Гороскоп за картами Таро на 26 вересня 2025 року: нові можливості для Дів і натхнення для Водоліїв

Остання п’ятниця вересня несе енергію переходу — від активності до спокою, від дій до усвідомлення. Карти Таро на 26 вересня підказують: прислухайтеся до інтуїції, дійте розважливо і не пропустіть можливості, які може подарувати цей день.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Лицар Жезлів

Енергія руху й рішучості допоможе вам досягти бажаного. Головне — не поспішайте без плану.

Телець — Дев’ятка Пентаклів

Ви зможете насолодитися результатами своєї праці. День сприятливий для відпочинку й фінансових питань.

Близнюки — Маг

Ви відчуєте впевненість у власних силах. Час діяти і втілювати сміливі ідеї.

Рак — Королева Кубків

Інтуїція та емоційна чуйність допоможуть вам ухвалити правильне рішення.

Лев — Сонце

Ясність, оптимізм і радість наповнять день. Це час приємних подій і визнання.

Діва — Вісімка Пентаклів

Ваші старання принесуть результат. Це день, коли праця та уважність допоможуть укріпити позиції.

Терези — Справедливість

Ви зможете знайти баланс і ухвалити чесне рішення. Гарний час для врегулювання важливих питань.

Скорпіон — Вежа

Можливі раптові зміни. Не бійтеся — вони звільнять простір для нового.

Стрілець — Трійка Жезлів

День перспектив і планів на майбутнє. Ви можете побачити нові горизонти.

Козоріг — Ієрофант

Час прислухатися до мудрості й порад авторитетних людей. День підходить для навчання.

Водолій — Зірка

Натхнення, віра у майбутнє й творчі ідеї стануть вашим рушієм.

Риби — Туз Кубків

Нові почуття або духовне відкриття зроблять цей день особливим.

26 вересня 2025 року — день оновлення, усвідомлення й натхнення. Дехто відчує приплив енергії для нових справ, інші — гармонію та спокій у серці. Головне — не чинити опір змінам і приймати все, що приходить, із вдячністю.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

