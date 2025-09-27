Гороскоп за картами Таро на 27 вересня 2025 року: стабільність для Тельців і нові ідеї для Близнят

Карти Таро / © ТСН.ua

Цей день наповнений спокійною, але продуктивною енергією. Карти Таро на 27 вересня підказують: варто завершити те, що залишалося незавершеним, і відкритися новим можливостям. Для когось це буде день роботи над собою, а для інших — момент радості, любові чи творчого прориву.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Лицар Мечів

Ви будете діяти швидко й рішуче. Головне — не приймайте імпульсивних рішень.

Телець — Король Пентаклів

Стабільність і впевненість у власних силах допоможуть зміцнити ваші позиції.

Близнята — Паж Жезлів

Нові ідеї та натхнення супроводжуватимуть вас увесь день. Це добрий час для творчих проєктів.

Рак — Десятка Кубків

Гармонія і тепло у стосунках зроблять день особливим. Приділіть час близьким.

Лев — Сонце

День радості, ясності й перемог. Ви можете отримати заслужене визнання.

Діва — Вісімка Пентаклів

Фокус на роботі й деталях. Ваші старання принесуть відчутний результат.

Терези — Двійка Кубків

Це день любові, партнерства й гармонійних контактів. Можливі приємні зустрічі.

Скорпіон — Смерть

День трансформацій. Старе завершується, щоб звільнити місце для нового.

Стрілець — Трійка Жезлів

Ваші горизонти розширюються. Це час для планування майбутнього й сміливих рішень.

Козоріг — Ієрофант

Мудрість і досвід підкажуть правильний шлях. День гарний для навчання або порад.

Водолій — Зірка

Оптимізм і натхнення стануть вашим рушієм. Вірте у свої мрії.

Риби — Туз Кубків

Нові емоції, кохання або духовне відкриття наповнять цей день.

27 вересня 2025 року — день ясності, стабільності та внутрішнього зростання. Одні знаки відчують гармонію в стосунках, інші — натхнення й бажання творити. Карти Таро радять довіряти життєвому потоку і не чинити опір змінам.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

