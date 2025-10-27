- Дата публікації
Гороскоп за картами Таро на 27 жовтня 2025 року: нові рішення для Дів і позитивні зміни для Стрільців
27 жовтня 2025 року карти Таро вказують на день поступового руху вперед. Це момент, коли інтуїція поєднується з дією, а внутрішнє розуміння перетворюється на конкретні кроки.
Після періоду стабілізації енергія починає рухатися в напрямку розвитку. Карти Таро підказують: час довіряти не лише відчуттям, а й готовності діяти. 27 жовтня сприятливий для невеликих, але значущих рішень, які поступово виведуть до великого результату.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Туз Жезлів
Натхнення і початок нового етапу.
Порада: не відкладайте ідею — зробіть перший крок сьогодні.
Телець — Дев’ятка Пентаклів
Комфорт, самодостатність, фінансова впевненість.
Порада: покладіться на власний досвід — ви на правильному шляху.
Близнюки — Шістка Жезлів
Визнання, заслуга, успіх.
Порада: прийміть подяку або підтримку — вона заслужена.
Рак — Лицар Мечів
Потреба діяти швидко й рішуче.
Порада: не сумнівайтесь — час прояснювати позицію.
Лев — Четвірка Кубків
Емоційна пауза або відчуття внутрішньої замкненості.
Порада: не відмовляйтесь від можливості, яка з’являється поруч.
Діва — Смерть
Завершення старого циклу і готовність до оновлення.
Порада: відпускання — не втрата, а розвиток.
Терези — Паж Жезлів
Нове натхнення та бажання діяти.
Порада: починайте малими кроками — далі буде більше.
Скорпіон — Королева Мечів
Ясність, внутрішня правда, тверезий погляд.
Порада: не поступайтесь своїм баченням, якщо воно чесне.
Стрілець — Колесо Фортуни
Поворот подій або нова сприятлива можливість.
Порада: скористайтеся шансом — він не випадковий.
Козоріг — Десятка Жезлів
Відчуття перевантаження або відповідальності.
Порада: розподіліть навантаження — не все потрібно тягнути самому.
Водолій — Двійка Мечів
Застиглість перед рішенням, пауза.
Порада: дозвольте собі трохи тиші — вибір визріє сам.
Риби — Зірка
Натхнення, довіра життю, відчуття світлого майбутнього.
Порада: не гасіть свою надію — вона зараз ваш орієнтир.
27 жовтня 2025 року — день, коли з’являється імпульс до дії. Він не про поспіх, а про усвідомлений рух. Кожен знак отримує можливість зробити крок до кращого — головне, не ігнорувати підказки життя.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
