Гороскоп за картами Таро на 30 вересня 2025 року: завершення циклу для Дів і натхнення для Риб
30 вересня 2025 року карти Таро символізують день підбиття підсумків і внутрішньої ясності. Це час, коли варто залишити позаду минуле й сміливо дивитися в майбутнє.
Останній день вересня підсумовує події місяця й відкриває нову сторінку. Карти Таро на 30 вересня вказують на потребу у вдячності, спокої та довірі до життя. Для когось цей день стане завершенням важливого етапу, а для інших — початком нового, наповненого надією та натхненням.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Колісниця
Ви відчуєте енергію руху й упевненості. Це день, коли можна сміливо робити наступний крок.
Телець — Десятка Пентаклів
Стабільність і добробут стануть головними темами дня. Ви відчуєте гордість за свої здобутки.
Близнюки — Паж Жезлів
Нові ідеї або цікава новина надихнуть вас. Це день творчих імпульсів і спонтанних можливостей.
Рак — Дев’ятка Кубків
День задоволення й душевного комфорту. Ви зможете насолодитися спокоєм і гармонією.
Лев — Сонце
Світло, ясність і успіх супроводжуватимуть вас. Чудовий день для завершення справ на позитивній ноті.
Діва — Світ
Ви завершуєте важливий життєвий цикл. Час підбити підсумки й відчути гордість за пройдений шлях.
Терези — Двійка Кубків
Гармонія у стосунках і взаєморозуміння принесуть радість. День сприятливий для кохання та примирення.
Скорпіон — Смерть
Завершення етапу і трансформація. Старе відходить, щоб звільнити місце для нового.
Стрілець — Трійка Жезлів
Перед вами відкриваються нові горизонти. Ви готові до сміливих кроків і планів.
Козоріг — Ієрофант
День духовної зрілості. Звертайтеся до мудрості, традицій і порад старших.
Водолій — Зірка
Натхнення і віра у майбутнє наповнять вас. Це день мрій, ідей і світлого бачення життя.
Риби — Туз Кубків
Нові почуття або духовне оновлення зроблять день особливим. Це символ чистоти серця й нових можливостей.
30 вересня 2025 року завершує місяць енергією ясності, вдячності й оновлення. Одні знаки завершать важливий життєвий етап, інші відкриють нові двері. Карти Таро нагадують: закриття циклів — це завжди початок нового шляху.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
