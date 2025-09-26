- Дата публікації
Гороскоп за картами Таро на 26 вересня 2025 року: нові можливості для Дів і натхнення для Водоліїв
26 вересня 2025 року карти Таро вказують на день оновлення, інтуїтивних рішень і внутрішнього зростання. Для одних знаків це буде момент творчого прориву, для інших — час стабільності й душевного комфорту.
Остання п’ятниця вересня несе енергію переходу — від активності до спокою, від дій до усвідомлення. Карти Таро на 26 вересня підказують: прислухайтеся до інтуїції, дійте розважливо і не пропустіть можливості, які може подарувати цей день.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Лицар Жезлів
Енергія руху й рішучості допоможе вам досягти бажаного. Головне — не поспішайте без плану.
Телець — Дев’ятка Пентаклів
Ви зможете насолодитися результатами своєї праці. День сприятливий для відпочинку й фінансових питань.
Близнюки — Маг
Ви відчуєте впевненість у власних силах. Час діяти і втілювати сміливі ідеї.
Рак — Королева Кубків
Інтуїція та емоційна чуйність допоможуть вам ухвалити правильне рішення.
Лев — Сонце
Ясність, оптимізм і радість наповнять день. Це час приємних подій і визнання.
Діва — Вісімка Пентаклів
Ваші старання принесуть результат. Це день, коли праця та уважність допоможуть укріпити позиції.
Терези — Справедливість
Ви зможете знайти баланс і ухвалити чесне рішення. Гарний час для врегулювання важливих питань.
Скорпіон — Вежа
Можливі раптові зміни. Не бійтеся — вони звільнять простір для нового.
Стрілець — Трійка Жезлів
День перспектив і планів на майбутнє. Ви можете побачити нові горизонти.
Козоріг — Ієрофант
Час прислухатися до мудрості й порад авторитетних людей. День підходить для навчання.
Водолій — Зірка
Натхнення, віра у майбутнє й творчі ідеї стануть вашим рушієм.
Риби — Туз Кубків
Нові почуття або духовне відкриття зроблять цей день особливим.
26 вересня 2025 року — день оновлення, усвідомлення й натхнення. Дехто відчує приплив енергії для нових справ, інші — гармонію та спокій у серці. Головне — не чинити опір змінам і приймати все, що приходить, із вдячністю.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
