Гороскоп за картами Таро на 27 жовтня 2025 року: нові рішення для Дів і позитивні зміни для Стрільців

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Після періоду стабілізації енергія починає рухатися в напрямку розвитку. Карти Таро підказують: час довіряти не лише відчуттям, а й готовності діяти. 27 жовтня сприятливий для невеликих, але значущих рішень, які поступово виведуть до великого результату.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Реклама

Овен — Туз Жезлів

Натхнення і початок нового етапу.

Порада: не відкладайте ідею — зробіть перший крок сьогодні.

Телець — Дев’ятка Пентаклів

Комфорт, самодостатність, фінансова впевненість.

Порада: покладіться на власний досвід — ви на правильному шляху.

Близнюки — Шістка Жезлів

Визнання, заслуга, успіх.

Порада: прийміть подяку або підтримку — вона заслужена.

Рак — Лицар Мечів

Потреба діяти швидко й рішуче.

Порада: не сумнівайтесь — час прояснювати позицію.

Лев — Четвірка Кубків

Емоційна пауза або відчуття внутрішньої замкненості.

Порада: не відмовляйтесь від можливості, яка з’являється поруч.

Діва — Смерть

Завершення старого циклу і готовність до оновлення.

Порада: відпускання — не втрата, а розвиток.

Терези — Паж Жезлів

Нове натхнення та бажання діяти.

Порада: починайте малими кроками — далі буде більше.

Скорпіон — Королева Мечів

Ясність, внутрішня правда, тверезий погляд.

Порада: не поступайтесь своїм баченням, якщо воно чесне.

Стрілець — Колесо Фортуни

Поворот подій або нова сприятлива можливість.

Порада: скористайтеся шансом — він не випадковий.

Козоріг — Десятка Жезлів

Відчуття перевантаження або відповідальності.

Порада: розподіліть навантаження — не все потрібно тягнути самому.

Водолій — Двійка Мечів

Застиглість перед рішенням, пауза.

Порада: дозвольте собі трохи тиші — вибір визріє сам.

Риби — Зірка

Натхнення, довіра життю, відчуття світлого майбутнього.

Порада: не гасіть свою надію — вона зараз ваш орієнтир.

27 жовтня 2025 року — день, коли з’являється імпульс до дії. Він не про поспіх, а про усвідомлений рух. Кожен знак отримує можливість зробити крок до кращого — головне, не ігнорувати підказки життя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.