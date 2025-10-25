ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
2 хв

Гороскоп за картами Таро на 25 жовтня 2025 року: нові можливості для Овнів і емоційне відновлення для Риб

25 жовтня 2025 року карти Таро вказують на день, коли багато знаків отримають шанс змінити підхід до справ чи стосунків. Це період внутрішньої переоцінки й невеликих, але важливих зрушень.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Сьогодні Всесвіт підштовхує до більше усвідомлених дій. Карти Таро радять прислухатися до сигналів життя: де потрібен прорив, а де — м’яке відпускання. Для одних знаків це час нових починань, для інших — відновлення емоційного балансу.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Колесо Фортуни
    Неочікуваний поворот подій або шанс, який варто використати.
    Порада: будьте готові змінити план — це відкриє нові двері.

  • Телець — Паж Жезлів
    Натхнення, ідея або новий імпульс у діях.
    Порада: не сумнівайтеся — перший крок важливіший за ідеальний.

  • Близнюки — Дев’ятка Кубків
    Емоційне задоволення та відчуття, що все складається як треба.
    Порада: фіксуйте хороші моменти — це дасть ресурс.

  • Рак — Шістка Кубків
    Теплі контакти, повернення приємних спогадів, підтримка близьких.
    Порада: дозвольте собі м’якість і ностальгію.

  • Лев — Королева Жезлів
    Ви в центрі подій. Внутрішня харизма керує ситуацією.
    Порада: проявіть себе — це принесе повагу та результат.

  • Діва — П’ятірка Пентаклів
    Може з’явитися відчуття нестачі чи тривоги.
    Порада: підтримка поруч — не соромтесь її прийняти.

  • Терези — Зірка
    Натхнення, віра у себе, легкість.
    Порада: не зупиняйте своїх мрій — вони вже в русі до вас.

  • Скорпіон — Дев’ятка Мечів
    Непотрібні хвилювання або зайві думки.
    Порада: замість прокручування сценаріїв — поговоріть із реальністю.

  • Стрілець — Туз Пентаклів
    Шанс у фінансах, роботі або практичних справах.
    Порада: дійте — цей початок може стати проривом.

  • Козоріг — Лицар Мечів
    Чіткість, рішучість, рух уперед без відкладань.
    Порада: говоріть прямо — зараз варто діяти швидко.

  • Водолій — Семірка Жезлів
    Необхідність відстояти позицію.
    Порада: межі — це про турботу про себе, не про конфлікт.

  • Риби — Королева Кубків
    Емоційне відновлення, м’якість і повернення внутрішньої гармонії.
    Порада: плекайте душу — це зараз дає опору.

25 жовтня 2025 року — день можливостей і корекції курсу. Для одних знаків з’явиться новий шанс, для інших — полегшення та емоційна стабільність. Головне — не йти проти себе й дозволити подіям розкриватися природно.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

Дата публікації
Кількість переглядів
51
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie