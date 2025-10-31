Гороскоп за картами Таро на 31 жовтня 2025 року: відкриття для Водоліїв і духовне прозріння для Раків

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Магічна енергія цього дня підсилює всі емоції й думки. Карти Таро на 31 жовтня підказують: не варто боротися з невідомим — краще прийняти його, як частину власного шляху. Для одних знаків цей день стане моментом внутрішнього прозріння, для інших — символом очищення та нового початку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Реклама

Овен — Маг

День сили й особистої ініціативи. Ви маєте всі ресурси, щоб почати щось нове.

Порада: дійте впевнено — Всесвіт вас підтримує.

Телець — Дев’ятка Кубків

Емоційне наповнення та задоволення. День радості й вдячності.

Порада: дозвольте собі розкіш спокою й задоволення.

Близнюки — Місяць

Інтуїція, сни, символи. Деякі речі не такі, якими здаються.

Порада: не робіть поспішних висновків — істина прихована глибше.

Рак — Верховна Жриця

Духовна мудрість, інтуїція, зв’язок із підсвідомим.

Порада: слухайте внутрішній голос — він сьогодні найточніший.

Лев — Сонце

Радість, енергія, легкість і впевненість.

Порада: діліться світлом — ваш позитив зараз зцілює інших.

Діва — Десятка Пентаклів

Фінансова стабільність і підтримка родини.

Порада: зосередьтеся на довготривалих цілях — результат близько.

Терези — Сімка Кубків

Багато варіантів і можливостей — але не всі вони реальні.

Порада: не розсіюйте увагу — виберіть одне, головне.

Скорпіон — Смерть

Кардинальне оновлення — символічний день переродження.

Порада: відпустіть старе — Геловін допомагає перетворенню.

Стрілець — Туз Мечів

Ясність, рішення, новий погляд.

Порада: говоріть правду — сьогодні вона очищує.

Козоріг — Лицар Пентаклів

Послідовність і стабільний прогрес.

Порада: не поспішайте — сталі кроки ведуть до впевненого результату.

Водолій — Колесо Фортуни

Неочікуваний поворот, новий шанс, знак долі.

Порада: приймайте зміни — вони ведуть до кращого.

Риби — Зірка

Натхнення, віра й внутрішнє оновлення.

Порада: мрійте — сьогодні ваші бажання мають особливу силу.

31 жовтня 2025 року — день символічних переходів і глибокої інтуїції. Карти Таро відкривають можливість побачити істину там, де раніше панувала тінь. Головне — діяти не зі страху, а з довіри до власної сили.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про зодіакальний гороскоп на листопад 2025 року для всіх 12 знаків

Як правило, останній осінній місяць, що здебільшого минає під знаком Скорпіона, який жалить і нікого не шкодує, — місяць «кусючих» енергій.