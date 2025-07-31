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Гороскоп за картами Таро на 31 липня 2025 року: Близнятам варто змінити погляд на ситуацію, а Дівам буде важко
Карти Таро озвучують підказки долі.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 31 липня 2025 року розповідає, що Рибам варто рухатися вперед, а Ракам - додати вогню. Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 31 липня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Сонце"
Успіх вас супроводжуватиме. У стосунках припиніть нервуватися. На роботі ситуація покращиться.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Дев'ятка кубків"
Насолоджуйтеся плодами свого успіху. У стосунках ви досягнули значної точки розвитку. У русі кар'єрними сходами настав час озирнутися довкола.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Повішений"
Змініть свій погляд на ситуацію. У стосунках спробуйте не поспішати здійснювати зміни. На роботі очікуйте нових викликів.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Туз жезлів"
Додайте вогню. На роботі треба підсилити ваші зусилля. У коханні потрібно більше працювати над стосунками.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Двійка жезлів"
Попереду нові відкриття. На роботі слід просуватися вперед. У стосунках варто вийти на новий рівень.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "П'ятірка пентаклів"
Буде важко. У стосунках очікуйте на проблеми. А на роботі - пильних поглядів з боку керівництва.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "П'ятірка жезлів"
Не сваріться марно. У коханні не варто конфліктувати. На роботі не варто розпочинати сварку без серйозного підґрунтя.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Сімка кубків"
Точно визначтеся зі своїми бажаннями. На роботі оберіть одну ціль. У коханні не кидайтеся за "журавлем в небі".
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Страшний суд"
Потрібно навчитись відповідати за свої вчинки. У стосунках йдіть до кінця. На роботі розберіться з різноманітними викликами.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Смерть"
Попереду - глобальні зміни. У стосунках все може змінитися за секунди. На роботі задумайтеся про запасний варіант.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Імператор"
Продемонструйте силу. У стосунках доведіть, що ви - гідні уваги. На роботі покажіть професіоналізм.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Стрімко рухайтеся вперед. У стосунках не варто стримуватися. А на роботі дійте активніше.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.