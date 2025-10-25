- Дата публікації
Гороскоп за картами Таро на 25 жовтня 2025 року: нові можливості для Овнів і емоційне відновлення для Риб
25 жовтня 2025 року карти Таро вказують на день, коли багато знаків отримають шанс змінити підхід до справ чи стосунків. Це період внутрішньої переоцінки й невеликих, але важливих зрушень.
Сьогодні Всесвіт підштовхує до більше усвідомлених дій. Карти Таро радять прислухатися до сигналів життя: де потрібен прорив, а де — м’яке відпускання. Для одних знаків це час нових починань, для інших — відновлення емоційного балансу.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Колесо Фортуни
Неочікуваний поворот подій або шанс, який варто використати.
Порада: будьте готові змінити план — це відкриє нові двері.
Телець — Паж Жезлів
Натхнення, ідея або новий імпульс у діях.
Порада: не сумнівайтеся — перший крок важливіший за ідеальний.
Близнюки — Дев’ятка Кубків
Емоційне задоволення та відчуття, що все складається як треба.
Порада: фіксуйте хороші моменти — це дасть ресурс.
Рак — Шістка Кубків
Теплі контакти, повернення приємних спогадів, підтримка близьких.
Порада: дозвольте собі м’якість і ностальгію.
Лев — Королева Жезлів
Ви в центрі подій. Внутрішня харизма керує ситуацією.
Порада: проявіть себе — це принесе повагу та результат.
Діва — П’ятірка Пентаклів
Може з’явитися відчуття нестачі чи тривоги.
Порада: підтримка поруч — не соромтесь її прийняти.
Терези — Зірка
Натхнення, віра у себе, легкість.
Порада: не зупиняйте своїх мрій — вони вже в русі до вас.
Скорпіон — Дев’ятка Мечів
Непотрібні хвилювання або зайві думки.
Порада: замість прокручування сценаріїв — поговоріть із реальністю.
Стрілець — Туз Пентаклів
Шанс у фінансах, роботі або практичних справах.
Порада: дійте — цей початок може стати проривом.
Козоріг — Лицар Мечів
Чіткість, рішучість, рух уперед без відкладань.
Порада: говоріть прямо — зараз варто діяти швидко.
Водолій — Семірка Жезлів
Необхідність відстояти позицію.
Порада: межі — це про турботу про себе, не про конфлікт.
Риби — Королева Кубків
Емоційне відновлення, м’якість і повернення внутрішньої гармонії.
Порада: плекайте душу — це зараз дає опору.
25 жовтня 2025 року — день можливостей і корекції курсу. Для одних знаків з’явиться новий шанс, для інших — полегшення та емоційна стабільність. Головне — не йти проти себе й дозволити подіям розкриватися природно.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
