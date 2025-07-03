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Гороскоп за картами Таро на 3 липня 2025 року: у Левів все налагодиться, а Дівам можуть поранити серце
Дізнайтеся, які підказки карт Таро чекають на ваш знак зодіаку 3 липня 2025 року.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 3 липня 2025 року розповідає, що Овнам світять щасливі зорі, а Тільцям варто проявити активність.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 3 липня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Зірка"
Вам світить щаслива зоря. Насолоджуйтеся тим, що маєте. У стосунках любіть одне одного. На роботі варто розслабитися.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Тільки вперед. У стосунках проявіть активність. У русі кар'єрними сходами - не зупиняйтеся.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Лицар пентаклів"
Сконцентруйтеся. У любові оберіть спільну мету для руху. У роботі слід визначитися, що ви насправді хочете.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Дев'ятка пентаклів"
Ви досягнули чимало. У стосунках дозвольте і партнеру чи партнерці зробити щось. На роботі - все гаразд.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Сонце"
Все налагоджується. У стосунках насолоджуйтеся теплими почуттями. Дійте активно на роботі.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "П'ятірка мечів"
Остерігайтеся зрад. У любовних перипетіях вам можуть поранити серце. На роботі спробуйте не показувати свої почуття.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Десятка жезлів"
Ви самі робите собі проблеми. У стосунках очікуйте нових викликів, а на роботі - нових проблем.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Король жезлів"
Продемонструйте характер. У любові буде важко. А на роботі слід продемонструвати професіоналізм.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Паж пентаклів"
Попереду - нові можливості. Спробуйте щось нове у стосунках. У русі кар'єрними сходами шукайте цікаві варіанти для розвитку.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Дев'ятка кубків"
Ви досягнули того, що хотіли. У стосунках опікуйтеся одне одним. А на роботі спробуйте усвідомити, навіщо вам випробування.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Колісниця"
Час для змін настав. У стосунках вирішіть кудись разом. А на роботі вас чекають відрядження.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Колесо Фортуни"
Все тече, все змінюється. У стосунках рухайтеся вперед до спільної мети. А на роботі варто потурбуватися про запасний варіант.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.