ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
46
Час на прочитання
2 хв

Гороскоп за картами Таро на 26 жовтня 2025 року: спокій для Раків і новий фокус для Дів

26 жовтня 2025 року карти Таро символізують день, коли найважливішим стає внутрішній стан. Це час впорядковувати думки, завершувати нерішучість і повертати собі відчуття опори.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Цей день не про поспіх, а про глибину. Події розвиватимуться поступово, але правильно. Карти Таро на 26 жовтня підказують: відповідь приходить у тиші, а не в напрузі. Для одних знаків — це стабілізація, для інших — перехід на новий рівень розуміння.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Четвірка Жезлів
    Відчуття підтримки, домашній затишок, емоційна безпека.
    Порада: спирайтесь на тих, хто поруч — опора ближче, ніж здається.

  • Телець — Шістка Мечів
    Перехід до спокою після напруги.
    Порада: не озирайтесь назад — ви рухаєтесь у правильному напрямі.

  • Близнюки — Королева Мечів
    Ясність, тверезість і логічне бачення ситуації.
    Порада: говоріть чітко — ваше слово сьогодні має вагу.

  • Рак — Четвірка Кубків
    Потреба внутрішнього відпочинку, легка замкнутість у собі.
    Порада: дайте собі час перезавантажитися.

  • Лев — Дев’ятка Пентаклів
    Фінансова стабільність або відчуття самодостатності.
    Порада: насолоджуйтесь плодами власної праці.

  • Діва — Туз Мечів
    Ясність і новий фокус. З’являється рішення або відповідь, якої бракувало.
    Порада: довіряйте першій думці — вона найчистіша.

  • Терези — Двоє Пентаклів
    Необхідність збалансувати два напрямки чи вибори.
    Порада: зберігайте гнучкість — це допоможе втримати рівновагу.

  • Скорпіон — Башта
    Раптове усвідомлення чи зміна стану речей.
    Порада: те, що руйнується, більше не служить — не тримайтеся.

  • Стрілець — Лицар Кубків
    Емоційна відкритість, приємні зустрічі, сердечні розмови.
    Порада: дійте з душі — щирість приведе до потрібних людей.

  • Козеріг — Паж Пентаклів
    Малий, але важливий крок уперед.
    Порада: навчання або нова навичка стане фундаментом майбутнього.

  • Водолій — Дев’ятка Жезлів
    Ви майже на фініші — залишилось трішки витримки.
    Порада: довіртесь процесу — ви ближче до результату, ніж думаєте.

  • Риби — Справедливість
    Відновлення балансу та справедливості в ситуації.
    Порада: рішення, ухвалені сьогодні, будуть довготривалими.

26 жовтня 2025 року — це день внутрішньої стабілізації та тихого перетворення. Він допомагає побачити, де ви вже дозріли до нового, а де ще потрібен спокій. Карти Таро радять: не поспішайте — сьогодні переможе той, хто зберігає рівновагу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

Дата публікації
Кількість переглядів
46
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie