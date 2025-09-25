ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
175
Час на прочитання
2 хв

Гороскоп за картами Таро на 25 вересня 2025 року: нові шляхи для Овнів і гармонія для Терезів

25 вересня 2025 року карти Таро обіцяють день відкриттів і гармонії. Одні знаки отримають шанс почати новий шлях, інші — знайдуть баланс у стосунках і внутрішній рівновазі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Останні дні вересня приносять енергію оновлення й усвідомлених рішень. Карти Таро на 25 вересня підказують: не варто зволікати з важливими кроками, адже саме сьогодні можна зробити рішучий вибір і наблизитися до бажаного.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Двійка Жезлів
    Перед вами відкриваються нові шляхи. Це день планів, стратегій і перспектив.

  • Телець — Дев’ятка Пентаклів
    Стабільність і комфорт принесуть задоволення. Ви зможете насолодитися своїми здобутками.

  • Близнюки — Лицар Мечів
    День динамічних дій і швидких рішень. Ви зможете досягти мети завдяки рішучості.

  • Рак — Королева Кубків
    Емоційна чуйність допоможе вам налагодити гармонійні стосунки. Прислухайтеся до серця.

  • Лев — Шістка Жезлів
    Вас чекає успіх і визнання. Це день перемог і заслуженої похвали.

  • Діва — Вісімка Пентаклів
    Праця й уважність до деталей принесуть стабільний результат. Добрий день для навчання.

  • Терези — Двійка Кубків
    Гармонія і любов стануть головною темою. Це день для щирих розмов і партнерства.

  • Скорпіон — П’ятірка Жезлів
    Можливі суперечки або конкуренція. Зберігайте спокій і відстоюйте свої інтереси.

  • Стрілець — Сонце
    Ясність і оптимізм будуть вашим ресурсом. Чудовий час для успіху і радості.

  • Козеріг — Ієрофант
    День традицій і мудрості. Слухайте поради авторитетних людей і довіряйте досвіду.

  • Водолій — Зірка
    Віра у майбутнє та натхнення допоможуть вам сміливо рухатися вперед.

  • Риби — Туз Кубків
    Нові почуття чи емоційні відкриття увійдуть у ваше життя.

25 вересня 2025 року стане днем планів, гармонії та внутрішньої сили. Одні знаки знайдуть успіх і визнання, інші — натхнення чи нові почуття.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
175
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie