкого балансу. Одні знаки відчують потребу в спокої, інші — у новій дії. Але для всіх це час, коли варто діяти не силою, а свідомістю.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

