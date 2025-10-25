Гороскоп за картами Таро на 25 жовтня 2025 року: нові можливості для Овнів і емоційне відновлення для Риб

Карти Таро / © ТСН.ua

Сьогодні Всесвіт підштовхує до більше усвідомлених дій. Карти Таро радять прислухатися до сигналів життя: де потрібен прорив, а де — м’яке відпускання. Для одних знаків це час нових починань, для інших — відновлення емоційного балансу.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Колесо Фортуни

Неочікуваний поворот подій або шанс, який варто використати.

Порада: будьте готові змінити план — це відкриє нові двері.

Телець — Паж Жезлів

Натхнення, ідея або новий імпульс у діях.

Порада: не сумнівайтеся — перший крок важливіший за ідеальний.

Близнюки — Дев’ятка Кубків

Емоційне задоволення та відчуття, що все складається як треба.

Порада: фіксуйте хороші моменти — це дасть ресурс.

Рак — Шістка Кубків

Теплі контакти, повернення приємних спогадів, підтримка близьких.

Порада: дозвольте собі м’якість і ностальгію.

Лев — Королева Жезлів

Ви в центрі подій. Внутрішня харизма керує ситуацією.

Порада: проявіть себе — це принесе повагу та результат.

Діва — П’ятірка Пентаклів

Може з’явитися відчуття нестачі чи тривоги.

Порада: підтримка поруч — не соромтесь її прийняти.

Терези — Зірка

Натхнення, віра у себе, легкість.

Порада: не зупиняйте своїх мрій — вони вже в русі до вас.

Скорпіон — Дев’ятка Мечів

Непотрібні хвилювання або зайві думки.

Порада: замість прокручування сценаріїв — поговоріть із реальністю.

Стрілець — Туз Пентаклів

Шанс у фінансах, роботі або практичних справах.

Порада: дійте — цей початок може стати проривом.

Козоріг — Лицар Мечів

Чіткість, рішучість, рух уперед без відкладань.

Порада: говоріть прямо — зараз варто діяти швидко.

Водолій — Семірка Жезлів

Необхідність відстояти позицію.

Порада: межі — це про турботу про себе, не про конфлікт.

Риби — Королева Кубків

Емоційне відновлення, м’якість і повернення внутрішньої гармонії.

Порада: плекайте душу — це зараз дає опору.

25 жовтня 2025 року — день можливостей і корекції курсу. Для одних знаків з’явиться новий шанс, для інших — полегшення та емоційна стабільність. Головне — не йти проти себе й дозволити подіям розкриватися природно.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.