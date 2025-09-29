ТСН у соціальних мережах

Астрологія
63
2 хв

Гороскоп за картами Таро на 29 вересня 2025 року: нові почуття для Терезів і впевненість для Козерогів

29 вересня 2025 року карти Таро обіцяють день ясності, гармонії та рішучих кроків. Одні знаки отримають натхнення для нових починань, інші — знайдуть внутрішній баланс і стабільність.

Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Початок нового тижня несе оновлення і спокійну впевненість. Карти Таро на 29 вересня підказують: настав час підбити підсумки вересня й визначити пріоритети перед жовтнем. Це день, коли інтуїція стане вашим головним союзником, а внутрішня сила допоможе ухвалити правильне рішення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Лицар Жезлів
    День активності й руху вперед. Ви зможете реалізувати свої ідеї, якщо не зволікатимете.

  • Телець — Дев’ятка Пентаклів
    Ви відчуєте задоволення від стабільності та власних досягнень. Час насолодитися результатами.

  • Близнята — Паж Жезлів
    Новини або несподівана пропозиція відкриють нові перспективи. День сприятливий для натхнення.

  • Рак — Королева Кубків
    Ваші емоції й інтуїція допоможуть зрозуміти, як діяти. Час довіряти серцю.

  • Лев — Сонце
    День радості, визнання й позитиву. Ви зможете побачити плоди своєї праці.

  • Діва — Вісімка Пентаклів
    Фокус на роботі й уважності до деталей. Ваші зусилля будуть винагороджені.

  • Терези — Туз Кубків
    Нові почуття або глибокі емоції увійдуть у ваше життя. Це день любові й натхнення.

  • Скорпіон — П’ятірка Жезлів
    Можливі суперечки або конкуренція. Використайте цю енергію для зростання.

  • Стрілець — Трійка Жезлів
    Час будувати плани на майбутнє. Ви відчуєте віру у власні сили й перспективи.

  • Козоріг — Король Пентаклів
    Стабільність і впевненість у власних рішеннях. День сприятливий для фінансових справ.

  • Водолій — Зірка
    Натхнення й віра у майбутнє стануть вашим ресурсом. Це день творчості та самовираження.

  • Риби — Туз Мечів
    Час ясності та внутрішнього прозріння. Ви зможете чітко побачити істину й ухвалити мудре рішення.

29 вересня 2025 року принесе оновлення, віру у власні сили й гармонію. Одні знаки отримають шанс на нові почуття, інші — на стабільність і впевненість. Карти Таро радять діяти чесно, слухати інтуїцію й не зупинятися перед змінами.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

