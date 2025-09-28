- Дата публікації
Гороскоп за картами Таро на 28 вересня 2025 року: гармонія для Раків і успіх для Левів
28 вересня 2025 року карти Таро вказують на день спокою, радості та натхнення. Для одних знаків це буде момент внутрішнього відновлення, для інших — день перемог, ясності й гармонії у стосунках.
Остання неділя вересня несе енергію вдячності, любові та гармонії. Карти Таро на 28 вересня підказують: варто зупинитися, відчути баланс і подякувати за досягнення. Це день, коли Всесвіт підсумовує ваші зусилля та винагороджує тих, хто діяв із щирістю.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Шістка Жезлів
Вас чекає визнання та перемога. Ви отримаєте заслужену похвалу й відчуєте підтримку.
Телець — Десятка Пентаклів
Стабільність і гармонія в сім’ї чи роботі. Чудовий день для домашнього затишку та фінансової впевненості.
Близнюки — Трійка Жезлів
Нові плани і перспективи відкриваються перед вами. Дійте сміливо — успіх не забариться.
Рак — Десятка Кубків
День душевного спокою, любові та вдячності. Гармонія в родині й стосунках стане вашим ресурсом.
Лев — Сонце
Ясність, успіх і щира радість. Це день перемог і натхнення, коли все складається на вашу користь.
Діва — Вісімка Пентаклів
Праця й увага до деталей принесуть стабільні результати. Гарний день для самовдосконалення.
Терези — Двійка Кубків
Гармонія у стосунках і взаєморозуміння стануть головною темою. Можливі приємні зустрічі.
Скорпіон — Колесо Фортуни
Події можуть розгорнутися несподівано. Вірте в удачу — Всесвіт на вашому боці.
Стрілець — Туз Жезлів
День нових починань. Ви отримаєте натхнення для сміливих дій і проєктів.
Козоріг — Ієрофант
Мудрість і традиції допоможуть прийняти виважене рішення. День сприятливий для навчання.
Водолій — Зірка
Натхнення і віра у себе відкриють нові можливості. Це день духовного піднесення.
Риби — Паж Кубків
Нові почуття або емоційні відкриття зроблять цей день теплим і особливим.
28 вересня 2025 року — день світла, вдячності й гармонії. Одні знаки отримають заслужений успіх, інші — тепло любові та душевний спокій. Карти Таро радять: відпустіть тривоги й насолоджуйтесь моментом — Всесвіт із вами в резонансі.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
