Гороскоп за картами Таро на 29 серпня 2025 року: амбіції для Овнів, натхнення для Терезів

29 серпня 2025 року — день, коли енергія крокує рука об руку з інтуїцією. Карти Таро підказують: внутрішній баланс дозволяє краще побачити шлях уперед. Ваші справжні бажання і прагнення — саме те, на що варто звернути увагу й сьогодні.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Овен — Дев’ятка жезлів

Ваш запас енергії здатен підвести вас до перемоги. Тримайте фокус і не здавайтеся в останній ривок.

Телець — Паж мечів

Слідуйте за інтелектуальним поривом або несподіваним прозрінням — воно має силу змінювати на краще.

Близнята — Туз Кубків

Емоційне натхнення знайде вас: відкритість до нових почуттів додасть сили та творчого імпульсу.

Рак — Колісниця (перевернута)

Не форсуйте події. Стриманість сьогодні — ваш ключ до контролю і мудрих рішень.

Лев — Шістка кубків

Відновіть зв’язок із чимось важливим із минулого — це поверне натхнення й силу.

Діва — Імператриця

Ваша турбота, творчість чи підтримка дому стануть основою успіху. Це ваш день, щоб плекати й бути плеканими.

Терези — Сила

Внутрішня стійкість і співчуття дозволять вам обійти будь-яку перешкоду.

Скорпіон — Сонце

Ваша ясність і внутрішня енергія сяють зараз яскравіше — не бійтеся бути в центрі подій.

Стрілець — Трійка пентаклів

Колаборація та увага до деталей сьогодні приносять неабияку користь. Міць — у взаємодії.

Козоріг — Двійка кубків

Глибокі взаєморозуміння створять емоційний щит для вас. Сьогодні — про партнерство й співпереживання.

Водолій — Умереність

Гармонія між дією і рефлексією дає вам перевагу. Всьому свій час — дотримуйтеся балансів.

Риби — Шістка мечів

Рух у бік нових берегів — хоч і повільно, але обов’язково дасть результат. Настав час для змін.

29 серпня — вдалий час для честі й розвитку. Таро закликають: приймайте рух, коли він усвідомлений, і тоді результат виявиться не лише продуктивним, а й наповненим сенсом.

