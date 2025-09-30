Гороскоп за картами Таро на 30 вересня 2025 року: завершення циклу для Дів і натхнення для Риб

Карти Таро / © ТСН.ua

Останній день вересня підсумовує події місяця й відкриває нову сторінку. Карти Таро на 30 вересня вказують на потребу у вдячності, спокої та довірі до життя. Для когось цей день стане завершенням важливого етапу, а для інших — початком нового, наповненого надією та натхненням.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Колісниця

Ви відчуєте енергію руху й упевненості. Це день, коли можна сміливо робити наступний крок.

Телець — Десятка Пентаклів

Стабільність і добробут стануть головними темами дня. Ви відчуєте гордість за свої здобутки.

Близнюки — Паж Жезлів

Нові ідеї або цікава новина надихнуть вас. Це день творчих імпульсів і спонтанних можливостей.

Рак — Дев’ятка Кубків

День задоволення й душевного комфорту. Ви зможете насолодитися спокоєм і гармонією.

Лев — Сонце

Світло, ясність і успіх супроводжуватимуть вас. Чудовий день для завершення справ на позитивній ноті.

Діва — Світ

Ви завершуєте важливий життєвий цикл. Час підбити підсумки й відчути гордість за пройдений шлях.

Терези — Двійка Кубків

Гармонія у стосунках і взаєморозуміння принесуть радість. День сприятливий для кохання та примирення.

Скорпіон — Смерть

Завершення етапу і трансформація. Старе відходить, щоб звільнити місце для нового.

Стрілець — Трійка Жезлів

Перед вами відкриваються нові горизонти. Ви готові до сміливих кроків і планів.

Козоріг — Ієрофант

День духовної зрілості. Звертайтеся до мудрості, традицій і порад старших.

Водолій — Зірка

Натхнення і віра у майбутнє наповнять вас. Це день мрій, ідей і світлого бачення життя.

Риби — Туз Кубків

Нові почуття або духовне оновлення зроблять день особливим. Це символ чистоти серця й нових можливостей.

30 вересня 2025 року завершує місяць енергією ясності, вдячності й оновлення. Одні знаки завершать важливий життєвий етап, інші відкриють нові двері. Карти Таро нагадують: закриття циклів — це завжди початок нового шляху.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

