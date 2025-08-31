Гороскоп за картами Таро на 31 серпня 2025 року: стабільність для Козорогів, прозріння для Дів

Карти Таро / © ТСН.ua

31 серпня — день, коли активна дія поєднується з внутрішньою мудрістю. Сьогодні важливо не лише бачити зміни, а й втілювати їх із ясністю та енергією. Таро підказують: якщо докладете зусиль усвідомлено, фінал місяця подарує корисні здобутки.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро:

Овен — Трійка Жезлів

Час візії і спостереження — те, що ви запланували, починає приносити перші результати.

Телець — Маг (перевернутий)

Не втрачайте голову від ідеї, але не впадайте в надмірну самовпевненість: діяти треба з розумом.

Близнюки — Шістка Кубків (перевернута)

Спогади можуть вводити в оману. Перевіряйте бажання на актуальність, а не тільки на емоційну вагу.

Рак — Імператор

Ваша рішучість і контроль обставин стануть основою для завершення важливого проєкту.

Лев — Місяць

Уникнення очевидного іноді веде до істини. Сьогодні важливо довіряти інтуїції, навіть якщо логіка підказує протилежне.

Діва — Туз Кубків

Нове почуття або творчий підйом — на порозі. Серце підказує: час для натхнення.

Терези — Дев’ятка Пентаклів

Самодостатність і комфорт у собі — ключ до спокійного завершення серпня.

Скорпіон — Шістка Мечів

Перехід у новий стан внутрішнього спокою — саме час відпустити зайве і рухатися в іншу реальність.

Стрілець — Колесо Фортуни

Доленосні події на фініші — ваш імпульс може змінити все. Будьте відкриті до шансів.

Козоріг — Десятка Кубків

Емоційне завершення — це не кінець, а одним із найтепліших початків. Насолоджуйтеся моментом.

Водолій — Король Пентаклів

Фінансова або матеріальна стабільність сьогодні — нагорода за ваші зусилля.

Риби — Правосуддя

Відповідальність і чесність — ваш компас. Мудрі рішення принесуть рівновагу та справедливість.

31 серпня 2025 — день прозріння та успішної кульмінації. Карти Таро радять діяти свідомо, слухати інтуїцію і завершити місяць з ясністю й внутрішнім балансом.

