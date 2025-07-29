Гороскоп за картами Таро на 29 липня 2025 року: Овнам — новий поштовх, а Терезам — ясність у рішеннях

Карти Таро / © ТСН.ua

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Карти Таро — це мова символів, що розкриває приховані смисли й допомагає побачити ситуації під іншим кутом. Вони не наказують, а радше вказують на потенціал і приховані ресурси. Гороскоп на 29 липня підкаже, де шукати сили та натхнення цього дня.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Карта дня: лицар жезлів

Час для активних кроків і сміливих рішень. Ваша енергія сьогодні може відкрити нові двері, тож не вагайтеся діяти.

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Телець (20 квітня — 20 травня)

Карта дня: вісімка кубків

Можливо, настав момент залишити щось позаду. Не бійтеся відпустити ситуацію, яка більше не приносить радості.

Близнята (21 травня — 20 червня)

Карта дня: туз пентаклів

День обіцяє нові можливості у фінансах або роботі. Варто уважно придивитися до пропозицій, які з’являться сьогодні.

Рак (21 червня — 22 липня)

Карта дня: королева кубків

Ваша інтуїція сьогодні на піку. Прислухайтеся до внутрішніх відчуттів — вони підкажуть правильний напрямок.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Карта дня: шістка пентаклів

День гармонійного обміну. Допомога, яку ви дасте чи отримаєте, сьогодні особливо цінна й важлива.

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Діва (23 серпня — 22 вересня)

Карта дня: Паж жезлів

Нове натхнення або цікава ідея може з’явитися зненацька. Варто її зберегти й розвивати.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта дня: Сонце

Чіткість думок і позитивні новини допоможуть знайти рішення, яке давно шукали. Це день ясності та впевненості.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта дня: четвірка мечів

Дайте собі час відпочити й перевести подих. Занадто активні дії сьогодні можуть виснажити.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта дня: дев’ятка жезлів

Ви вже близькі до мети, але треба ще трохи витримки. Не відступайте, навіть якщо шлях здається важким.

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Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Карта дня: двійка пентаклів

Баланс між справами — головний виклик цього дня. Не беріть на себе забагато, шукайте рівновагу.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта дня: верховна жриця

Довіряйте внутрішньому голосу. Сьогодні відповіді приходять через спостереження та інтуїтивне розуміння.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта дня: десятка кубків

День радості, сімейного тепла та гармонії. Будьте з тими, хто приносить вам світло й підтримку.

29 липня — день, коли баланс між дією та внутрішнім спокоєм особливо важливий. Карти радять бути уважними до знаків і зберігати внутрішню рівновагу.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше відомий астролог Росс назвав нові дати закінчення війни в Україні.

Знавець впливу планет вважає, що Росія атакуватиме ще більше великі міста, але фінал можливий вже незабаром.