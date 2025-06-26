Гороскоп за картами Таро на 26 червня 2025 року: Ракам слід додати драйву, а Скорпіонам буде важко

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 26 червня 2025 року розповідає, що Овнів очікує щастя, а Близнятам не варто закопувати талант у землю.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 26 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня «Десятка пентаклів»

Реклама

Будьте щасливими. Стосунки покращують. На роботі сміливо рухайтеся вперед.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня «Паж кубків»

Додайте емоцій. Запаліть стосунки пристрастю. На роботі прислухайтеся до порад колег.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня «Сімка пентаклів»

Реклама

Не закопуйте свій талант у землю. У стосунках працюйте разом. На роботі гідно дійте.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня «Туз кубків»

Емоції б’ють через край. У стосунках додайте драйву. На роботі сміливо рухайтеся вперед.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня «Шістка кубків»

Реклама

Повертайся до свого минулого. У стосунках шукайте порозуміння. У русі кар’єрними сходами шукайте однодумців.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня «Трійка мечів»

Може бути боляче. У любові вам можуть розбити серце. На роботі краще перепочити.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня «Король жезлів»

Реклама

Енергія — ваше все. У справах сердечних — обирайте силу. На роботі проявіть професіоналізм.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня «Десятка жезлів»

Працюйте, але не надто багато. У стосунках буде важко. У русі кар’єрними сходами краще зробити перерву.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня «Двійка жезлів»

Реклама

Попереду — нові відкриття. У стосунках шукайте співпраці. На роботі розпочніть новий проєкт.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня «Туз жезлів»

Ви — сама енергія. У стосунках додайте драйву. На роботі покажіть, що ви професіонал.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня «Королева жезлів»

Реклама

Проявіть силу. У стосунках відстоюйте свою позицію. На роботі додайте сміливості.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня «Маг»

Покажіть свою силу. У стосунках збалансуйте почуття і розум. У роботі — сміливо рухайтеся вперед.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.