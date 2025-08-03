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Гороскоп за картами Таро на 3 серпня 2025 року: Ракам - час розваг, а Дівам не варто зациклюватися на побуті
Карти Таро допомагають обрати правильний напрямок
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 3 серпня 2025 року розповідає, що Рибам варто показати, що вони здатні на більше, а Ракам — розважитися.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 3 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Вісімка жезлів"
Рухайтеся вперед і у вас все вийде. Досягайте нових висот у стосунках. Дійте активно на роботі.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Двійка мечів"
Ви знаєте, що потрібно робити, але боїтеся "роззути очі". Зробіть щось у стосунках. А на роботі пошукайте нових викликів.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Трійка пентаклів"
Працюйте плідно. У стосунках доведеться добряче потрудитися, щоб отримати нові плоди. У розв’язанні робочих питань — шукайте однодумців.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Трійка кубків"
Час для розваг. Зустріньтеся зі знайомими та близькими. На роботі варто влаштувати невеличку гулянку.
ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Імператриця"
Час збирати нові плоди. У стосунках дійте рішучіше, щоб отримати результат. Щодо роботи, то потрібно придумати щось новеньке.
ДІВА (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Шістка мечів"
Не зациклюйтеся на побуті. У коханні не "пиляйте" одне одного. У робочих питаннях можуть виникнути халепи.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Гідно працюйте та отримаєте результат. У стосунках варто діяти разом. А на роботі очікуйте невеличку премію.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Башта"
Все може змінитися, то варто бути готовим до змін. У коханні будуть "гойдалки". А на роботі — кипітимуть емоції.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Король жезлів"
Ви мало використовуєте свій інтелект. У стосунках прислухайтеся до поради мудрого чоловіка. А на роботі — не бійтеся рубати з плеча.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Четвірка мечів"
Зробіть паузу. У стосунках варто трішки відпочити одне від одного. У робочих питаннях варто дистанціюватися від емоцій.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Дев’ятка мечів"
Сьогодні буде важко. У коханні очікуйте з’ясування стосунків. Щодо роботи справ, то краще тихо пережити день.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Паж мечів"
Час діяти. Спробуйте щось нове у сексі. А на роботі покажіть, що ви здатні на більше.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.