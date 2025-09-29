Гороскоп за картами Таро на 29 вересня 2025 року: нові почуття для Терезів і впевненість для Козерогів

Карти Таро / © ТСН.ua

Початок нового тижня несе оновлення і спокійну впевненість. Карти Таро на 29 вересня підказують: настав час підбити підсумки вересня й визначити пріоритети перед жовтнем. Це день, коли інтуїція стане вашим головним союзником, а внутрішня сила допоможе ухвалити правильне рішення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Лицар Жезлів

День активності й руху вперед. Ви зможете реалізувати свої ідеї, якщо не зволікатимете.

Телець — Дев’ятка Пентаклів

Ви відчуєте задоволення від стабільності та власних досягнень. Час насолодитися результатами.

Близнята — Паж Жезлів

Новини або несподівана пропозиція відкриють нові перспективи. День сприятливий для натхнення.

Рак — Королева Кубків

Ваші емоції й інтуїція допоможуть зрозуміти, як діяти. Час довіряти серцю.

Лев — Сонце

День радості, визнання й позитиву. Ви зможете побачити плоди своєї праці.

Діва — Вісімка Пентаклів

Фокус на роботі й уважності до деталей. Ваші зусилля будуть винагороджені.

Терези — Туз Кубків

Нові почуття або глибокі емоції увійдуть у ваше життя. Це день любові й натхнення.

Скорпіон — П’ятірка Жезлів

Можливі суперечки або конкуренція. Використайте цю енергію для зростання.

Стрілець — Трійка Жезлів

Час будувати плани на майбутнє. Ви відчуєте віру у власні сили й перспективи.

Козоріг — Король Пентаклів

Стабільність і впевненість у власних рішеннях. День сприятливий для фінансових справ.

Водолій — Зірка

Натхнення й віра у майбутнє стануть вашим ресурсом. Це день творчості та самовираження.

Риби — Туз Мечів

Час ясності та внутрішнього прозріння. Ви зможете чітко побачити істину й ухвалити мудре рішення.

29 вересня 2025 року принесе оновлення, віру у власні сили й гармонію. Одні знаки отримають шанс на нові почуття, інші — на стабільність і впевненість. Карти Таро радять діяти чесно, слухати інтуїцію й не зупинятися перед змінами.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

