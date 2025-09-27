- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 37
- Час на прочитання
- 2 хв
Гороскоп за картами Таро на 27 вересня 2025 року: стабільність для Тельців і нові ідеї для Близнят
27 вересня 2025 року карти Таро обіцяють день спокою, гармонії та ясності. Для одних знаків це буде період стабільності, для інших — час натхнення, коли варто довіряти своїм ідеям.
Цей день наповнений спокійною, але продуктивною енергією. Карти Таро на 27 вересня підказують: варто завершити те, що залишалося незавершеним, і відкритися новим можливостям. Для когось це буде день роботи над собою, а для інших — момент радості, любові чи творчого прориву.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Лицар Мечів
Ви будете діяти швидко й рішуче. Головне — не приймайте імпульсивних рішень.
Телець — Король Пентаклів
Стабільність і впевненість у власних силах допоможуть зміцнити ваші позиції.
Близнята — Паж Жезлів
Нові ідеї та натхнення супроводжуватимуть вас увесь день. Це добрий час для творчих проєктів.
Рак — Десятка Кубків
Гармонія і тепло у стосунках зроблять день особливим. Приділіть час близьким.
Лев — Сонце
День радості, ясності й перемог. Ви можете отримати заслужене визнання.
Діва — Вісімка Пентаклів
Фокус на роботі й деталях. Ваші старання принесуть відчутний результат.
Терези — Двійка Кубків
Це день любові, партнерства й гармонійних контактів. Можливі приємні зустрічі.
Скорпіон — Смерть
День трансформацій. Старе завершується, щоб звільнити місце для нового.
Стрілець — Трійка Жезлів
Ваші горизонти розширюються. Це час для планування майбутнього й сміливих рішень.
Козоріг — Ієрофант
Мудрість і досвід підкажуть правильний шлях. День гарний для навчання або порад.
Водолій — Зірка
Оптимізм і натхнення стануть вашим рушієм. Вірте у свої мрії.
Риби — Туз Кубків
Нові емоції, кохання або духовне відкриття наповнять цей день.
27 вересня 2025 року — день ясності, стабільності та внутрішнього зростання. Одні знаки відчують гармонію в стосунках, інші — натхнення й бажання творити. Карти Таро радять довіряти життєвому потоку і не чинити опір змінам.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
