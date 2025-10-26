Гороскоп за картами Таро на 26 жовтня 2025 року: спокій для Раків і новий фокус для Дів

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Цей день не про поспіх, а про глибину. Події розвиватимуться поступово, але правильно. Карти Таро на 26 жовтня підказують: відповідь приходить у тиші, а не в напрузі. Для одних знаків — це стабілізація, для інших — перехід на новий рівень розуміння.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Четвірка Жезлів

Відчуття підтримки, домашній затишок, емоційна безпека.

Порада: спирайтесь на тих, хто поруч — опора ближче, ніж здається.

Телець — Шістка Мечів

Перехід до спокою після напруги.

Порада: не озирайтесь назад — ви рухаєтесь у правильному напрямі.

Близнюки — Королева Мечів

Ясність, тверезість і логічне бачення ситуації.

Порада: говоріть чітко — ваше слово сьогодні має вагу.

Рак — Четвірка Кубків

Потреба внутрішнього відпочинку, легка замкнутість у собі.

Порада: дайте собі час перезавантажитися.

Лев — Дев’ятка Пентаклів

Фінансова стабільність або відчуття самодостатності.

Порада: насолоджуйтесь плодами власної праці.

Діва — Туз Мечів

Ясність і новий фокус. З’являється рішення або відповідь, якої бракувало.

Порада: довіряйте першій думці — вона найчистіша.

Терези — Двоє Пентаклів

Необхідність збалансувати два напрямки чи вибори.

Порада: зберігайте гнучкість — це допоможе втримати рівновагу.

Скорпіон — Башта

Раптове усвідомлення чи зміна стану речей.

Порада: те, що руйнується, більше не служить — не тримайтеся.

Стрілець — Лицар Кубків

Емоційна відкритість, приємні зустрічі, сердечні розмови.

Порада: дійте з душі — щирість приведе до потрібних людей.

Козеріг — Паж Пентаклів

Малий, але важливий крок уперед.

Порада: навчання або нова навичка стане фундаментом майбутнього.

Водолій — Дев’ятка Жезлів

Ви майже на фініші — залишилось трішки витримки.

Порада: довіртесь процесу — ви ближче до результату, ніж думаєте.

Риби — Справедливість

Відновлення балансу та справедливості в ситуації.

Порада: рішення, ухвалені сьогодні, будуть довготривалими.

26 жовтня 2025 року — це день внутрішньої стабілізації та тихого перетворення. Він допомагає побачити, де ви вже дозріли до нового, а де ще потрібен спокій. Карти Таро радять: не поспішайте — сьогодні переможе той, хто зберігає рівновагу.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.