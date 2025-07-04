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Гороскоп за картами Таро на 4 липня 2025 року: Близнятам буде складно, а перед Раками відкриються перспективи
Дізнайтеся, які підказки карт Таро чекають на ваш знак зодіаку 4 липня 2025 року.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 4 липня 2025 року розповідає, що Овни мають насолоджуватися плодами своєї праці, а Стрільці - сміливо рухатися вперед.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 4 липня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня «Дев’ятка пентаклів»
Насолоджуйтеся плодами своєї праці. У стосунках дозвольте собі слабкості. На роботі ви успішно реалізуєте проєкт.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня «П’ятірка жезлів»
Не варто сваритися через дурниці. У любові не варто шукати причин для скандалів. У русі кар’єрними сходами краще перечекати.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня «Дев’ятка жезлів»
Іноді ви самі створюєте собі проблеми. У стосунках буде складно. А на роботі не беріться за кілька проєктів одразу.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня «Трійка жезлів»
Перед вами відкриваються значні перспективи. На роботі енергійно працюйте, а в стосунках шукайте гідного партнера.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня «Помірність»
Годі переливати з пустого в порожнє. На роботі варто замислитися про свою роль, а в стосунках — знайти баланс.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня «Вісімка мечів»
Очікуйте випробувань. У стосунках ви закриваєте очі на проблеми. На роботі вам можуть зробити боляче.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня «П’ятірка мечів»
Вас можуть обдурити. А ваші почуття образять. На роботі шукайте гармонію.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня «Туз пентаклів»
Ситуація покращиться. На роботі працюйте у цьому ж дусі й надалі. У стосунках не забувайте про гармонію.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня «Лицар пентаклів»
Сміливо рухайтеся вперед. У коханні покажіть, що ви — гідний варіант. На роботі слід впевнитися у своєму результаті.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня «Четвірка пентаклів»
Скупість вам не пасує. Але на роботі варто бути ощадливими. У стосунках уникайте марних витрат.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня «Сімка пентаклів»
Не закопуйте свій талант у землю. На роботі присвятіть день розвитку. У стосунках зрозумійте, чого ви хочете насправді.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня «Страшний суд»
Будьте готові взяти відповідальність за власні вчинки. У стосунках може бути боляче. А на роботі очікуйте випробувань.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.