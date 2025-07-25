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- Астрологія
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Гороскоп за картами Таро на 26 липня 2025 року: Ракам — нові надії, а Стрільцям — мудре завершення
Цей день відкриє нові перспективи й підкаже, як мудро діяти в непростих ситуаціях.
Карти Таро — це потужний символічний інструмент, що допомагає зазирнути у глибини підсвідомого, зрозуміти поточні процеси та спрямувати свідомість у потрібному напрямку. Вони не дають фатальних прогнозів, але пропонують підказки, які допомагають краще розібратися у собі та світі навколо.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Гороскоп за картами Таро на 26 липня 2025 року
Овен (21 березня — 19 квітня)
Карта дня: паж жезлів
День для нових ідей і відваги. Ви можете отримати несподіване повідомлення або шанс проявити себе. Не бійтеся діяти.
Телець (20 квітня — 20 травня)
Карта дня: королева кубків
Ваші емоції стануть ключем до гармонії. Прислухайтесь до внутрішнього голосу та дбайте про близьких — сьогодні важливо проявити ніжність.
Близнята (21 травня — 20 червня)
Карта дня: трійка пентаклів
Командна робота принесе найкращі результати. Шукайте союзників, навчайтеся новому та діліться своїми знаннями.
Рак (21 червня — 22 липня)
Карта дня: зірка
Надія, відновлення, натхнення — усе це сьогодні буде з вами. Зосередьтеся на мріях і зробіть перший крок до їх реалізації.
Лев (23 липня — 22 серпня)
Карта дня: дев’ятка жезлів
Ви на фінішній прямій, але сили на межі. Не здавайтеся — ваші зусилля не марні, залишилося зовсім трохи.
Діва (23 серпня — 22 вересня)
Карта дня: колісниця
Час рішучих дій. Ваші цілі вже близько, головне — не вагатися та не дозволяти емоціям брати гору над логікою.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта дня: сімка кубків
Ілюзії й надмір варіантів можуть збити з пантелику. Сконцентруйтесь на одному напрямку — і тоді побачите результат.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта дня: шістка пентаклів
Щедрість — ключ до балансу. Допомагайте іншим, але й не забувайте приймати підтримку, коли вона вам потрібна.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта дня: світ
Цикл завершено, і це відкриває нові горизонти. Відпустіть те, що вже віджило, і зустрічайте світанок нової глави.
Козоріг (22 грудня — 19 січня)
Карта дня: п’ятірка мечів
Уникайте суперечок і доведення своєї правоти за будь-яку ціну. Іноді перемога залишає гіркий посмак. Оберіть шлях мудрості.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта дня: десятка пентаклів
Стабільність і довгострокові плани — сьогодні вдалий момент подбати про майбутнє родини, бізнесу та дому.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта дня: вісімка мечів
Ви можете відчувати себе загнаними в кут, але більшість обмежень — лише у вашій уяві. Погляньте на ситуацію з іншого боку.
Цей день вимагає внутрішньої чесності, ясного бачення й готовності робити вибір, не озираючись на страхи. Карти Таро пропонують ключі — але двері відчиняти вам.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.
Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.