Гороскоп за картами Таро на 30 вересня 2025 року: завершення циклу для Дів і натхнення для Риб

30 вересня 2025 року карти Таро символізують день підбиття підсумків і внутрішньої ясності. Це час, коли варто залишити позаду минуле й сміливо дивитися в майбутнє.

Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Останній день вересня підсумовує події місяця й відкриває нову сторінку. Карти Таро на 30 вересня вказують на потребу у вдячності, спокої та довірі до життя. Для когось цей день стане завершенням важливого етапу, а для інших — початком нового, наповненого надією та натхненням.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Колісниця
    Ви відчуєте енергію руху й упевненості. Це день, коли можна сміливо робити наступний крок.

  • Телець — Десятка Пентаклів
    Стабільність і добробут стануть головними темами дня. Ви відчуєте гордість за свої здобутки.

  • Близнюки — Паж Жезлів
    Нові ідеї або цікава новина надихнуть вас. Це день творчих імпульсів і спонтанних можливостей.

  • Рак — Дев’ятка Кубків
    День задоволення й душевного комфорту. Ви зможете насолодитися спокоєм і гармонією.

  • Лев — Сонце
    Світло, ясність і успіх супроводжуватимуть вас. Чудовий день для завершення справ на позитивній ноті.

  • Діва — Світ
    Ви завершуєте важливий життєвий цикл. Час підбити підсумки й відчути гордість за пройдений шлях.

  • Терези — Двійка Кубків
    Гармонія у стосунках і взаєморозуміння принесуть радість. День сприятливий для кохання та примирення.

  • Скорпіон — Смерть
    Завершення етапу і трансформація. Старе відходить, щоб звільнити місце для нового.

  • Стрілець — Трійка Жезлів
    Перед вами відкриваються нові горизонти. Ви готові до сміливих кроків і планів.

  • Козоріг — Ієрофант
    День духовної зрілості. Звертайтеся до мудрості, традицій і порад старших.

  • Водолій — Зірка
    Натхнення і віра у майбутнє наповнять вас. Це день мрій, ідей і світлого бачення життя.

  • Риби — Туз Кубків
    Нові почуття або духовне оновлення зроблять день особливим. Це символ чистоти серця й нових можливостей.

30 вересня 2025 року завершує місяць енергією ясності, вдячності й оновлення. Одні знаки завершать важливий життєвий етап, інші відкриють нові двері. Карти Таро нагадують: закриття циклів — це завжди початок нового шляху.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

