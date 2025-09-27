ТСН у соціальних мережах

Гороскоп за картами Таро на 27 вересня 2025 року: стабільність для Тельців і нові ідеї для Близнят

27 вересня 2025 року карти Таро обіцяють день спокою, гармонії та ясності. Для одних знаків це буде період стабільності, для інших — час натхнення, коли варто довіряти своїм ідеям.

Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Цей день наповнений спокійною, але продуктивною енергією. Карти Таро на 27 вересня підказують: варто завершити те, що залишалося незавершеним, і відкритися новим можливостям. Для когось це буде день роботи над собою, а для інших — момент радості, любові чи творчого прориву.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Лицар Мечів
    Ви будете діяти швидко й рішуче. Головне — не приймайте імпульсивних рішень.

  • Телець — Король Пентаклів
    Стабільність і впевненість у власних силах допоможуть зміцнити ваші позиції.

  • Близнята — Паж Жезлів
    Нові ідеї та натхнення супроводжуватимуть вас увесь день. Це добрий час для творчих проєктів.

  • Рак — Десятка Кубків
    Гармонія і тепло у стосунках зроблять день особливим. Приділіть час близьким.

  • Лев — Сонце
    День радості, ясності й перемог. Ви можете отримати заслужене визнання.

  • Діва — Вісімка Пентаклів
    Фокус на роботі й деталях. Ваші старання принесуть відчутний результат.

  • Терези — Двійка Кубків
    Це день любові, партнерства й гармонійних контактів. Можливі приємні зустрічі.

  • Скорпіон — Смерть
    День трансформацій. Старе завершується, щоб звільнити місце для нового.

  • Стрілець — Трійка Жезлів
    Ваші горизонти розширюються. Це час для планування майбутнього й сміливих рішень.

  • Козоріг — Ієрофант
    Мудрість і досвід підкажуть правильний шлях. День гарний для навчання або порад.

  • Водолій — Зірка
    Оптимізм і натхнення стануть вашим рушієм. Вірте у свої мрії.

  • Риби — Туз Кубків
    Нові емоції, кохання або духовне відкриття наповнять цей день.

27 вересня 2025 року — день ясності, стабільності та внутрішнього зростання. Одні знаки відчують гармонію в стосунках, інші — натхнення й бажання творити. Карти Таро радять довіряти життєвому потоку і не чинити опір змінам.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

