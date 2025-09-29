- Дата публікації
Гороскоп за картами Таро на 29 вересня 2025 року: нові почуття для Терезів і впевненість для Козерогів
29 вересня 2025 року карти Таро обіцяють день ясності, гармонії та рішучих кроків. Одні знаки отримають натхнення для нових починань, інші — знайдуть внутрішній баланс і стабільність.
Початок нового тижня несе оновлення і спокійну впевненість. Карти Таро на 29 вересня підказують: настав час підбити підсумки вересня й визначити пріоритети перед жовтнем. Це день, коли інтуїція стане вашим головним союзником, а внутрішня сила допоможе ухвалити правильне рішення.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Лицар Жезлів
День активності й руху вперед. Ви зможете реалізувати свої ідеї, якщо не зволікатимете.
Телець — Дев’ятка Пентаклів
Ви відчуєте задоволення від стабільності та власних досягнень. Час насолодитися результатами.
Близнята — Паж Жезлів
Новини або несподівана пропозиція відкриють нові перспективи. День сприятливий для натхнення.
Рак — Королева Кубків
Ваші емоції й інтуїція допоможуть зрозуміти, як діяти. Час довіряти серцю.
Лев — Сонце
День радості, визнання й позитиву. Ви зможете побачити плоди своєї праці.
Діва — Вісімка Пентаклів
Фокус на роботі й уважності до деталей. Ваші зусилля будуть винагороджені.
Терези — Туз Кубків
Нові почуття або глибокі емоції увійдуть у ваше життя. Це день любові й натхнення.
Скорпіон — П’ятірка Жезлів
Можливі суперечки або конкуренція. Використайте цю енергію для зростання.
Стрілець — Трійка Жезлів
Час будувати плани на майбутнє. Ви відчуєте віру у власні сили й перспективи.
Козоріг — Король Пентаклів
Стабільність і впевненість у власних рішеннях. День сприятливий для фінансових справ.
Водолій — Зірка
Натхнення й віра у майбутнє стануть вашим ресурсом. Це день творчості та самовираження.
Риби — Туз Мечів
Час ясності та внутрішнього прозріння. Ви зможете чітко побачити істину й ухвалити мудре рішення.
29 вересня 2025 року принесе оновлення, віру у власні сили й гармонію. Одні знаки отримають шанс на нові почуття, інші — на стабільність і впевненість. Карти Таро радять діяти чесно, слухати інтуїцію й не зупинятися перед змінами.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
