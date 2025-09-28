ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
209
Час на прочитання
2 хв

Гороскоп за картами Таро на 28 вересня 2025 року: гармонія для Раків і успіх для Левів

28 вересня 2025 року карти Таро вказують на день спокою, радості та натхнення. Для одних знаків це буде момент внутрішнього відновлення, для інших — день перемог, ясності й гармонії у стосунках.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Остання неділя вересня несе енергію вдячності, любові та гармонії. Карти Таро на 28 вересня підказують: варто зупинитися, відчути баланс і подякувати за досягнення. Це день, коли Всесвіт підсумовує ваші зусилля та винагороджує тих, хто діяв із щирістю.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Шістка Жезлів
    Вас чекає визнання та перемога. Ви отримаєте заслужену похвалу й відчуєте підтримку.

  • Телець — Десятка Пентаклів
    Стабільність і гармонія в сім’ї чи роботі. Чудовий день для домашнього затишку та фінансової впевненості.

  • Близнюки — Трійка Жезлів
    Нові плани і перспективи відкриваються перед вами. Дійте сміливо — успіх не забариться.

  • Рак — Десятка Кубків
    День душевного спокою, любові та вдячності. Гармонія в родині й стосунках стане вашим ресурсом.

  • Лев — Сонце
    Ясність, успіх і щира радість. Це день перемог і натхнення, коли все складається на вашу користь.

  • Діва — Вісімка Пентаклів
    Праця й увага до деталей принесуть стабільні результати. Гарний день для самовдосконалення.

  • Терези — Двійка Кубків
    Гармонія у стосунках і взаєморозуміння стануть головною темою. Можливі приємні зустрічі.

  • Скорпіон — Колесо Фортуни
    Події можуть розгорнутися несподівано. Вірте в удачу — Всесвіт на вашому боці.

  • Стрілець — Туз Жезлів
    День нових починань. Ви отримаєте натхнення для сміливих дій і проєктів.

  • Козоріг — Ієрофант
    Мудрість і традиції допоможуть прийняти виважене рішення. День сприятливий для навчання.

  • Водолій — Зірка
    Натхнення і віра у себе відкриють нові можливості. Це день духовного піднесення.

  • Риби — Паж Кубків
    Нові почуття або емоційні відкриття зроблять цей день теплим і особливим.

28 вересня 2025 року — день світла, вдячності й гармонії. Одні знаки отримають заслужений успіх, інші — тепло любові та душевний спокій. Карти Таро радять: відпустіть тривоги й насолоджуйтесь моментом — Всесвіт із вами в резонансі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
209
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie