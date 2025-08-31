- Дата публікації
Гороскоп за картами Таро на 31 серпня 2025 року: стабільність для Козорогів, прозріння для Дів
Закінчення серпневого марафону відкриває можливості для внутрішнього прозріння та фінального ривка. Карти Таро говорять: ховайтеся від повсякденних шумів, щоб краще почути правду і направити кінцевий поштовх до мети.
31 серпня — день, коли активна дія поєднується з внутрішньою мудрістю. Сьогодні важливо не лише бачити зміни, а й втілювати їх із ясністю та енергією. Таро підказують: якщо докладете зусиль усвідомлено, фінал місяця подарує корисні здобутки.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро:
Овен — Трійка Жезлів
Час візії і спостереження — те, що ви запланували, починає приносити перші результати.
Телець — Маг (перевернутий)
Не втрачайте голову від ідеї, але не впадайте в надмірну самовпевненість: діяти треба з розумом.
Близнюки — Шістка Кубків (перевернута)
Спогади можуть вводити в оману. Перевіряйте бажання на актуальність, а не тільки на емоційну вагу.
Рак — Імператор
Ваша рішучість і контроль обставин стануть основою для завершення важливого проєкту.
Лев — Місяць
Уникнення очевидного іноді веде до істини. Сьогодні важливо довіряти інтуїції, навіть якщо логіка підказує протилежне.
Діва — Туз Кубків
Нове почуття або творчий підйом — на порозі. Серце підказує: час для натхнення.
Терези — Дев’ятка Пентаклів
Самодостатність і комфорт у собі — ключ до спокійного завершення серпня.
Скорпіон — Шістка Мечів
Перехід у новий стан внутрішнього спокою — саме час відпустити зайве і рухатися в іншу реальність.
Стрілець — Колесо Фортуни
Доленосні події на фініші — ваш імпульс може змінити все. Будьте відкриті до шансів.
Козоріг — Десятка Кубків
Емоційне завершення — це не кінець, а одним із найтепліших початків. Насолоджуйтеся моментом.
Водолій — Король Пентаклів
Фінансова або матеріальна стабільність сьогодні — нагорода за ваші зусилля.
Риби — Правосуддя
Відповідальність і чесність — ваш компас. Мудрі рішення принесуть рівновагу та справедливість.
31 серпня 2025 — день прозріння та успішної кульмінації. Карти Таро радять діяти свідомо, слухати інтуїцію і завершити місяць з ясністю й внутрішнім балансом.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
