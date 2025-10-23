- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 103
- Час на прочитання
- 2 хв
Гороскоп за картами Таро на 24 жовтня 2025 року: внутрішня сила для Левів і новий баланс для Терезів
24 жовтня 2025 року карти Таро вказують на день, коли важливо не поспішати, а діяти усвідомлено. Це період внутрішнього вирівнювання, перефокусування та глибшого розуміння власних потреб.
Енергія цього дня підштовхує до того, щоб подивитися на себе чесно та побачити, куди рухатися далі. Сьогодні рішення дозрівають природно, без тиску, а інтуїція допомагає вибрати правильний напрямок. Головне — не гнати події, а дозволити внутрішньому стану вести.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Паж Мечів
Нова інформація або нове бачення ситуації.
Порада: ставте запитання й не бійтеся перевіряти факти.
Телець — Королева Пентаклів
Комфорт, стабільність, турбота про себе й простір.
Порада: піклуйтесь про те, що дає відчуття спокою.
Близнюки — Вісімка Жезлів
Події прискоряться, з’являться новини або швидкі зміни.
Порада: готуйтеся діяти оперативно.
Рак — Дев’ятка Кубків
Емоційне задоволення та легкість.
Порада: дозвольте собі насолодитись моментом.
Лев — Сила
Внутрішня твердість і впевненість без тиску.
Порада: м’якість веде далі, ніж жорсткість.
Діва — П’ятірка Мечів
Можливі словесні суперечки або внутрішній конфлікт.
Порада: не доводьте правоту ціною спокою.
Терези — Помірність
Відновлення балансу й гармонії.
Порада: знайдеться золота середина — просто пригальмуйте.
Скорпіон — Паж Кубків
Творче або емоційне відкриття.
Порада: довіряйте внутрішнім поривам.
Стрілець — Трійка Пентаклів
Співпраця, партнерство, спільна праця.
Порада: результат з’явиться через взаємодію.
Козоріг — Двійка Мечів
Пауза перед вибором.
Порада: не поспішайте — ясність прийде сама.
Водолій — Четвірка Кубків
Неждана можливість, яку ви можете не помітити одразу.
Порада: подивіться ширше — шанс ближче, ніж здається.
Риби — Маг
Сила наміру, творчість, початок нового.
Порада: використайте свої здібності — саме час творити реальність.
24 жовтня 2025 року — день внутрішнього настроювання та тонкого балансу. Одні знаки відчують потребу в спокої, інші — у новій дії. Але для всіх це час, коли варто діяти не силою, а свідомістю.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.
Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.