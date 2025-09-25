Гороскоп за картами Таро на 25 вересня 2025 року: нові шляхи для Овнів і гармонія для Терезів

Карти Таро / © ТСН.ua

Останні дні вересня приносять енергію оновлення й усвідомлених рішень. Карти Таро на 25 вересня підказують: не варто зволікати з важливими кроками, адже саме сьогодні можна зробити рішучий вибір і наблизитися до бажаного.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Двійка Жезлів

Перед вами відкриваються нові шляхи. Це день планів, стратегій і перспектив.

Телець — Дев’ятка Пентаклів

Стабільність і комфорт принесуть задоволення. Ви зможете насолодитися своїми здобутками.

Близнюки — Лицар Мечів

День динамічних дій і швидких рішень. Ви зможете досягти мети завдяки рішучості.

Рак — Королева Кубків

Емоційна чуйність допоможе вам налагодити гармонійні стосунки. Прислухайтеся до серця.

Лев — Шістка Жезлів

Вас чекає успіх і визнання. Це день перемог і заслуженої похвали.

Діва — Вісімка Пентаклів

Праця й уважність до деталей принесуть стабільний результат. Добрий день для навчання.

Терези — Двійка Кубків

Гармонія і любов стануть головною темою. Це день для щирих розмов і партнерства.

Скорпіон — П’ятірка Жезлів

Можливі суперечки або конкуренція. Зберігайте спокій і відстоюйте свої інтереси.

Стрілець — Сонце

Ясність і оптимізм будуть вашим ресурсом. Чудовий час для успіху і радості.

Козеріг — Ієрофант

День традицій і мудрості. Слухайте поради авторитетних людей і довіряйте досвіду.

Водолій — Зірка

Віра у майбутнє та натхнення допоможуть вам сміливо рухатися вперед.

Риби — Туз Кубків

Нові почуття чи емоційні відкриття увійдуть у ваше життя.

25 вересня 2025 року стане днем планів, гармонії та внутрішньої сили. Одні знаки знайдуть успіх і визнання, інші — натхнення чи нові почуття.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

