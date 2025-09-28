Гороскоп за картами Таро на 28 вересня 2025 року: гармонія для Раків і успіх для Левів

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Остання неділя вересня несе енергію вдячності, любові та гармонії. Карти Таро на 28 вересня підказують: варто зупинитися, відчути баланс і подякувати за досягнення. Це день, коли Всесвіт підсумовує ваші зусилля та винагороджує тих, хто діяв із щирістю.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Реклама

Овен — Шістка Жезлів

Вас чекає визнання та перемога. Ви отримаєте заслужену похвалу й відчуєте підтримку.

Телець — Десятка Пентаклів

Стабільність і гармонія в сім’ї чи роботі. Чудовий день для домашнього затишку та фінансової впевненості.

Близнюки — Трійка Жезлів

Нові плани і перспективи відкриваються перед вами. Дійте сміливо — успіх не забариться.

Рак — Десятка Кубків

День душевного спокою, любові та вдячності. Гармонія в родині й стосунках стане вашим ресурсом.

Лев — Сонце

Ясність, успіх і щира радість. Це день перемог і натхнення, коли все складається на вашу користь.

Діва — Вісімка Пентаклів

Праця й увага до деталей принесуть стабільні результати. Гарний день для самовдосконалення.

Терези — Двійка Кубків

Гармонія у стосунках і взаєморозуміння стануть головною темою. Можливі приємні зустрічі.

Скорпіон — Колесо Фортуни

Події можуть розгорнутися несподівано. Вірте в удачу — Всесвіт на вашому боці.

Стрілець — Туз Жезлів

День нових починань. Ви отримаєте натхнення для сміливих дій і проєктів.

Козоріг — Ієрофант

Мудрість і традиції допоможуть прийняти виважене рішення. День сприятливий для навчання.

Водолій — Зірка

Натхнення і віра у себе відкриють нові можливості. Це день духовного піднесення.

Риби — Паж Кубків

Нові почуття або емоційні відкриття зроблять цей день теплим і особливим.

28 вересня 2025 року — день світла, вдячності й гармонії. Одні знаки отримають заслужений успіх, інші — тепло любові та душевний спокій. Карти Таро радять: відпустіть тривоги й насолоджуйтесь моментом — Всесвіт із вами в резонансі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.