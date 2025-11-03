Гороскоп за картами Таро на 3 листопада 2025 року: відкриття для Терезів і нові можливості для Риб

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Цей день балансує між дією і спостереженням. Карти Таро на 3 листопада нагадують: іноді крок уперед робиться через спокій і ясність. Якщо щось не складається, значить, Всесвіт вас оберігає. Вірте у свою внутрішню мудрість.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Реклама

Овен — Туз Кубків

Нові емоції, натхнення або приємна зустріч.

Порада: відкрийте серце — сьогодні день теплих проявів.

Телець — Король Пентаклів

Практичні досягнення, стабільність і впевненість у собі.

Порада: дійте розважливо — сьогодні все вдається тим, хто не метушиться.

Близнюки — Вісімка Мечів

Ви обмежуєте себе власними сумнівами.

Порада: подивіться на ситуацію під іншим кутом — вихід є.

Рак — Десятка Кубків

Гармонія в родині або підтримка від близьких.

Порада: діліться теплом і вдячністю — воно подвоїться.

Лев — Двійка Жезлів

Планування, обдумування майбутніх кроків.

Порада: не поспішайте, але не зволікайте — бачення стає чітким.

Діва — Дев’ятка Пентаклів

Впевненість у собі, результати зусиль і комфорт.

Порада: дозвольте собі насолодитися тим, що вже досягнуто.

Терези — Суд

День прозріння та переоцінки.

Порада: прийміть уроки минулого — саме вони відкриють новий шлях.

Скорпіон — Смерть

Глибокі зміни, відродження після завершення.

Порада: не чиніть опір трансформації — це ваш духовний розвиток.

Стрілець — Шістка Жезлів

Визнання, підтримка, перемога.

Порада: не зменшуйте свої досягнення — ви справді цього варті.

Козоріг — П’ятірка Пентаклів

Почуття нестачі чи розгубленості.

Порада: не замкніться — поруч є допомога, просто попросіть.

Водолій — Лицар Мечів

День дії, швидких рішень і активності.

Порада: не зволікайте — зараз важлива швидкість і чіткість.

Риби — Колесо Фортуни

Поворот подій, несподівана нагода, шанс від долі.

Порада: приймайте зміни — вони ведуть до кращого.

3 листопада 2025 року — день, коли старі шаблони відходять, а нові можливості відкриваються. Це момент ясності, духовного росту і довіри до процесу життя. Карти Таро підказують: не бійтеся поворотів — вони ведуть вас до істинного напрямку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про зодіакальний гороскоп на листопад 2025 року для всіх 12 знаків

Як правило, останній осінній місяць, що здебільшого минає під знаком Скорпіона, який жалить і нікого не шкодує, — місяць «кусючих» енергій.