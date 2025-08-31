ТСН у соціальних мережах

Гороскоп за картами Таро на 31 серпня 2025 року: стабільність для Козорогів, прозріння для Дів

Закінчення серпневого марафону відкриває можливості для внутрішнього прозріння та фінального ривка. Карти Таро говорять: ховайтеся від повсякденних шумів, щоб краще почути правду і направити кінцевий поштовх до мети.

Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

31 серпня — день, коли активна дія поєднується з внутрішньою мудрістю. Сьогодні важливо не лише бачити зміни, а й втілювати їх із ясністю та енергією. Таро підказують: якщо докладете зусиль усвідомлено, фінал місяця подарує корисні здобутки.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро:

  • ОвенТрійка Жезлів
    Час візії і спостереження — те, що ви запланували, починає приносити перші результати.

  • ТелецьМаг (перевернутий)
    Не втрачайте голову від ідеї, але не впадайте в надмірну самовпевненість: діяти треба з розумом.

  • БлизнюкиШістка Кубків (перевернута)
    Спогади можуть вводити в оману. Перевіряйте бажання на актуальність, а не тільки на емоційну вагу.

  • РакІмператор
    Ваша рішучість і контроль обставин стануть основою для завершення важливого проєкту.

  • ЛевМісяць
    Уникнення очевидного іноді веде до істини. Сьогодні важливо довіряти інтуїції, навіть якщо логіка підказує протилежне.

  • ДіваТуз Кубків
    Нове почуття або творчий підйом — на порозі. Серце підказує: час для натхнення.

  • ТерезиДев’ятка Пентаклів
    Самодостатність і комфорт у собі — ключ до спокійного завершення серпня.

  • СкорпіонШістка Мечів
    Перехід у новий стан внутрішнього спокою — саме час відпустити зайве і рухатися в іншу реальність.

  • СтрілецьКолесо Фортуни
    Доленосні події на фініші — ваш імпульс може змінити все. Будьте відкриті до шансів.

  • КозорігДесятка Кубків
    Емоційне завершення — це не кінець, а одним із найтепліших початків. Насолоджуйтеся моментом.

  • ВодолійКороль Пентаклів
    Фінансова або матеріальна стабільність сьогодні — нагорода за ваші зусилля.

  • РибиПравосуддя
    Відповідальність і чесність — ваш компас. Мудрі рішення принесуть рівновагу та справедливість.

31 серпня 2025 — день прозріння та успішної кульмінації. Карти Таро радять діяти свідомо, слухати інтуїцію і завершити місяць з ясністю й внутрішнім балансом.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням. Він вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

