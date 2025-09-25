- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 175
- Час на прочитання
- 2 хв
Гороскоп за картами Таро на 25 вересня 2025 року: нові шляхи для Овнів і гармонія для Терезів
25 вересня 2025 року карти Таро обіцяють день відкриттів і гармонії. Одні знаки отримають шанс почати новий шлях, інші — знайдуть баланс у стосунках і внутрішній рівновазі.
Останні дні вересня приносять енергію оновлення й усвідомлених рішень. Карти Таро на 25 вересня підказують: не варто зволікати з важливими кроками, адже саме сьогодні можна зробити рішучий вибір і наблизитися до бажаного.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Двійка Жезлів
Перед вами відкриваються нові шляхи. Це день планів, стратегій і перспектив.
Телець — Дев’ятка Пентаклів
Стабільність і комфорт принесуть задоволення. Ви зможете насолодитися своїми здобутками.
Близнюки — Лицар Мечів
День динамічних дій і швидких рішень. Ви зможете досягти мети завдяки рішучості.
Рак — Королева Кубків
Емоційна чуйність допоможе вам налагодити гармонійні стосунки. Прислухайтеся до серця.
Лев — Шістка Жезлів
Вас чекає успіх і визнання. Це день перемог і заслуженої похвали.
Діва — Вісімка Пентаклів
Праця й уважність до деталей принесуть стабільний результат. Добрий день для навчання.
Терези — Двійка Кубків
Гармонія і любов стануть головною темою. Це день для щирих розмов і партнерства.
Скорпіон — П’ятірка Жезлів
Можливі суперечки або конкуренція. Зберігайте спокій і відстоюйте свої інтереси.
Стрілець — Сонце
Ясність і оптимізм будуть вашим ресурсом. Чудовий час для успіху і радості.
Козеріг — Ієрофант
День традицій і мудрості. Слухайте поради авторитетних людей і довіряйте досвіду.
Водолій — Зірка
Віра у майбутнє та натхнення допоможуть вам сміливо рухатися вперед.
Риби — Туз Кубків
Нові почуття чи емоційні відкриття увійдуть у ваше життя.
25 вересня 2025 року стане днем планів, гармонії та внутрішньої сили. Одні знаки знайдуть успіх і визнання, інші — натхнення чи нові почуття.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
