Гороскоп за картами Таро на 3 вересня 2025 року: розвиток для Близнят, прозріння для Скорпіонів

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

3 вересня — день, коли інтуїція (власна і зовнішня) допомагає діяти мудро. Таро кажуть: якщо ви зможете зупинитися, побачити і зрозуміти внутрішній сигнал — ваші кроки стануть не лише сміливими, а й цілеспрямованими.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп по знаках зодіаку:

Овен — Колісниця

Контроль та дія — ваші сьогодні фокус і ресурс. Ви здатні вести події вперед.

Телець — Дев’ятка Кубків

Ваші бажання мають силу — не сумнівайтеся, радійте теплим миттєвостям.

Близнята — Туз Жезлів

Натхнення сьогодні не лише можливе — воно чекає на вас. Будьте готові прийняти новий початок.

Рак — Паж Мечів

Нові ідеї можуть виникнути несподівано. Будьте відкриті до внутрішнього діалогу — у ньому відповідь.

Лев — Сила

Ваша внутрішня стійкість і м’якість — сьогодні, як ніколи, ваші найбільші ресурси.

Діва — Імператриця

Творіть, дбайте, вірте: турбота — ваша сила, яка сьогодні може породити справжню красу.

Терези — Сонце

Ясність, енергія, оптимізм — ваш внутрішній компас призведе до позитивного руху уперед.

Скорпіон — Правосуддя

Рівновага та чесність — ваші інструменти. Сьогодні важливо діяти справедливо — це веде до ясного результату.

Стрілець — Шістка Кубків

Минулі почуття або теплі спогади можуть підняти настрій. Не бійтесь повернутися до того, що колись дарувало щастя.

Козоріг — Двійка Пентаклів

Баланс між різними сферами життя — ключ. Тримайте гармонію — вона витримає завантаження.

Водолій — Місяць

Інтуїція — ваш провідник. Не все зрозуміле, на перший погляд — прийміть цей виклик.

Риби — Повішений

Зміна перспективи здатна дати відповіді. Сьогодні — варто зупинитися, переосмислити.

3 вересня — день, коли розуміння того, куди рухатися, приходить через внутрішню чіткість і баланс. Карти Таро радять: будьте у контакті з собою, і тоді шлях стане яснішим.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням. Він вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.