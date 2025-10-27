ТСН у соціальних мережах

Гороскоп за картами Таро на 27 жовтня 2025 року: нові рішення для Дів і позитивні зміни для Стрільців

27 жовтня 2025 року карти Таро вказують на день поступового руху вперед. Це момент, коли інтуїція поєднується з дією, а внутрішнє розуміння перетворюється на конкретні кроки.

Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Після періоду стабілізації енергія починає рухатися в напрямку розвитку. Карти Таро підказують: час довіряти не лише відчуттям, а й готовності діяти. 27 жовтня сприятливий для невеликих, але значущих рішень, які поступово виведуть до великого результату.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Туз Жезлів
    Натхнення і початок нового етапу.
    Порада: не відкладайте ідею — зробіть перший крок сьогодні.

  • Телець — Дев’ятка Пентаклів
    Комфорт, самодостатність, фінансова впевненість.
    Порада: покладіться на власний досвід — ви на правильному шляху.

  • Близнюки — Шістка Жезлів
    Визнання, заслуга, успіх.
    Порада: прийміть подяку або підтримку — вона заслужена.

  • Рак — Лицар Мечів
    Потреба діяти швидко й рішуче.
    Порада: не сумнівайтесь — час прояснювати позицію.

  • Лев — Четвірка Кубків
    Емоційна пауза або відчуття внутрішньої замкненості.
    Порада: не відмовляйтесь від можливості, яка з’являється поруч.

  • Діва — Смерть
    Завершення старого циклу і готовність до оновлення.
    Порада: відпускання — не втрата, а розвиток.

  • Терези — Паж Жезлів
    Нове натхнення та бажання діяти.
    Порада: починайте малими кроками — далі буде більше.

  • Скорпіон — Королева Мечів
    Ясність, внутрішня правда, тверезий погляд.
    Порада: не поступайтесь своїм баченням, якщо воно чесне.

  • Стрілець — Колесо Фортуни
    Поворот подій або нова сприятлива можливість.
    Порада: скористайтеся шансом — він не випадковий.

  • Козоріг — Десятка Жезлів
    Відчуття перевантаження або відповідальності.
    Порада: розподіліть навантаження — не все потрібно тягнути самому.

  • Водолій — Двійка Мечів
    Застиглість перед рішенням, пауза.
    Порада: дозвольте собі трохи тиші — вибір визріє сам.

  • Риби — Зірка
    Натхнення, довіра життю, відчуття світлого майбутнього.
    Порада: не гасіть свою надію — вона зараз ваш орієнтир.

27 жовтня 2025 року — день, коли з’являється імпульс до дії. Він не про поспіх, а про усвідомлений рух. Кожен знак отримує можливість зробити крок до кращого — головне, не ігнорувати підказки життя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

