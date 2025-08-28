- Дата публікації
- Астрологія
- 81
- 2 хв
Гороскоп за картами Таро на 29 серпня 2025 року: амбіції для Овнів, натхнення для Терезів
Сьогоднішня енергія спрямована на реалізацію амбіцій та душевне оновлення. Карти Таро закликають: будь-яке звершення починається з віри в себе та розуміння, куди саме рухатися. Гармонія всередині — запорука успішного кроку вперед.
29 серпня 2025 року — день, коли енергія крокує рука об руку з інтуїцією. Карти Таро підказують: внутрішній баланс дозволяє краще побачити шлях уперед. Ваші справжні бажання і прагнення — саме те, на що варто звернути увагу й сьогодні.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро
Овен — Дев’ятка жезлів
Ваш запас енергії здатен підвести вас до перемоги. Тримайте фокус і не здавайтеся в останній ривок.
Телець — Паж мечів
Слідуйте за інтелектуальним поривом або несподіваним прозрінням — воно має силу змінювати на краще.
Близнята — Туз Кубків
Емоційне натхнення знайде вас: відкритість до нових почуттів додасть сили та творчого імпульсу.
Рак — Колісниця (перевернута)
Не форсуйте події. Стриманість сьогодні — ваш ключ до контролю і мудрих рішень.
Лев — Шістка кубків
Відновіть зв’язок із чимось важливим із минулого — це поверне натхнення й силу.
Діва — Імператриця
Ваша турбота, творчість чи підтримка дому стануть основою успіху. Це ваш день, щоб плекати й бути плеканими.
Терези — Сила
Внутрішня стійкість і співчуття дозволять вам обійти будь-яку перешкоду.
Скорпіон — Сонце
Ваша ясність і внутрішня енергія сяють зараз яскравіше — не бійтеся бути в центрі подій.
Стрілець — Трійка пентаклів
Колаборація та увага до деталей сьогодні приносять неабияку користь. Міць — у взаємодії.
Козоріг — Двійка кубків
Глибокі взаєморозуміння створять емоційний щит для вас. Сьогодні — про партнерство й співпереживання.
Водолій — Умереність
Гармонія між дією і рефлексією дає вам перевагу. Всьому свій час — дотримуйтеся балансів.
Риби — Шістка мечів
Рух у бік нових берегів — хоч і повільно, але обов’язково дасть результат. Настав час для змін.
29 серпня — вдалий час для честі й розвитку. Таро закликають: приймайте рух, коли він усвідомлений, і тоді результат виявиться не лише продуктивним, а й наповненим сенсом.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
