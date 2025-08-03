Гороскоп за картами Таро на 3 серпня 2025 року: Ракам - час розваг, а Дівам не варто зациклюватися на побуті

Карти Таро / © ТСН.ua

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Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 3 серпня 2025 року розповідає, що Рибам варто показати, що вони здатні на більше, а Ракам — розважитися.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 3 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

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Рухайтеся вперед і у вас все вийде. Досягайте нових висот у стосунках. Дійте активно на роботі.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, що потрібно робити, але боїтеся "роззути очі". Зробіть щось у стосунках. А на роботі пошукайте нових викликів.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

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Працюйте плідно. У стосунках доведеться добряче потрудитися, щоб отримати нові плоди. У розв’язанні робочих питань — шукайте однодумців.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Трійка кубків"

Час для розваг. Зустріньтеся зі знайомими та близькими. На роботі варто влаштувати невеличку гулянку.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Імператриця"

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Час збирати нові плоди. У стосунках дійте рішучіше, щоб отримати результат. Щодо роботи, то потрібно придумати щось новеньке.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Шістка мечів"

Не зациклюйтеся на побуті. У коханні не "пиляйте" одне одного. У робочих питаннях можуть виникнути халепи.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

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Гідно працюйте та отримаєте результат. У стосунках варто діяти разом. А на роботі очікуйте невеличку премію.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Башта"

Все може змінитися, то варто бути готовим до змін. У коханні будуть "гойдалки". А на роботі — кипітимуть емоції.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Король жезлів"

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Ви мало використовуєте свій інтелект. У стосунках прислухайтеся до поради мудрого чоловіка. А на роботі — не бійтеся рубати з плеча.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Зробіть паузу. У стосунках варто трішки відпочити одне від одного. У робочих питаннях варто дистанціюватися від емоцій.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Дев’ятка мечів"

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Сьогодні буде важко. У коханні очікуйте з’ясування стосунків. Щодо роботи справ, то краще тихо пережити день.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Паж мечів"

Час діяти. Спробуйте щось нове у сексі. А на роботі покажіть, що ви здатні на більше.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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